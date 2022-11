આંધ્રપ્રદેશ: ઉયુર શહેરના આ યુવકનું નામ ગૌરી સાઈક્રિષ્ના છે જે ફિલ્મની જેમ બાઇક પર ખતરનાક સ્ટંટ કરી રહ્યો (Dangerous stunt on bike)છે. આ મહિનાની 6ઠ્ઠી તારીખે સાંજે વિજયવાડા-મછલીપટ્ટનમ નેશનલ હાઈવે સર્વિસ રોડ, પમીડીમુક્કાલા મંડળ, માનતાડા સર્વિસ રોડ પર બાઇક પર સ્ટંટ કરતી વખતે, તેણે કાબૂ ગુમાવ્યો અને પડી ગયો હતો. માથું રોડ પર જોરથી અથડાયું હતું અને મગજને નુકસાન થયું હતું. તેને ગંભીર ઈજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. 15 દિવસ સુધી મોત સામે લડ્યા બાદ સોમવારે ત્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું (Stunts with a bike that took life) હતું.

બાઇક ગેરેજમા મિકેનિક તરીકે જોડાયા: આઠમા ધોરણ સુધી અભ્યાસ કર્યા બાદ તેઓ રોજગાર માટે સ્થાનિક બાઇક ગેરેજમા મિકેનિક તરીકે જોડાયા હતા. તે અવારનવાર તેના મિત્રો સાથે આવા સ્ટંટ કરે છે. તાજેતરમાં પોલીસે ચેતવણી મોકલી છે. ઘરના માતા-પિતાએ પણ આ બાબતે સખત ઠપકો આપ્યો હતો. તે એક ગરીબ પરિવાર હતો. તેમના હાથમાં આવેલા પુત્રએ તે લોકોની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું જેઓ તેમના માટે મદદગાર બનશે તેવું સપનું હતું.

સ્ટંટોએ તેના પુત્રનો જીવ લીધો: ચિન્ની ગૌરી સાઈકૃષ્ણના અવસાનથી ઉયુર નગરમાં શોક છવાઈ ગયો હતો. ચિન્ની નટરાજશેખરના પિતાએ આંસુ વહાવતાં કહ્યું હતું કે તેણે ઘણી વખત કહ્યું હતું કે તે બાઇક પર આ પરાક્રમો કરવા નથી અને અંતે આ સ્ટંટોએ તેના પુત્રનો જીવ લીધો હતો. સાઈકૃષ્ણે તે દિવસે તેની માતાને વાન સમારધના ખાતે મુકી અને કહ્યું કે તે થોડીવારમાં પાછો આવશે. માતા પરેશાન છે કારણ કે તેનો પુત્ર જે ત્યાં ગયો હતો તે મૃત્યુ પામ્યો હતો અને ક્યારેય પાછો આવ્યો નથી. નટરાજશેખર, સાઈકૃષ્ણના પિતાએ તેમના મિત્રોને આવા સ્ટંટ અને પરાક્રમ ન કરવા વિનંતી કરી હતી. અંતિમયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનોએ ભાગ લીધો હતો.