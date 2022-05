હૈદરાબાદઃ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી 6 અને 7 મેના રોજ તેલંગાણાની મુલાકાતે જઈ રહ્યા (Controversy over Rahul meeting) છે. આ દરમિયાન તેમનો હૈદરાબાદની ઓસ્માનિયા યુનિવર્સિટી (OU)માં વિદ્યાર્થીઓ સાથે મીટિંગનો કાર્યક્રમ છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, રાહુલ 6 મેના રોજ હનમકોંડા (RAHUL GANDHI MEETING AT OSMANIA UNIVERSITY) જશે. તેલંગાણા કોંગ્રેસના નેતાઓએ બીજા દિવસે OUના વિદ્યાર્થીઓ સાથે રાહુલ ગાંધીની બેઠકનું આયોજન કરવાનો નિર્ણય લીધો (Rahul Gandhi visit to Telangana) છે, પરંતુ OU પ્રશાસને કેમ્પસમાં રાહુલ ગાંધીની સભા ન થવા દેવાનું વલણ અપનાવ્યું છે. જો કે, અહીં OUના વાઇસ ચાન્સેલર ડી. રવિન્દર યાદવે સત્તાવાર રીતે પરવાનગીનો અસ્વીકાર કર્યો નથી.

આ પણ વાંચો: શું તમે જાણો છો, મહિલાઓને મેટરનિટી રજા અને કામની કલાકોમાં ઘટાડો કોણે કરાવ્યો ?

તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ રજૂ કરી: વિદ્યાર્થી જૂથોએ તેલંગાણા હાઈકોર્ટમાં એફિડેવિટ રજૂ કરી છે, તેઓ OU દ્વારા નિર્ણયમાં વિલંબ પર HCના હસ્તક્ષેપની માંગ કરી રહ્યા છે. OUના અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, તેઓએ પહેલા કેમ્પસમાં કોઈ પણ રાજકીય મીટિંગને મંજૂરી ન આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. આનાથી શૈક્ષણિક વાતાવરણ બગડે તેવી શક્યતા છે, તે દિવસે વિદ્યાર્થી જૂથો વચ્ચે અથડામણ થઈ શકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, OU NGO બોડીની ચૂંટણી પણ તે જ દિવસે (મે 07) નક્કી કરવામાં આવી છે, અન્ય જૂથો TRSV અને ABVP નેતાઓએ OU ના VCને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું.

આ પણ વાંચો: ભારતમાં ફરી કોરોનાનું ડોક્યું ભારી પડી શકે છે, એક જ દિવસમાં અનેક દર્દીઓના મોત

રાહુલના કાર્યક્રમને મંજૂરી ન આપવા વિનંતી: જેમાં એવી માંગણી કરવામાં આવી છે કે, રાહુલ ગાંધીને OUમાં આવવા દેવામાં ન આવે. તેમની મુલાકાત કેમ્પસમાં શૈક્ષણિક વાતાવરણને બગાડશે. ટીઆરએસ પાર્ટીના ધારાસભ્ય બાલ્કા સુમને પણ રાહુલ ગાંધીની ઓયુની મુલાકાતનો વિરોધ કર્યો હતો. તેમણે OUના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજીને રાહુલના કાર્યક્રમને મંજૂરી ન આપવા વિનંતી કરી છે. આ મુદ્દે કોંગ્રેસના પૂર્વ સાંસદ હનુમંત રાવ અને કેટલાક અન્ય કોંગ્રેસી નેતાઓએ 7 મેના રોજ ગાંધીજીની મુલાકાત માટે પરવાનગી માંગી હતી. તેમણે કહ્યું કે ઓયુના વિદ્યાર્થીઓએ તેલંગાણાના નિર્માણમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ઘણા OU વિદ્યાર્થીઓએ તેમના જીવનનું બલિદાન આપ્યું.