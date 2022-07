પંજાબ : પંજાબી સિંગર દલેર મહેંદીની પોલીસે અટકાયત કરીને પટિયાલા જેલમાં મોકલી આપ્યો(Detention of Punjabi singer Daler Mehndi) છે. મહત્વની વાત એ છે કે, પંજાબી સિંગર દલેર મહેંદી અને પંજાબ કોંગ્રેસના નેતા નવજોત સિંહ સિદ્ધુ પટિયાલા જેલમાં સાથે જોવા મળશે(Daler Mehndi and Navjot Sidhu in same barrack in Patiala jail). મળતી માહિતી પ્રમાણે બન્નેને એક જ જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે.

સિદ્ધુ અને દલેર જૂના મિત્રો - નવજોત સિંહ સિદ્ધુ અને દલેર મહેંદી ઘણા જૂના મિત્રો છે. તેઓ ઘણા ટીવી શોમાં પણ સાથે જોવા મળ્યા છે. હવે આ જોડી જેલમાં પણ જઈ ચૂકી છે. દલેર મહેંદીનો આ કેસ 2003નો છે અને 15 વર્ષ પછી ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો છે. માનવ તસ્કરીના અગાઉના કેસમાં દલેર મહેંદીને બે વર્ષની જેલની સજા થઈ હતી, તેના ભાઈ સમશેર સિંહને પણ સજા સંભળાવવામાં આવી હતી. તેને બે વર્ષની જેલની સજા અને દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો છે. આ કેસ 2003માં અમેરિકામાં નોંધાયો હતો.

બન્ને એક જ જેલમાં સાથે જોવા મળશે - નવજોત સિંહ 34 વર્ષ જૂના કેસમાં પટિયાલા જેલમાં બંધ છે. સિદ્ધુએ પટિયાલા કોર્ટમાં સરેન્ડર કર્યું છે. નોંધનીય છે કે રોડ રેજ કેસમાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું છે. નવજોત સિદ્ધુની પટિયાલામાં પાર્કિંગ સ્પેસને લઈને એક વ્યક્તિ સાથે દલીલ થઈ હતી, આ દરમિયાન સિદ્ધુ સાથે અન્ય એક મિત્ર પણ હાજર હતો. આ પ્રસંગે બંને પર વ્યક્તિની મારપીટનો આરોપ હતો અને આ દરમિયાન વ્યક્તિનું પાછળથી મોત થયું હતું. હાઈકોર્ટે 2006માં સિદ્ધુને આ કેસમાં દોષિત ઠેરવ્યો હતો.