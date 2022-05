નવી દિલ્હી: ભારતમાં એક દિવસમાં કોવિડ-19ના 3,207 નવા કેસ સામે (Corona cases in India) આવતાં દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોના વાયરસથી સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા વધીને 4,31,05,401 થઈ ગઈ છે. તેમજ સારવાર હેઠળ દર્દીઓની સંખ્યા ઘટીને 20,403 થઈ ગઈ (Total Covid tally in India) છે. સોમવારે સવારે 8 વાગ્યે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા અપડેટ ડેટા અનુસાર, ચેપને કારણે વધુ 29 લોકોના મોત બાદ ભારતમાં મૃત્યુઆંક વધીને 5,24,093 થઈ ગયો છે. તેમજ દેશમાં કોવિડ -19 માટે સારવાર હેઠળના દર્દીઓની સંખ્યા ઘટીને 20,403 થઈ ગઈ (Active Covid cases in India) છે, જે કુલ કેસના 0.05 ટકા છે.

સારવાર હેઠળના દર્દીઓની સંખ્યામાં ઘટાડોઃ છેલ્લા 24 કલાકમાં સારવાર હેઠળના દર્દીઓની સંખ્યામાં 232 દર્દીઓનો ઘટાડો નોંધાયો હતો. દર્દીઓના સાજા થવાનો રાષ્ટ્રીય દર 98.74 ટકા છે. અપડેટ થયેલા ડેટા અનુસાર, ચેપનો દૈનિક દર 0.95 ટકા છે અને સાપ્તાહિક દર 0.82 ટકા (New covid infections) છે. દેશમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 4,25,60,905 લોકો ચેપ મુક્ત થયા છે અને કોવિડ-19થી મૃત્યુદર 1.22 ટકા છે. તેમજ દેશવ્યાપી (case fatality rate in India) રસીકરણ અભિયાન હેઠળ અત્યાર સુધીમાં કોવિડ-19 વિરોધી રસીના 190.34 કરોડથી વધુ ડોઝ આપવામાં આવ્યા છે.

દેશમાં સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા: નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, 7 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ દેશમાં સંક્રમિત લોકોની સંખ્યા 20 લાખ, 23 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ 30 લાખ અને 5 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 40 લાખથી વધુ થઈ ગઈ હતી. ચેપના કુલ કેસ 16 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 50 લાખ, 28 સપ્ટેમ્બર 2020ના રોજ 60 લાખ, 11 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ 70 લાખ, 29 ઓક્ટોબર 2020ના રોજ 80 લાખ અને 20 નવેમ્બરના રોજ 90 લાખને વટાવી ગયા હતા.19 ડિસેમ્બર 2020 ના રોજ, દેશમાં આ કેસ એક કરોડને વટાવી ગયા હતા. ગયા વર્ષે, 4 મેના રોજ, સંક્રમિતોની સંખ્યા 20 મિલિયનને વટાવી ગઈ હતી અને 23 જૂન, 2021 ના ​​રોજ, તે 30 મિલિયનને વટાવી ગઈ હતી. આ વર્ષે 26 જાન્યુઆરીએ કેસ ચાર કરોડને વટાવી ગયો હતો.