ચાઈબાસા: જિલ્લા પોલીસે બાતમીના આધારે, 2 કિલો અફીણ સાથે 4 ડ્રગ સ્મગલરને (Four drug smugglers with 2 kg of opium) પકડી પાડ્યા છે. ધરપકડ કરાયેલા લોકો પાસેથી 2 કિલો અફીણ સાથે 2 લાખ 95 હજાર રૂપિયા પણ મળી આવ્યા છે. ચાઈબાસામાં અફીણ સાથે(Opium Smuggling in Chaibasa) પકડાયેલા લોકોમાં CRPF જવાનની પણ ધરપકડ (CRPF jawan arrested with opium) કરવાની છે. તેમની ચક્રધરપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી (Chakradharpur Police Station) ધરપકડ કરવામાં આવી છે, પોલીસે તમામને જેલમાં મોકલી દીધા છે.

દાણચોરી માટે ચક્રધરપુર આવ્યોઃ ધરપકડ કરાયેલા CRPF જવાનનું નામ રવિ કુમાર છે અને તે જલંધર પંજાબમાં તૈનાત છે. ઝારખંડમાં અફીણની દાણચોરી (Smuggling of opium from Jharkhand) માટે ચક્રધરપુર આવ્યો હતો. રવિ કુમાર ઉપરાંત ચક્રધરપુર પોલીસે પંજાબ ફાઝિલ્કા જિલ્લાના બલબીર ચંદ, ટેબો પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના, ફ્રાન્સિસ લુગુન અને ખૂંટીના મુર્હુ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બુધુવા પૂર્તીની ધરપકડ કરી છે.

માહિતીના આધારે, દરોડોઃ પોલીસને માહિતી મળી હતી કે, કેટલાક લોકો ચક્રધરપુરમાં ડ્રગ્સ ખરીદવા અને વેચવા જઈ રહ્યા છે. આ માહિતીના આધારે, દરોડો પાડતી ટીમ બનાવવામાં આવી હતી. દરોડા પાડનાર ટીમ દ્વારા તપાસ દરમિયાન, સોનુવા ચક્રધરપુર રોડ પર પદમપુર પાસે કેટલાક વ્યક્તિઓ શંકાસ્પદ હાલતમાં માલની લેવડ-દેવડ કરતા જોવા મળ્યા હતા. ત્યારબાદ, પોલીસ ટીમ દ્વારા શંકાસ્પદ વ્યવહારમાં સંડોવાયેલા 4 વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પંજાબ અને દિલ્હીમાં વેચે છેઃ સક્ષમ મેજિસ્ટ્રેટની સામે ધરપકડ કરાયેલા, 4 શખ્સોની તલાશી દરમિયાન 02 કિલો અફીણ જેવો નશો, 2 લાખ 95 હજાર રૂપિયા રોકડા, ઈલેક્ટ્રીક સ્કેલ અને અન્ય વસ્તુઓ મળી આવી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, પકડાયેલા રવિ કુમાર અને બલવીર ચંદે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ફ્રાન્સિસ લુગુન અને જોન બોદરા પાસેથી અફીણ ખરીદે છે અને પંજાબ અને દિલ્હીમાં વેચે છે. આ સંદર્ભમાં, સંબંધિત કલમો હેઠળ FIR નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓનું નામ અને સરનામું: 1. ફ્રાન્સિસ લુગુન, પિતા- જીવન મસીહ લુગુન, સરનામું- ચકોમતોનાંગ થાણા તેબો, જિલ્લો- પી સિંહભૂમ, ચાઈબાસા. 2. બુધુવા પુટ્ટી પિતા સ્વ.તેલેંગ પુરીતિ, સરનામું- રૂકુવા બિરડીહ પોલીસ સ્ટેશન મુર્હુ જિલ્લો ખુંટી. 3. રવિ કુમાર, પિતા- સતનામ ચંદ, સરનામું- કેરખેડા પોલીસ સ્ટેશન સદર અબોહર જિલ્લો ફાઝિલ્કા. 4. બલવીર ચંદના પિતા હીરાલાલ, સરનામું- ગીદરાબારી પોલીસ સ્ટેશન ખુહિયાં સરવર જિલ્લો ફાઝિલકા.

જપ્ત કરાયેલ માલનું વર્ણન: 1. લગભગ 02 કિલો અફીણ, 2. રોકડ 2 લાખ 95 હજાર રૂપિયા, 3. મોબાઈલ ફોન 04, 4. ઇલેક્ટ્રિક સ્કેલ 01, 5. એટીએમ કાર્ડ- 11, 6. ચેક બુક 01 બંડલ, 7. ક્રેડિટ કાર્ડ 02.આ દરોડામાં ચક્રધરપુર પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ અને સશસ્ત્ર દળો સામેલ હતા.