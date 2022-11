મહારાષ્ટ્ર: 1000 સ્ક્વેર ફીટ પ્રાકૃતિક ગ્રાસ કાર્પેટે (Creation of largest natural grass carpet) વૈશ્વિક રેકોર્ડ બનાવ્યો પર્યાવરણીય અધોગતિ અને વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને, પુણેમાં પર્યાવરણવાદીઓએ સામાન્ય લોકોમાં પર્યાવરણ ફેલાવવા માટે દેશની સૌથી મોટી પ્રાકૃતિક ગ્રાસ કાર્પેટ (The largest natural grass carpet in the country) બનાવી છે. ઉત્પાદિત 1000 ચોરસ ફૂટના કાર્પેટની વૈશ્વિક સ્તરે પણ નોંધ લેવામાં આવી રહી (carpet in country note is being taken globally)છે. આ પર્યાવરણવાદીઓએ પુણે - સોલાપુર રોડ પર કુંજીરવાડી નજીક પેઠ નાયગાંવ ખાતે રગ ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટ સ્થાપ્યો છે અને ઘણા પર્યાવરણવાદીઓ આ પ્રોજેક્ટની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.

ભૌતિક ફાયદા: પ્લાન્ટર્સ ઈન્ડિયા લેન્ડસ્કેપિંગ કંપનીના જીબોય ટેમ્બીએ આ પ્રોજેક્ટ પુણે સોલાપુર રોડની બાજુમાં કુંજીરવાડી ખાતે સ્થાપ્યો છે. આમાં, પાથરણું કુદરતી રીતે પર્યાવરણને અનુકૂળ ઘાસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આ કાર્પેટનો ઉપયોગ માત્ર ઘરની અંદર જ નહીં પરંતુ મોટા પાયે રમતના મેદાનો, ઉદ્યાનો, ગોલ્ફ કોર્સ, બેકયાર્ડમાં પણ થઈ શકે છે. આ કાર્પેટ વાપરવા માટે ખૂબ જ સરળ છે અને જાળવણી ખર્ચ ઘણો ઓછો છે. જો આ કાર્પેટને બે-ત્રણ દિવસમાં એકવાર પાણી આપવામાં આવે તો પણ આ કાર્પેટ એકદમ લીલી અને તાજી રહે છે. આ કાર્પેટ માત્ર પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ જ ફાયદાકારક નથી પરંતુ તેના ઘણા ભૌતિક ફાયદાઓ પણ છે. જો તમે ચપ્પલ પહેર્યા વિના આ પાથરણું પર ચાલો છો, તો તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.

રોજગારીનું સર્જન થશે: આ પ્રોજેક્ટ ખેડૂતો તેમજ યુવાનોને ઉદ્યોગ અને વ્યવસાય બનાવવા માટે મદદ કરશે, જેનાથી સ્થાનિક યુવાનો માટે મોટા પાયે રોજગારીનું સર્જન થશે. આ કાર્પેટ કાળી જમીનમાં તેમજ દરિયાની નજીકના ખારા પાણીમાં અને કોંકણની લાલ માટીમાં ખૂબ સારી રીતે ઉગી શકે છે. ઓછા વરસાદ તેમજ વધુ વરસાદવાળા પ્રદેશોમાં સારી વૃદ્ધિ પામે છે. વરસાદનું પ્રમાણ વધુ હોય તો પણ આ ગોદડામાંથી દુર્ગંધ આવતી નથી. આ ગાદલા કુદરતી રીતે બનાવવામાં આવ્યા હોવાથી, તેમાં કોઈ ઝેરી સરિસૃપ જીવી શકતા નથી. તેથી તેનો ઉપયોગ ઘર અને બગીચામાં ખૂબ સુરક્ષિત રીતે કરી શકાય છે. પુણે, કેરળ, કોચીન, આંધ્રપ્રદેશ, હૈદરાબાદની સાથે સાથે આ કાર્પેટનું ઉત્પાદન પણ મોટા પાયે થઈ રહ્યું છે. તેથી જ જીબોય તાંબીએ માહિતી આપી હતી કે માત્ર મહારાષ્ટ્રમાં જ નહીં પરંતુ તમામ દેશોમાં આ કાર્પેટ પર્યાવરણ પ્રેમીઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે.