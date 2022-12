નવી દિલ્હી: ઉપરાજ્યપાલ દ્વારા રચવામાં આવેલી તપાસ સમિતિએ તિહાર જેલમાં પ્રભાવશાળી કેદીઓ દ્વારા સુવિધાઓના ઉપયોગને લઈને મળેલી ફરિયાદો(Complaints received use of facilities by influential inmates) પર જેલની સુધારણા અંગે પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે. તપાસ સમિતિને(investigate allegations of special facilities) જાણવા મળ્યું છે કે જેલના ઘણા ભાગોમાં હજુ પણ સીસીટીવી કેમેરા નથી. તેમાં જેલ અધિક્ષક અને નાયબ અધિક્ષકની કચેરીઓ પણ સામેલ છે. કમિટીએ આ સ્થળોએ સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાનું સૂચન કર્યું છે.(committee recommends installation of cctv cameras) જોકે ગોપનીયતાને ધ્યાનમાં રાખીને જેલના ડીજી અને એઆઈજીની ઓફિસને તેમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.

VIP ટ્રીટમેન્ટ મામલે કમિટીની રચના: દિલ્હી સરકારના પ્રધાન સત્યેન્દ્ર જૈનને તિહાર જેલમાં VIP ટ્રીટમેન્ટ આપવાના મામલાની તપાસ કરવા માટે કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. કમિટીએ પોતાના રિપોર્ટમાં જેલ પ્રબંધનને લગતી અનેક ભૂલો પર પ્રકાશ પાડ્યો છે. ઉપરાજ્યપાલ દ્વારા રચવામાં આવેલી ત્રણ સભ્યોની સમિતિએ કેટલાક સૂચનો પણ આપ્યા છે. દિલ્હી સરકારના ગૃહ વિભાગના અગ્ર સચિવ અશ્વની કુમારની અધ્યક્ષતામાં રચાયેલી સમિતિમાં કાયદા વિભાગના અગ્ર સચિવ અને વિજીલન્સ વિભાગના સચિવ પણ શામેલ હતા. તાજેતરમાં જ આ સમિતિએ લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરને પોતાનો રિપોર્ટ સોંપ્યો છે.

વિશેષ સુવિધાઓના આરોપોની તપાસ કરવા માટે કમિટીની રચના

નવી SOP બનાવવા સૂચન: તપાસ સમિતિને જાણવા મળ્યું હતું કે જેલમાં ઘણા પ્રભાવશાળી અને પૈસાવાળા કેદીઓ અન્ય કેદીઓના જેલ એકાઉન્ટ કાર્ડનો દુરુપયોગ કરી રહ્યા છે. આને રોકવા માટે સમિતિએ જેલના મહાનિર્દેશકને કાર્ડના યોગ્ય ઉપયોગ માટે નવી SOP બનાવવા અને અસરકારક બાયોમેટ્રિક સિસ્ટમ લાગુ કરવા સૂચન કર્યું છે. સમિતિએ જેલના કેદીઓને લાલચ આપવા અને ધાકધમકી આપીને પ્રભાવશાળી કેદીઓ માટે કામ કરાવવાની પ્રથાને રોકવા માટે SOP તૈયાર કરવાનું પણ સૂચન કર્યું છે.

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જેલમાં બંધ દિલ્હી સરકારના પ્રધાન સત્યેન્દ્ર જૈનને સુવિધાઓ આપવાના મામલે સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા હતા અને કોર્ટને પણ આપવામાં આવ્યા છે. આ પછી લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે જેલની ખામીઓને ઉજાગર કરવા અને તેને સુધારવા માટે આ ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના કરી હતી. તિહાર જેલને દક્ષિણ એશિયાની સૌથી મોટી જેલ માનવામાં આવે છે અને તે ઘણા ભાગોમાં વહેંચાયેલી છે, તેમાં 9 સેન્ટ્રલ જેલોનો સમાવેશ થાય છે. દરેક જેલમાં અલગ-અલગ કેદીઓ રહે છે અને કેદીઓને તેમના નામ, લિંગ, ગુના અને સજાના આધારે વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. તે લગભગ 400 એકરમાં ફેલાયેલું છે અને કાગળ બનાવવા, ટેલરિંગ, માટીકામ, જૂતા બનાવવા અને બેકિંગ જેવા વ્યવસાયો પણ તેમાંથી ચાલે છે. દિલ્હીમાં ત્રણ મહત્વની જેલ છે, જેમાં તિહાર, રોહિણી અને મંડોલીનો સમાવેશ થાય છે. તિહારમાં 9 સેન્ટ્રલ જેલો છે, બાકીની સેન્ટ્રલ જેલો રોહિણી અને મંડોલીમાં સામેલ છે.