બેમેટરા(છત્તીસગઢ): બેમેટારાના (bemetara crime news) નવાગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળના (Nawagarh police station area)ખૈરી ગામમાં બુધવારે અજાણ્યા યુવકની હત્યાનો ખુલાસો થયો હતો. જેમાં યુવકનું માથું કચડીને હત્યાનો મામલો સામે આવ્યો (Youth killed in Bemetara area of Chhattisgarh)હતો. આ હત્યા કેસમાં સૌથી મોટી વાત એ છે કે હત્યારાએ મૃતદેહ પાસે એક ચિઠ્ઠી છોડી દીધી છે. કોણ છે હત્યારો? તે ક્યાંથી આવ્યું? પોલીસ માટે આ એક મોટો કોયડો છે. અજાણ્યા વ્યક્તિની હત્યા અને પછી પોલીસ માટે પડકારરૂપ પત્ર છોડી જવાની ઘટના હવે ક્યાંકને ક્યાંક ચિંતાનું કારણ બની (Youth killed in Bemetara area of Chhattisgarh) છે. કારણ કે જેણે પણ હત્યા કરી છે તેણે આ પત્રમાં આગામી હત્યાની તારીખ લખી(Open challenge to police after murder in Bemetara) છે. આ સાથે તેણે પોતાના નામ કોડ વર્ડમાં પોતાને રાજા ગણાવ્યો છે.

શું છે મામલો?: નવાગઢ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર હેઠળનું (Nawagarh police station area)ખૈરી ગામ. જ્યાં સવારે ગ્રામજનોએ ગામની બહાર અજાણ્યા યુવકની લાશ જોઈ (Youth killed in Bemetara area of Chhattisgarh)હતી. જેની જાણ નવાગઢ પોલીસ મથકની પોલીસને (Nawagarh police station area)કરવામાં આવી(Nawagarh police station area) હતી. આ સાથે જ પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ શરૂ કરી હતી. હજુ સુધી મૃતકની ઓળખ થઈ શકી નથી. અજાણ્યા શખ્સોએ યુવાનનું માથું દબાવીને હત્યા કરી હોવાનું જણાય છે. બીજી તરફ, નવાગઢ ખાનાની પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી એક પત્ર કબજે કર્યો છે. જેમાં આરોપીએ પોતાને રાજા ગણાવ્યો છે અને લખ્યું છે કે 18 ડિસેમ્બરે તે બીજી હત્યા કરવાનો છે અને પોલીસને ખુલ્લો પડકાર(Open challenge to police after murder in Bemetara) ફેંક્યો છે.

કિલર કિંગનો બેમેટરા પોલીસને પડકારઃ પોલીસે જે પત્ર મેળવ્યો છે તેમાં માત્ર હત્યાની તારીખ લખેલી છે. આ સાથે એક ચેલેન્જ પણ આપવામાં આવી(Open challenge to police after murder in Bemetara) છે. હવે હત્યારા ખરેખર હત્યા કરવા જઈ રહ્યો છે કે પછી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાના હેતુથી આ પત્રનો સહારો લીધો છે તે કોઈને ખબર નથી.પરંતુ આ કેસ અને હત્યાની પેટર્નને લઈને પોલીસ સાવચેતીભર્યું પગલું ભરી રહી છે. કારણ કે જો ખરેખર 18મી તારીખે હત્યા થઈ હોય અને પોલીસ માટે ખુલ્લો પત્ર છોડી દેવામાં આવે તો મામલો કઈ દિશામાં અને કેટલો ગંભીર બનશે તે તમે સમજી (Open challenge to police after murder in Bemetara)શકો છો.

પોલીસનું નિવેદન: એડીશનલ એસપીએ જણાવ્યું (Bemetara Additional SP Pankaj Patel speaks)કે ઘટનાસ્થળેથી કેટલાક પુરાવા મળ્યા છે.જેની ચર્ચા ચાલી રહી છે.હવે અમે મૃતકની ઓળખ કરવામાં રોકાયેલા છીએ, ટૂંક સમયમાં મામલો ઉકેલાઈ જશે.