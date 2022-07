દુમકા: ઝારખંડ સરકારે વિકાસની યોજનાઓને સમાજના છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી લઈ જવાના લાખ દાવા કરવા જોઈએ, પરંતુ જમીની વાસ્તવિકતા જુદી જ દેખાય છે. આ વિકાસ ક્યાં છુપાયેલો છે તે મને સમજાતું નથી. ઝારખંડની ઉપ રાજધાની દુમકાના જામા (Dumka is vice capital of Jharkhand) બ્લોકના લકડજોરિયા ગામની (Condition Of Lakdjoria Village Is Bad) વાત કરીએ છીએ. અહીં વિકાસની વાત કરવી પણ અર્થહીન હશે. અહીં ન તો રોડ છે, ન લોકોને સરકારી આવાસની સુવિધા મળી છે કે ન તો પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા છે. આ આખું ગામ આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતું છે. આ ગામના ચાર તોલામાં લગભગ 200 પરિવારો રહે છે. વસ્તી લગભગ 1200 છે.

આ ગામ સીતા સોરેનના વિધાનસભા ક્ષેત્રનું છે : લકડજોરિયા ગામ કોઈ સામાન્ય ગામ નથી. આ ગામ જામા વિધાનસભા વિસ્તાર છે. જ્યાં ધારાસભ્ય સીતા સોરેન છે, જેએમએમ સુપ્રીમો શિબુ સોરેનની વહુ છે. જેઓ અહીંથી સતત ત્રણ વખત ચૂંટણી જીતતા આવ્યા છે. ઈતિહાસ તરફ જઈએ તો અહીંથી શિબુ સોરેનના પુત્ર દુર્ગા સોરેન બે વખત ચૂંટણી જીત્યા હતા. સૌથી મોટી વાત એ છે કે શિબુ સોરેન પણ અહીંથી ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે. જો આપણે બીજી પાર્ટીની વાત કરીએ તો સુનીલ સોરેન, જે હાલમાં દુમકા લોકસભાના સાંસદ છે, તેઓ જામા બ્લોકના છે. સાથે જ તેઓ અહીંથી ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છે. એકંદરે આ વિસ્તારમાંથી મોટા-મોટા જનપ્રતિનિધિઓ રહ્યા છે. પરંતુ આ લાકડજોરીયા ગામની સમસ્યા તરફ કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નથી. તે જ સમયે, સરકારી અધિકારીઓ પણ અહીં પહોંચ્યા ન હતા.

આ તે કેવું ગામ જ્યા લગ્ન કરવા માટે રાહ જોવી પડે છે, આ માટે જવાબદાર છે સરકાર

આજદિન સુધી ગામમાં જવાનો રસ્તો બન્યો નથી : લાકડજોરીયા ગામ જવાનો રસ્તો આજદિન સુધી બન્યો નથી. ક્યાંક 2 ફૂટ તો ક્યાંક 3 ફૂટનો કાચો રસ્તો છે. તેમાં પણ ખાડાઓ છે, પથ્થરો પણ છે. ગામની અંદરના રસ્તે જ ગટર દેખાય છે. તેમાં બતક હડધૂત કરતા જોવા મળે છે. લોકો કહે છે કે આ ગામમાં બીજા વાહનની વાત તો છોડો, ટ્રેક્ટર પણ આવતું નથી. જ્યારે કોઈ બીમાર પડે અને રસ્તાના અભાવે એમ્બ્યુલન્સ ગામમાં પહોંચી શકતી નથી ત્યારે સમસ્યા સર્જાય છે. જેઓ બીમાર હોય તેમને ખાટલા પર લટકાવીને લઈ જવા પડે છે.

સરકારની ઉપેક્ષાની રાહ, 2 વર્ષમાં પણ પાણીની ટાંકી નથી લગાવાઈ : લાકડજોરિયા ગામ પ્રત્યે સરકારની ઉપેક્ષા કે બેદરકારીની હદ એ છે કે 2 વર્ષ પહેલા અહીં બોરિંગ કરીને પાણીની ટાંકી નાખવાનું કામ શરૂ થયું હતું. તે બોરિંગ બની ગયું હતું અને ટાંકી લગાવવા માટેનું સ્ટેન્ડ તૈયાર થયું હતું, પરંતુ આજદિન સુધી તેના પર પાણીની ટાંકી મૂકવામાં આવી નથી. આખરે આટલી મોટી બેદરકારી પર કોઈએ ધ્યાન કેમ ન આપ્યું? ગામમાં પાણીની ગંભીર સમસ્યા છે. ચાર ટોલમાં હેન્ડપંપમાંથી બહુ ઓછું પાણી નીકળે છે. લોકોને પાણી માટે ભારે સંઘર્ષ કરવો પડે છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે, જ્યારે પાણીની ટાંકી બનાવવાનું કામ શરૂ થયું ત્યારે અમને ખૂબ આનંદ હતો કે હવે પાણીની સમસ્યા હલ થશે, પરંતુ તે પણ દગો થયો.

ગ્રામજનો કહ્યું સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળ્યો નથી : અમે આ ગામના ઘણા લોકો સાથે વાત કરી. તેમણે કહ્યું કે, અમે સરકારી યોજનાઓ માટે ઘણી કોશિશ કરી, પરંતુ ન મળી. પ્રધાનપ્રધાન આવાસ કે અન્ય કોઈ સરકારી આવાસ યોજનાના લાભોથી આપણે વંચિત રહીએ છીએ. અમારા ગામના બુંદી ટોલામાં વીજળીના થાંભલા લગાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આજદિન સુધી ઘરોમાં કનેક્શન આપવામાં આવ્યા નથી. તેનાથી ઘણી તકલીફ પણ થાય છે. ખાસ કરીને વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ યોગ્ય રીતે થતું નથી.

બીજા ગામના લોકો લાકડજોરીયામાં લગ્ન કરવા માંગતા નથી : હવે ગામમાં પહોંચવા માટે કોઈ રસ્તો નથી, ગામમાં પાણી નથી, સરકારી આવાસની સુવિધા નથી, તેથી દેખીતી રીતે જ ગામના લોકો ખૂબ જ અસ્વસ્થ. તેઓ કોઈક રીતે અહીં રહેવા માટે મજબૂર છે. એક મોટી સમસ્યા એ છે કે અન્ય ગામના લોકો લકડજોરિયા ગામમાં તેમના પુત્ર કે પુત્રીના લગ્ન કરાવવાથી સંકોચ અનુભવે છે. ગામના ગુડિત બાબુજી મુર્મુએ જણાવ્યું હતું કે, આ ગરીબ ગામમાં કોઈ પણ પોતાના પુત્ર અને પુત્રીના વહેલા લગ્ન કરવા નથી માંગતું. અહીંના લોકો માટે લગ્ન કરવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.

શું કહે છે વહીવટી અધિકારીઓ : આ ગામની સમસ્યા અંગે અમે દુમકાના ડેપ્યુટી કમિશનર અને ડેપ્યુટી ડેવલપમેન્ટ કમિશનર બંને સાથે વાત કરી હતી. તેણે કેમેરા સામે કશું કહ્યું નહીં પણ ગામની સમસ્યા હલ કરવાની વાત કરી. ડેપ્યુટી ડેવલપમેન્ટ કમિશનરે પણ તાત્કાલિક જામા બ્લોકના બીડીઓને સૂચના આપી હતી કે તમે ગામમાં જઈને રસ્તાની સમસ્યા, પાણીની સમસ્યા વિશે અમને જણાવો.