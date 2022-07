નવી દિલ્હીઃ લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસના સાંસદ અધીર રંજન ચૌધરીએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી (I dont want to talk to you) મુર્મુ પર કરેલી ટિપ્પણી પર સંસદમાં હોબાળો થયો હતો. કેન્દ્રીય પ્રધાન સ્મૃતિ ઈરાનીએ આ મામલે કોંગ્રેસ પર જોરદાર નિશાન સાધ્યું હતું. આ દરમિયાન તેમણે સોનિયા ગાંધીને આ મામલે માફી માંગવા પણ કહ્યું હતું. કોંગ્રેસના વચગાળાના અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી અને સ્મૃતિ ઈરાની વચ્ચે પણ ટક્કર થઈ હતી.

સોનિયા ગાંધી અને સ્મૃતિ ઈરાની વચ્ચે બોલાચાલી: નાણા પ્રધાન નિર્મલા સીતારમણે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી પર ગૃહની અંદર ભાજપના નેતાઓને ધમકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે, જ્યારે રામદેવાને સોનિયા ગાંધી વિશે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તે સમયે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષે તેમને કહ્યું - 'આઈ ડોન્ટ વાન્ટ ટુ ટોલ્ક ટુ યુ' (એટલે ​​કે હું તમારી સાથે વાત કરવા માંગતો નથી). (I dont want to talk to you) સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર બીજી તરફ ગૃહ પરિસરમાં સોનિયા ગાંધી અને સ્મૃતિ ઈરાની વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. સ્મૃતિનો આરોપ છે કે સોનિયા ગાંધીએ તેમને ધમકી આપી છે.

'રાષ્ટ્રીય પત્ની' નિવેદન પર નિર્મલા પર હુમલાખોરો

દેશની માફી માંગવી: અહીં રાષ્ટ્રપતિના નિવેદન પર પ્રહાર કરતા નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે, કોંગ્રેસ આદિવાસીઓને દરેક રીતે અપમાનિત કરવાનું કામ કરી (smriti irani on congress) રહી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ભાજપ વતી અમે માંગ કરીએ છીએ કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ દેશની માફી માંગવી જોઈએ. નાણા પ્રધાને વધુમાં કહ્યું કે, કોંગ્રેસના વચગાળાના અધ્યક્ષે કહ્યું કે, તેઓ પહેલા જ માફી માંગી ચૂક્યા છે, તે દેશને ગેરમાર્ગે દોરે છે. જ્યારે અધીર રંજન ચૌધરી સતત કહી રહ્યા છે કે, માફી માંગવાની જરૂર નથી.

