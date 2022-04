નવી દિલ્હીઃ જવાહરલાલ નેહરુ યુનિવર્સિટીમાં (jawaharlal nehru university) નોન-વેજ ફૂડને લઈને શરૂ થયેલો વિવાદ મોડી રાત્રે લોહિયાળ અથડામણમાં (Controversy in JNU over non veg food) ફેરવાઈ ગયો હતો. અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ અને લેફ્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ઓર્ગેનાઈઝેશનના કાર્યકર્તાઓ એકબીજા સાથે અથડામણ કરી હતી, જેમાં (jnu nonveg controversy) બંને પક્ષોને ભારે નુકસાન થયું (clash on nonveg food in jnu) હતું સાથે જ તેને પ્રાથમિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો છે. પોલીસ ફોર્સ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું છે. આ ઘટના અંગે યુનિવર્સિટી વહીવટીતંત્રનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ કોઈની સાથે વાત થઈ શકી નહીં.

ઝઘડો થતાં કેમ્પસનું વાતાવરણ ભારે ગરમાયું: બપોરના સમયે નોન-વેજ ફૂડ (jnu non veg ban)બાબતે બે વિદ્યાર્થી સંગઠનો વચ્ચે ઝઘડો થતાં કેમ્પસનું વાતાવરણ ભારે ગરમાયું હતું. તેમજ જવાહરલાલ નહેરુ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થી સંઘ દ્વારા વિદ્યાર્થી કેન્દ્રમાં સાંજે એક બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન, અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ અને ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠનો વચ્ચે ઝપાઝપી પણ થઈ હતી, જે લોહિયાળ અથડામણમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી, જેમાં એબીવીપી અને ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંઘ બંનેના કાર્યકરોને ઈજા થઈ હતી. તેમજ ડાબેરી વિદ્યાર્થી સંગઠનનું કહેવું છે કે, આ સમગ્ર મામલે યુનિવર્સિટી પ્રશાસનને ફરિયાદ કરવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ છે.

શું હતો સમગ્ર મામલોઃ કાવેરી હોસ્ટેલના મેસમાં માંસાહારી ભોજન પીરસવા બાબતે વહેલી સવારે વિવાદ શરૂ થયો હતો. વાસ્તવમાં, દક્ષિણપંથીના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ કાવેરી હોસ્ટેલમાં નવરાત્રી પૂજા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ વિદ્યાર્થીઓએ મેસ સુપરવાઈઝરને નવરાત્રિ દરમિયાન મેસમાં માંસાહારી ભોજન ન પીરસવાનું કહ્યું હતું, પરંતુ રવિવારે મીટ સપ્લાયર મીટ લઈને મેસમાં પહોંચી ગયા હતા. આના પર જમણી બાજુના વિદ્યાર્થીઓ તેની સાથે મૂંઝવણમાં પડ્યા અને તેને માંસ પાછું લેવાનું કહેવા લાગ્યા, ત્યારપછી ડાબેરી પાંખના વિદ્યાર્થીઓ માંસ સપ્લાયરની તરફેણમાં આવ્યા અને તેઓએ મેસમાં માંસાહારી ખોરાકની માંગણી શરૂ કરી, વાસ્તવમાં આજે રવિવાર છે અને આ દિવસે મેસમાં શાકાહારી અને માંસાહારી બંને પ્રકારનું ભોજન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે.

હોસ્ટેલમાં નવરાત્રીની પૂજા : આ બાબતને લઈને જમણેરી અને ડાબેરી વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ફરી ચર્ચા એટલી વધી ગઈ કે તે મારામારી સુધી પહોંચી ગઈ, ત્યાં હાજર કેટલાક વિદ્યાર્થીઓએ દરમિયાનગીરી કરીને મામલો શાંત પાડ્યો હતો અને બંને જૂથોને અલગ પાડ્યા હતા. દરમિયાન, માંસનો સપ્લાયર માંસ લઈને પાછો ગયો. ડાબેરી જૂથના વિદ્યાર્થીઓ કહે છે કે, જ્યારે હોસ્ટેલ મેસ મેન્યુઅલમાં રવિવારે વેજ અને નોન-વેજ બંને નક્કી કરવામાં આવ્યા છે તો પછી બંને વસ્તુઓ કેમ બનાવવામાં આવશે નહીં. બીજી તરફ દક્ષિણપંથીના વિદ્યાર્થીઓનો આરોપ છે કે, જ્યારે છેલ્લા 9 દિવસથી હોસ્ટેલમાં નવરાત્રીની પૂજા થઈ રહી છે અને આજે રામ નવમી છે તો પછી અહીં માંસાહારી ભોજન કેવી રીતે તૈયાર કરી શકાય.