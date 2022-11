નવી દિલ્હી: આસામ પોલીસ કર્મચારીઓ દ્વારા ગોળીબારની ઘટનાને (Assam Meghalaya border firing )ગેરવાજબી ગણાવતા મેઘાલયના મુખ્ય પ્રધાન કોનરાડ સંગમાએ શુક્રવારે નવી દિલ્હીમાં ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહને ઔપચારિક ફરિયાદ (Conrad Sangma meets Amit Shah over firing incident) કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે ગોળીબારનું અસલી કારણ સરહદી વિવાદ (Sangma says Assam Meghalaya tensions due to firing) છે નહીં કે લાકડાનો વિવાદ. જેને લઈને આરોપ લગાડવામાં આવી રહ્યા છે.

આસામ સાથેનો સરહદ વિવાદ તાજેતરના અથડામણનું 'વાસ્તવિક કારણ' છે: મેઘાલયના સીએમ

આસામ મેઘાલય સરહદે મંગળવારે અથડામણ અને "ગોળીબાર"માં મેઘાલયની પશ્ચિમ જયંતિયા હિલ્સના પાંચ જેટલા ગ્રામજનો અને એક આસામ વન અધિકારી માર્યા ગયા હતા.આ ગોળીબાર મંગળવારે સવારે 3 વાગ્યાની આસપાસ આસામના પશ્ચિમ કાર્બી આંગલોંગ જિલ્લા અને મેઘાલયના પશ્ચિમ જયંતિયા હિલ્સના મુક્રોહ ગામની સરહદે આવેલા વિસ્તારમાં થયો હતો.સંગમા અને તેમના કેબિનેટના એક પ્રતિનિધિમંડળે ગુરુવારે સાંજે શાહ સાથે મુલાકાત કરી અને ઘટના અંગે તાત્કાલિક સીબીઆઈ તપાસની માંગ કરી. આસામ સરકારે પણ આ ઘટનાની સીબીઆઈ તપાસની ભલામણ કરી છે.

સરહદ વિવાદ તાજેતરના અથડામણનું 'વાસ્તવિક કારણ': "અમે ઇચ્છીએ છીએ કે તપાસ થાય અને જેમણે આ અમાનવીય કૃત્ય કર્યું છે.તેમને સજા થવી જોઈએ," સંગમાએ ETV ભારતને જણાવ્યું. જયારે તેમને આ નાગે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે વધુમાં જણાવતા કહ્યું કે શું આ ઘટનાની ભવિષ્યની મંત્રણા પર કોઈ અસર પડશે? સંગમાએ જવાબ આપતા જણાવ્યું કે સરહદી વિવાદના કારણે જ આ ઘટના બની છે. "પરિસ્થિતિ આની સાથે ખૂબ જ જોડાયેલી છે. જો કે તે સરહદના મુદ્દાને કારણે ન હોઈ શકે, તે એક વ્યાપક પરિબળ છે જે તમામ તણાવ પેદા કરી રહ્યું છે. તેથી હવે તેને (સીમાની હરોળ) વધુ જટિલ બનાવશે".

ગંભીર આરોપ: સંગમાએ કહ્યું, "તમે (આસામ પોલીસ) લાકડાની દાણચોરી માટે નાગરિકોના જીવ ન લઈ શકો. આ તદ્દન અમાનવીય છે." તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે બંને રાજ્યો વચ્ચે દાયકાઓથી ચાલી રહેલો સરહદ વિવાદ "હાલની અથડામણનું મૂળ કારણ" છે.દરમિયાન બીજા દિવસે ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ સાથેની તેમની બેઠક પછી મુખ્યમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે આ મામલે સીબીઆઈ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. અપડેટ ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જાણ કરવામાં આવી હતી.

"મેઘાલયના CM @SangmaConrad આજે કેન્દ્રીય ગૃહ અને સહકાર મંત્રી @AmitShah ને મળ્યા અને આસામ-મેઘાલય સરહદ પર બનેલી કમનસીબ ઘટનાની CBI તપાસની વિનંતી કરી. આસામ સરકારે પણ CBI તપાસની વિનંતી(Amit Shah CBI inquiry Meghalaya border firing ) કરી છે. HM @AmitShah એ ખાતરી આપી છે કે GOI કરશે. CBI તપાસ કરો" એમએચએના પ્રવક્તાએ ટ્વિટ કર્યું.