જયપુરઃ રાજધાનીના હરમડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના બેનાડ ગામમાં પૈસા ચૂકવીને કૂતરાઓને મારી(Contract Killing Of Dogs In Jaipur) નાખવામાં આવ્યા હતા. આરોપ છે કે કોન્ટ્રાક્ટ કિલિંગ કરનાર વ્યક્તિના ઘરમાં બાંધેલી બકરીને રખડતા કૂતરાઓએ (Goat Killed by Stray Dogs In Jaipur )કરડ્યો હતો. આનાથી તે વ્યક્તિ ગુસ્સે થયો અને તેણે કથિત રીતે ત્રણ લોકોને મારવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો. પોલીસે આરોપીને કસ્ટડીમાં લીધો છે.

આ પણ વાંચોઃ જેતપુરમાં કુતરાને લોખંડના પાઇપ વડે ક્રુરતાપુર્વક માર મારતા મોત નીપજ્યું

ત્રણેય કૂતરાઓના મોત - એસએચઓ માંગીલાલ વિશ્નોઈએ જણાવ્યું હતું કે મોડી રાત્રે બેનાડ ગામમાં બાવરિયા ગેંગના સભ્યોએ 3 કૂતરાઓ પર બંધ બંદૂક વડે મારી નાખ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્રણેય કૂતરાઓના મૃતદેહોને પોતાના કબજામાં લઈ પશુ દવાખાને મોકલી આપ્યા હતા. મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાંથી બેનાડ ગામમાં બદમાશો દ્વારા નિર્દોષ કૂતરાની હત્યા કરવામાં આવી હોવાની માહિતી મળતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યારે પૂછપરછમાં કેટલાક મહત્વના ખુલાસા થયા હતા. જ્યારે પોલીસે માહિતી એકઠી કરી, ત્યારે ગ્રામજનોએ સુવાલાલ પર બાવરિયા ગેંગના સભ્યોમાંથી કૂતરાઓને મારવાનો આરોપ લગાવ્યો. દરમિયાન કૂતરાઓને મારનાર બાવરિયા ગેંગના બદમાશોની શોધખોળ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચોઃ મોઢામાં બ્લાસ્ટ થવાથી સાહિવાલ જાતિની ગાયનું મોત, ગાયને વિસ્ફોટક પદાર્થ ખવડાવવાની આશંકા

સાક્ષીઓએ જણાવ્યું કે - ગોળીબારનો અવાજ સાંભળીને જ્યારે ગામલોકો (Bawaria Gang In Dog Supari Killing )ઘરોમાંથી બહાર આવ્યા ત્યારે તેઓએ અંધારામાં ત્રણ બદમાશોને ભાગતા જોયા અને રસ્તા પર 3 કૂતરાઓના લોહીથી લથબથ મૃતદેહ પડેલા જોયા. જો કે ફાયરિંગ કરનારા બદમાશો કોણ હતા અને ક્યાંથી આવ્યા તે અંગે કોઈ માહિતી નથી. ઘટનાની માહિતી મળતા જ ઘણા ડોગ એક્ટિવિસ્ટ અને ડોગ લવર્સ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા, જેમણે સમગ્ર ઘટના પર પોતાનો ગુસ્સો વ્યક્ત કર્યો હતો. આ સાથે ડોગ એક્ટિવિસ્ટ હરમડા પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો અને સુવાલાલ અને અજાણ્યા બદમાશો સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. હાલ પોલીસે આ કેસની તપાસ શરૂ કરી છે અને આ સમગ્ર પ્રકરણ અંગે સુવાલાલની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. બાવરિયા ગેંગના સભ્યોની ચકાસણી કરવામાં આવી રહી છે અને ગેંગના સભ્યે સુવાલાલના કહેવાથી ગોળી મારી હતી કે પોતાને તે અંગે તપાસ ચાલુ છે.