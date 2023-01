લખનૌ: કોંગ્રેસના પૂર્વ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને સાંસદ રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં ચાલી રહેલી ભારત જોડો યાત્રા મંગળવારે યુપીમાં પ્રવેશી (bharat jodo yatra in uttar pradesh) રહી છે. મંગળવારથી ભારત જોડો યાત્રા 9 દિવસના વિરામ બાદ ફરી શરૂ થઈ રહી છે. આ યાત્રા દિલ્હીથી શરૂ થશે અને ગાઝિયાબાદના લોનીના ગોકુલ ચોકથી યુપીમાં પ્રવેશશે, જેને યુપીનું પ્રવેશદ્વાર કહેવામાં આવે છે. આ પછી આ યાત્રા લગભગ 6 કિલોમીટરની મુસાફરી કરીને બાગપત જિલ્લામાં પ્રવેશ (congress rahul gandhi bharat jodo yatra in UP) કરશે.

રાહુલ ગાંધી માવીકલા ગામમાં કરશે રાત્રિ રોકાણ: યુપીમાં ભારત જોડો યાત્રાને (bharat jodo yatra in up) ઐતિહાસિક બનાવવા માટે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સહિત સમગ્ર રાજ્ય સમિતિએ સોમવાર રાતથી જ લોની બોર્ડર પર ધામા નાખ્યા છે. યુપીમાં પ્રવેશતા પહેલા દિલ્હી કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ લોની બોર્ડર પર યુપી કોંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ બ્રિજલાલ ખાબરીને રાષ્ટ્રધ્વજ સોંપશે. આ પછી યાત્રા ઉત્તર પ્રદેશમાં વિધિવત પ્રવેશ કરશે. કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા રાહુલ ગાંધીની ભારત જોડો યાત્રા આજે 3 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર પ્રદેશના બાગપતમાં પ્રવેશ્યા બાદ માવીકલા ગામમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. યાત્રાને સફળ બનાવવા કોંગ્રેસના પદાધિકારીઓ અને કાર્યકરોમાં જોરશોરથી તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. કોંગ્રેસના કાર્યકરો બાગપતના માવીકલા ગામમાં સ્પોર્ટ્સ સ્ટેડિયમ પાસે રાહુલ ગાંધી સહિત 10,000 કાર્યકરો માટે રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં રોકાયેલા છે. ગુજરાતની એક કંપનીને ટેન્ટ લગાવવાની અને 10,000 લોકોને ભોજન પૂરું પાડવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. આમાંથી ત્રણ હજાર કામદારોને બસમાં શામલી લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

32 વીઘા જમીનમાં તંબુ: પાર્ટીના નેતાઓએ જણાવ્યું કે,ભારત જોડો યાત્રા 3 જાન્યુઆરીએ સાંજે 4 વાગ્યે માવી કલાન પહોંચશે. તેમણે જણાવ્યું કે મેવિકલામાં સ્ટેડિયમ પાસે 32 વીઘા જમીનમાં તંબુ લગાવવાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે. તે જ સમયે, માવિકલામાં દિલ્હી-સહારનપુર નેશનલ હાઈવે 709B ના કિનારે રિસોર્ટમાં રાહુલ ગાંધી સહિત લગભગ 450 VIP કોંગ્રેસ નેતાઓને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ત્યારે ભારત જોડો યાત્રાને સફળ બનાવવા અને સ્વાગત કરવા માવીઠામાં કોંગ્રેસના આગેવાનોનો મેળાવડો શરૂ થયો છે. કોંગ્રેસના નેતાઓએ જણાવ્યું હતું કે, માવીકલા પહોંચ્યા પછી, કોંગ્રેસના ભૂતપૂર્વ અધ્યક્ષ ડુંડાહેરામાં બાલાજી ધામના મંદિરોની મુલાકાત લીધા પછી ખેકરાના પાઠશાળા બસ સ્ટેન્ડ પર ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની પ્રતિમાને પુષ્પહાર કરશે. આ પછી યાત્રા માવીકલા ગામ પહોંચશે અને રાત્રિ આરામ કરશે.

પ્રિયંકા ગાંધી યાત્રામાં થશે સામેલ: ભારત જોડો યાત્રા 4 જાન્યુઆરીની સવારે માવીકાલા ગામથી શરૂ થશે અને બાગપત, સિસાણા, ગૌરીપુર વળાંક થઈને ગુફા મંદિર પહોંચશે. મંદિરમાં દર્શન કર્યા બાદ તે ભોજન અને આરામ માટે થોડો સમય અહીં રોકાશે. આ યાત્રા બુધવારે બપોરે 2 વાગ્યે ફરી શરૂ થશે અને સરુરપુરકલન ગામ થઈને બારૌત શહેરમાં પ્રવેશ કરશે. રાહુલ ગાંધી બારોટના છાપરોલી ચુંગી ખાતે આયોજિત નુક્કડ સભાને પણ સંબોધશે. સભા પુરી થયા બાદ આ યાત્રા શામલી જિલ્લા માટે રવાના થશે. પછી સાંજે શામલીના આલ્બમ પર રોકાશે. અહીંથી યાત્રા 5 જાન્યુઆરીએ સવારે શરૂ થશે, જે કાંધલા, ઉંચગાંવ થઈને કૈરાના પહોંચશે. અહીંથી યાત્રા શામલીથી પાણીપત હાઈવે થઈને હરિયાણા જશે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, પ્રિયંકા ગાંધી આમાં સામેલ થશે.

બ્રિજલાલ ખબરીએ ઉપાડી કાર્યક્રમોની જવાબદારી: યાત્રાને ઐતિહાસિક બનાવવા માટે કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ બ્રિજલાલ ખબરીએ (Congress State President Brijlal Khabri) પોતે તમામ કાર્યક્રમોની જવાબદારી સંભાળી છે. આ સાથે પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રાંતીય અધ્યક્ષ નસીમુદ્દીન સિદ્દીકી અને ઘણા મોટા નેતાઓ પણ અહીં જોડાયેલા છે. આ યાત્રાને સફળ બનાવવા કોંગ્રેસીઓએ તમામ તાકાત લગાવી દીધી છે. યાત્રાને સફળ બનાવવા પ્રદેશ પ્રમુખ પ્રચારથી માંડીને તમામ વ્યવસ્થાઓ સંભાળી રહ્યા છે. યાત્રામાં વધુને વધુ લોકો ભાગ લઈ શકે તે માટે કોંગ્રેસના અધિકારીઓ અને કાર્યકરો લોની સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે. બજાર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં યાત્રાને લગતા પોસ્ટરો ચોંટાડવાની સાથે કાર્યકરો લોકોને યાત્રાને લગતા સંદેશા પણ પહોંચાડી રહ્યા છે.