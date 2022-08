હૈદરાબાદ: ભારતની ગોલ્ડન ગર્લ નિકત ઝરીનની મુક્કોએ (Nikhat Zari won the gold medal) દેશ માટે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. તેણે બર્મિંગહામ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022ની (Commonwealth Games 2022) 50 કિગ્રા વજન વર્ગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. આયર્લેન્ડની કાર્લી મેકનાલ પાસે તેના પંચનો કોઈ જવાબ નહોતો અને ભારતીય બોક્સર 5-0થી એકતરફી જીત નોંધાવ્યા બાદ ચેમ્પિયન બની હતી. વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયન પણ નિખત ઝરીન છે. ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા બાદ તેણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે બીજી સેલ્ફી લેવાની (Nikhat Zareen talked about taking another selfie with PM Modi) વાત કરી.

નિખત ઝરીને કહ્યું હું PM મોદી સાથે બીજી સેલ્ફી લઈશ : નિખત ઝરીને કહ્યું કે, મેં અગાઉ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે સેલ્ફી લીધી હતી. તે સમયે ટી-શર્ટ પર ઓટોગ્રાફ લેવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે પણ હું બીજી સેલ્ફી લઈશ અને આ વખતે મને ગ્લોવ્સ પર ઓટોગ્રાફ મળશે. આ મેડલ સાથે નિખત ઝરીને સાબિત કરી દીધું કે તે હાલમાં ભારતની સર્વશ્રેષ્ઠ બોક્સર છે. તેણે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2022 માં (Commonwealth Games 2022) ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, તેણીએ વજન ઘટાડ્યાના લગભગ ત્રણ મહિના પછી અને નવી વજન કેટેગરીમાં વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશીપનો ખિતાબ જીત્યો છે.

નિખતે આ પડકાર ઝીલ્યો : તેલંગાણાની બોક્સર સમક્ષ વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપમાં તેનું વજન 52 થી 50 કિલો સુધી ઘટાડવાનો પડકાર હતો. કારણ કે તે વજન શ્રેણી છે, જે એશિયન ગેમ્સ અને ઓલિમ્પિક કાર્યક્રમનો ભાગ છે. નિખતે આ પડકાર ઝીલ્યો અને તે ઉત્તરી આયરલેન્ડની કાર્લી મેકનાલ સાથેની તેની મેચ પરથી સ્પષ્ટ થયું. તેઓએ ફાઇનલમાં પ્રતિસ્પર્ધી સામે 5-0થી મોટી જીત નોંધાવી હતી. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે બર્મિંગહામ આવતા પહેલા ઉત્તરી આયરલેન્ડની રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથેના પ્રશિક્ષણ શિબિર દરમિયાન મેકનાલ સાથે અથડામણ થયા પછી નિખતે તેના પ્રતિસ્પર્ધી સામે આયોજન કરવાની જરૂર હતી.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં નિખતનો આ પહેલો ગોલ્ડ મેડલ : નિખતે કહ્યું કે, "ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં પ્રશિક્ષણ શિબિરમાં મને આ પ્રતિસ્પર્ધીનો સામનો કરવાનો વિચાર આવ્યો, કારણ કે, હું આ વેઇટ કેટેગરીમાં આ પહેલા રમી નથી અને ક્યારેય આમાંથી કોઈ બોક્સર સામે લડી નથી. શિબિરનું આયોજન કરવા બદલ હું બોક્સિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા અને રમત મંત્રાલયનો આભાર માનું છું. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં નિખતનો આ પહેલો ગોલ્ડ છે, જે ટૂર્નામેન્ટમાં તેનો પ્રથમ દેખાવ છે.

નિખતે પ્રથમ રાઉન્ડથી જ પ્રભુત્વ જમાવ્યું હતું : તેણી વર્ષ 2018 માં ગેમ્સ માટે ક્વોલિફાય કરી શકી ન હતી કારણ કે, તેણી એમસી મેરી કોમ સામે ટ્રાયલ હારી ગઈ હતી. નિખતે પ્રથમ રાઉન્ડથી જ પ્રભુત્વ જમાવ્યું અને પાંચ જજમાંથી 10-10 પોઈન્ટ જીત્યા. તે બીજા રાઉન્ડમાં પણ પરફેક્ટહતી અને ત્રીજા અને અંતિમ રાઉન્ડમાં પણ તેણે પોતાની ગતિ જાળવી રાખી, પ્રભાવશાળી વિજય મેળવ્યો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2018 પછી બોક્સિંગ રિંગમાં ગોલ્ડમાં ભારતના સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનની બરોબરી કરીને, રવિવારે નિખાત ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ત્રીજી ભારતીય બોક્સર બની.