વોશિંગ્ટન: વૈજ્ઞાનિકોએ ઓળખી કાઢ્યું છે કે, કોવિડ પુરુષોમાં (Covid alters immune responses in men) મજબૂત બળતરા પ્રતિભાવનું કારણ (Inflammatory response in men due to covid) બની શકે છે. તે સમજાવવામાં આવ્યું છે કે પુનઃપ્રાપ્તિ પછી પણ, તેમની રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ફેરફાર ચાલુ રહેશે. તેઓએ કહ્યું કે, આ સંશોધનના આધારે વધુ સારી રસીઓ તૈયાર કરી શકાય છે. સંશોધકો માનતા હતા કે, વાયરલ ચેપ પછી, રોગપ્રતિકારક શક્તિ તેના પાછલા સ્થિર સ્તર પર પાછી આવે છે તે તાજેતરમાં બહાર આવ્યું છે કે, તે પુરુષો અને સ્ત્રીઓમાં અલગ છે.

કોવિડથી સંક્રમિત થયેલા પુરુષોમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ન્યૂનતમ ફેરફારો: આ સંશોધન અમેરિકામાં નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એલર્જી એન્ડ ઇન્ફેક્શન ડિસીઝ (NIAD)ના વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યું છે. તેઓએ ફ્લૂની રસી મેળવનાર કેટલાક સ્વસ્થ વ્યક્તિઓમાં રોગપ્રતિકારક પ્રતિભાવનું વિશ્લેષણ કર્યું. એવું બહાર આવ્યું છે કે, જે પુરુષો હળવા કોવિડમાંથી સાજા થયા છે તેઓ સ્ત્રીઓની તુલનામાં ફ્લૂની રસી માટે વધુ સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. ભૂતકાળમાં, કોવિડથી સંક્રમિત થયેલા પુરુષોમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિમાં ન્યૂનતમ ફેરફારો (Immunity changes in men after covid) જોવા મળ્યા છે. એવું કહેવાય છે કે, સામાન્ય રીતે, સ્ત્રીઓમાં રસી અને રોગાણુઓ પ્રત્યે તીવ્ર પ્રતિક્રિયા હોય છે. તેઓએ કહ્યું કે, તેમના માટે સ્વયંપ્રતિરક્ષા રોગોનું જોખમ વધારે છે. ભલે કોવિડ -19 મધ્યમ સ્તરે થાય છે, પરંતુ પુરુષોમાં બળતરા પ્રતિક્રિયા ખૂબ જ મજબૂત છે.

રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટેના કેટલાક સામાન્ય પગલાઓ:

સમગ્ર દિવસ દરમિયાન હુંફાળું પાણી પીવો.

આયુષ મંત્રાલય દ્વારા સૂચવવામાં આવ્યા અનુસાર દરરોજ ઓછામાં ઓછા ૩૦ મિનીટ માટે યોગાસન, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન કરવાની આદત પાડો.

હળદર, જીરું, ધાણા અને લસણ જેવા મસાલાઓની રસોઈ બનાવતી તેમાં ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે.

આયુર્વેદિક રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારતા પગલાઓ: