હૈદરાબાદ: જો તમે પણ નવા વર્ષના (NEW YAER 2023) આ ખાસ અવસર પર ક્યાંક ફરવા જવા માંગો છો અથવા ક્યાંક ફરવા જવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યા છો, તો આજે અમે તમને ભારતના એવા 7 પર્યટન સ્થળો વિશે (Tourist places in India for couples) જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં મોટાભાગના લોકો નવા વર્ષની ઉજવણી કરે છે. જાન્યુઆરી મહિનામાં મુલાકાત લેવા માટેના ભારતના કેટલાક (Tourist places in india) શ્રેષ્ઠ સ્થળો

ગોવા: ગોવાની સુંદરતા અને દરિયાકિનારા વિશે કોઈ જાણતું નથી. ગોવા ઘણા લોકો માટે સ્વપ્ન સ્થળ છે. જો તમને શિયાળો બહુ ગમતો નથી, તો ગોવા તમારા માટે યોગ્ય સ્થળ છે. ગોવામાં ક્રિસમસ અને નવું વર્ષ ખૂબ જ ધામધૂમથી (huge crowd of couples on New Year) ઉજવવામાં આવે છે.

શિમલાઃ ભારતની સૌથી સુંદર જગ્યાઓમાંથી એક શિમલા છે. શિમલામાં સાત ટેકરીઓ છે - ઇન્વરમ હિલ, ઓબ્ઝર્વેટરી હિલ, પ્રોસ્પેક્ટ હિલ, સમર હિલ, બંતની હિલ, એલિસિયમ હિલ અને જાખુ હિલ. જાખુ હિલ એ શિમલાની સૌથી ઊંચી જગ્યા છે. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે નવા વર્ષમાં અહીં આવવાનું આયોજન કરવું જોઈએ.

ઉદયપુરઃ રાજસ્થાનનું ઉદયપુર તેની સંસ્કૃતિ માટે એટલું પ્રખ્યાત છે કે અહીં માત્ર દેશમાંથી જ નહીં પરંતુ વિદેશથી પણ પ્રવાસીઓ આવે છે. ઉદયપુરમાં સિટી પેલેસ, લેક પેલેસ, જગ મંદિર, મોનસૂન પેલેસ, અહર મ્યુઝિયમ, જગદીશ મંદિર ખૂબ જ સુંદર જગ્યાઓ છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે અહીં મુસાફરીનો આનંદ પણ લઈ શકો છો.

પુડુચેરી: પુડુચેરી તેના સુંદર લેન્ડસ્કેપ માટે ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. અહીં તમને પરંપરાગત ભારતીય સંસ્કૃતિ તેમજ ફ્રેન્ચ આર્કિટેક્ચર જોવા મળશે. આવી સ્થિતિમાં, ડિસેમ્બર મહિનામાં અહીં જવું તમારા માટે યોગ્ય રહેશે. જો તમે તમારા વેકેશનને શાંતિથી માણવા માંગો છો, તો આ જગ્યા તમારા માટે પરફેક્ટ હોઈ શકે છે.

મનાલીઃ મનાલી દેશના સૌથી સુંદર સ્થળોમાંથી એક છે જે દરેકનું દિલ જીતી લે છે. હા, મનાલી એક એવી જગ્યા છે જેને કોઈ પરિચયની જરૂર નથી. ઓફ સિઝનમાં પણ હજારો પ્રવાસીઓ અહીં ફરવા આવે છે. શિયાળો મનાલીની સુંદરતામાં વધારો કરે છે. અહીં બરફથી ઢંકાયેલા ઊંચા પહાડો જોવાનો અનુભવ એક અલગ જ છે. તમે અહીં તમારા જીવનસાથી સાથે નવું વર્ષ પણ વિતાવી શકો છો.

ઔલી: ઔલી ઉત્તરાખંડની સૌથી સુંદર જગ્યાઓમાંથી એક છે અને તેને મિની સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓલીમાં ફરવા માટેના ઘણા સ્થળો છે. જો તમે ડિસેમ્બરમાં ઔલીની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યાં છો, તો આ સમયગાળા દરમિયાન તમે ઘણી મનોરંજક પ્રવૃત્તિઓ કરી શકો છો. ઓલીમાં ડિસેમ્બર મહિનામાં ઘણી હિમવર્ષા થાય છે. માં જાન્યુઆરી બરફથી ઢંકાયેલા પહાડો જોવાનો અનુભવ એક અલગ જ હોય ​​છે.

તવાંગ: જો તમે તમારા વેકેશનમાં ક્યાંક અલગ જ જવા માંગતા હોવ, કંઈક અલગ અનુભવ કરવા માંગો છો, તો ભારતનું ઉત્તર પૂર્વ પણ એક સારો વિકલ્પ છે. હા તવાંગ ઉત્તરપૂર્વ ભારતની સુંદર જગ્યાઓમાંથી એક છે. આ જગ્યાની સુંદરતા જોઈને તમે પણ તેના પ્રેમમાં પડી જશો. અહીં ઘણા સુંદર બૌદ્ધ મઠ છે. તો વહેલી તકે ટિકિટ બુક કરાવો.