અંજલિનો અંતિમ પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ આવી ગયો

નવી દિલ્હીઃ સુલતાનપુરીના કાંઝાવાલામાં (Delhi Kanjhawala Case) અંજલિના મોતના મામલામાં રોજ નવા નવા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. અંજલિના અંતિમ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં નવો ખુલાસો થયો છે. આમાં, તેના દારૂ પીવાની પુષ્ટિ થઈ નથી. જ્યારે, આ પહેલા અંજલિની મિત્ર નિધિએ તેના દારૂ પીવા વિશે જણાવ્યું હતું. આ કારણોસર નિવેદન અને રિપોર્ટમાં વિરોધાભાસને કારણે પોલીસ નિધિની ફરી પૂછપરછ કરશે. (alcohol by Anjali is not confirmed )

પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ

નિધિના નિવેદન અનુસાર, અંજલિએ દારૂનું વધુ પડતું સેવન કર્યું હતું. તેણે જણાવ્યું કે અકસ્માત સમયે તે તેની સાથે હતી અને તે પછી તે ડરીને તેના ઘરે ગઈ હતી, પરંતુ અહીં પણ નિધિના નિવેદનોમાં ફરક છે. એક સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યું છે, જેમાં નિધિ પોતાના ઘરે જવાને બદલે બીજાના ઘરે ગઈ હતી.

પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ

આ પણ વાંચો: દિલ્હીમાં વધુ એક યુવતી બની ભોગ: બ્રેકઅપથી નારાજ પ્રેમીએ ચાકુ મારી દીધુ

પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટમાં પુષ્ટિ થઈ છે કે અંજલિએ દારૂ પીધો ન હતો. આ સાથે દુષ્કર્મ જેવી ઘટનાની કોઈ વાત નથી. રિપોર્ટમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે અંજલિના શરીર પર 40 જગ્યાએ ઊંડી ઈજાના નિશાન હતા. પીઠ સંપૂર્ણપણે છાલવાળી હતી. નિધિના પાડોશીના છોકરાએ જણાવ્યું કે 1 જાન્યુઆરીના રોજ બપોરે 2.30 વાગ્યે નિધિ તેના ઘરે ફોન ચાર્જ કરવા માટે આવી હતી અને પછી ફરીથી ફોન લઈને જતી રહી હતી. (consumption of alcohol by Anjali is not confirmed)

પોસ્ટ મોર્ટમ રિપોર્ટ

આ પણ વાંચો: ઈન્ડિયા ગેટ પાસે જગ્યાના ઝઘડામાં સુરક્ષાકર્મી જ બન્યો ભોગ

રિપોર્ટ અનુસાર અંજલિનું મોત વધુ પડતું લોહી વહેવાને કારણે થયું હતું. રિપોર્ટમાં બંને પગ, માથું, કરોડરજ્જુ અને ડાબી જાંઘના હાડકામાં ગંભીર ઈજાના કારણે લોહી ઝડપથી વહી રહ્યું હતું. અહેવાલમાં એવું વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે કે અંજલિને થયેલી તમામ ઇજાઓ કાર અકસ્માત અને ખેંચીને લીધે થઈ હતી. ફોરેન્સિક રિપોર્ટમાં કારની અંદર લોહીના ડાઘ મળ્યા ન હતા. અગાઉ સોમવારે ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબ (FSL)ને બલેનો કારની તપાસમાં કોઈપણ પ્રકારનું લોહી મળ્યું ન હતું. કારમાંથી નિધિના વાળના ટુકડા પણ મળ્યા ન હતા. ફોરેન્સિક તપાસમાં કારના ટાયરમાં લોહીના નિશાન મળી આવ્યા હતા. (anjalis friend nidhis statement)

નિધિએ આપી હતી ચોંકાવનારી માહિતીઃ મૃતક અંજલીની મિત્ર નિધિએ મંગળવારે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે બલેનો કારે તેને સામેથી ટક્કર મારી હતી. તે બાજુ પર પડ્યો અને અંજલિ કારની નીચે આવી ગઈ. તે (અંજલિ) ખૂબ નશામાં હતી. નિધિનો આરોપ છે કે છોકરાઓને ખબર હતી કે છોકરી કારની નીચે ફસાઈ ગઈ છે. તેમ છતાં તેણે ડ્રાઇવિંગ ચાલુ રાખ્યું. તે રડી રહી હતી. તેમ છતાં તેણે કાર રોકી નહીં. કાર મૃત છોકરીને બે વાર આગળ લઈ ગઈ અને બે વાર પાછળ લઈ ગઈ. તે પછી તેને આગળ લઈ ગયો.

આ હતો મામલોઃ 1 જાન્યુઆરીની વહેલી સવારે એક યુવતીને કાર દ્વારા ખેંચીને 13 કિમી સુધી લઈ જવામાં આવી હતી. આમાં બાળકીનું મોત થયું હતું અને પોલીસને તેની નગ્ન લાશ મળી આવી હતી. પોલીસને વહેલી સવારે આ અંગે ફોન આવ્યો હતો. કારમાં પાંચ આરોપી હતા અને પોલીસે તે જ દિવસે તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી.

આરોપીની ઓળખઃ 26 વર્ષીય દીપક ખન્ના વ્યવસાયે ગ્રામીણ સેવાનો ડ્રાઈવર છે. બીજો આરોપી અમિત ખન્ના (25 વર્ષ) ઉત્તમ નગરમાં એસબીઆઈ કાર્ડ કંપનીમાં કામ કરે છે. ત્રીજો આરોપી ક્રિષ્ના (27 વર્ષ) સ્પેનિશ કલ્ચર સેન્ટરમાં કામ કરે છે. ચોથો આરોપી મિથુન (26 વર્ષ) નારાયણમાં હેર ડ્રેસર સલૂનમાં કામ કરે છે અને પાંચમો આરોપી મનોજ મિત્તલ (27 વર્ષ) રાશનનો વેપારી છે અને દિલ્હીના સુલતાનપુરી વિસ્તારના પી બ્લોકમાં રાશનની દુકાન ચલાવે છે. તેને ભાજપનો કાર્યકર કહેવામાં આવી રહ્યો છે.