જેસલમેર : જેસલમેર જિલ્લાના લાખાસર ગામમાં ઈડન સોલાર પ્લાન્ટ પાસે ચિંકારા હરણના મૃતદેહ શોધવાની પ્રક્રિયા ચાલુ(process of finding carcass of a deer) છે. સતત બે દિવસમાં 13 દુર્લભ ચિંકારાના મૃતદેહ મળી આવ્યા(Deer carcasses were found) છે. વન્યજીવ પ્રેમીઓને શંકા છે કે સોલાર કંપનીના લોકોએ તેમની હત્યા કરી છે. સતત મૃતદેહો મળી આવતા ઈડન સોલાર કંપની સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો(Case against Solar Company) છે.

સતત હરણનું થઇ રહ્યું છે મારણ - પોકરણ શ્રી જંભેશ્વર એન્વાયર્નમેન્ટ એન્ડ લાઈફ ડિફેન્સ સ્ટેટ સંસ્થા, રાજસ્થાનની ટીમે બીજા દિવસે પણ ઈડન સોલાર પ્લાન્ટ લાખાસરનો સ્ટોક લીધો હતો. ગુરુવારે તપાસ દરમિયાન 5 મૃત હરણ મળી આવ્યા હતા. સોલાર કંપનીના કર્મચારીઓએ ટીમને અંદર જવાની ના પાડી હતી, જેના કારણો શંકામાં વધારો થયો છે. જે બાદ સોલાર કંપની વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. સંગઠનના જેસલમેર જિલ્લા પ્રમુખ સદારામ ખિલેરીએ કંપનીની બાઉન્ડ્રી વોલની અંદર સર્ચ ઓપરેશનની માંગ કરી છે.

કર્મચારીઓ અંદર જતા અટકાવી રહ્યા છે - પ્રમુખે જણાવ્યું કે, લખાસરના ઈડન સોલાર પ્લાન્ટની હદમાં મંગળવારે 6 મૃત ચિંકારા હરણ મળી આવ્યા હતા. બુધવારે તેમનું પોસ્ટમોર્ટમ અને અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી બુધવારે જ કંપની વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. થોડા દિવસ પહેલા પણ 2 મૃતદેહ મળી આવ્યા હતા. અમને હરણના મૃતદેહ વિશે માહિતી મળી હતી, ત્યારબાદ ટીમ અહીં આવી અને મંગળવારે 6 હરણ મૃત મળી આવ્યા હતા. ગુરુવારે પણ જ્યારે સંસ્થાની ટીમ કંપની વિસ્તારમાં વન્યજીવોને જોવા ગઈ તો ત્યાં હાજર કંપનીના કર્મચારીઓએ તેમને અંદર જતા રોક્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કંપનીના કર્મચારીઓએ વનકર્મીઓને અંદર જવા પણ દીધા ન હતા. આસપાસની તસવીરો લેવાની પણ મંજૂરી આપવામાં આવી ન હતી. આ પછી, શંકાના આધારે, ટીમે બોર્ડર પાસેના ખુલ્લા વિસ્તારનું નિરીક્ષણ કર્યું, તો અહીં પણ ગાર્ડે તેને લઈ જતા અટકાવ્યા હતા.

પોલીસ ફરીયાદ નોંધવામાં આવી - તપાસ દરમિયાન મરેલા હરણનું આખું શરીર અને ચાર હરણનું માથું, ગરદન અને શિંગડા સરહદની બહાર મળી આવ્યા હતા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે સોલાર કંપનીના લોકો હરણને મારી રહ્યા છે. તેમણે સોલાર કંપની સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. તેમજ કંપનીની બાઉન્ડ્રી વોલની અંદર સર્ચ ઓપરેશનની માંગણી કરી હતી.