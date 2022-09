મુંબઈ: ઈન્ડિયન કોસ્ટ ગાર્ડે (Indian Coast Guard) શુક્રવારે, મહારાષ્ટ્રના રત્નાગિરીના દરિયા કિનારે (On the Ratnagiri coast of Maharashtra) એક ટેન્કર જહાજમાંથી 18 ભારતીયો અને એક ઈથોપિયન નાગરિક સહિત, 19 ક્રૂ સભ્યોને(19 people rescued from tanker ship) બચાવ્યા હતા. આ જહાજ સંયુક્ત આરબ અમીરાતના, ખોર ફક્કનથી ન્યુ મેંગ્લોર પોર્ટ તરફ જઈ રહ્યું હતું અને તેમાં 3,911 મેટ્રિક ટન ડામર બિટ્યુમેન હતું, ICGએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. દરિયાઈ સુરક્ષા એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, તેની બેલાસ્ટ ટાંકીમાં પાણી ભરાઈ ગયા પછી, તે ખતરનાક રીતે સૂચિબદ્ધ થવાનું શરૂ થયું હતું.

ઇમરજન્સી માટે જહાજ તૈયારઃ દરિયાઈ સુરક્ષા એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, તેની બેલાસ્ટ ટાંકીમાં પાણી ભરાઈ ગયા પછી, તે ખતરનાક રીતે સૂચિબદ્ધ થવાનું શરૂ થયું."જહાજ હાલમાં વહી રહ્યું છે. દરિયાઇ પ્રદૂષણ માટે, નિવારક પગલાં વધારવા માટે માલિકોને વિનંતી કરવામાં આવી છે. શિપિંગના મહાનિર્દેશકે, આ વિસ્તારમાં આગળ વધવા માટે એક ઇમરજન્સી ટોઇંગ જહાજને એકત્રીત કર્યું છે,"

થોડી મિનિટોમાં જ તૈયારઃ "આજે ઝડપી બચાવ સંકલિત કામગીરીમાં, ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડે 18 ભારતીયો અને એક ઇથોપિયન માસ્ટરનો સમાવેશ કરીને સમુદ્રમાં 19 લોકોને સફળતાપૂર્વક બચાવ્યા છે. જેમાં ગેબોન ફ્લેગવાળા જહાજ, મોટર ટેન્કર પાર્થમાંથી એક ઇથોપિયન માસ્ટરનો સમાવેશ થાય છે. વહાણમાં લગભગ 0923 કલાકે લગભગ 41 માઇલ પશ્ચિમમાં પૂર આવ્યું હતું. કોસ્ટ ગાર્ડે કહ્યું. મેરીટાઈમ રેસ્ક્યુ કોઓર્ડિનેશન સેન્ટર, મુંબઈએ જહાજમાંથી ડિસ્ટ્રેસ કોલ મળ્યાની થોડી મિનિટોમાં જ એક્શનમાં આવી ગઈ, તે ઉમેર્યું હતું.

એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર તૈનાતઃ કોસ્ટ ગાર્ડ જહાજો, ICGS સુજીત અને ICGS અપૂર્વને ટેન્કર તરફ વાળવામાં આવ્યા હતા અને આ વિસ્તારમાં અન્ય વેપારી જહાજોને ચેતવણી આપવા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સલામતી નેટ અને NAVTEX ચેતવણીઓ રીલે કરવામાં આવી હતી. "કોસ્ટ ગાર્ડ એડવાન્સ્ડ લાઇટ હેલિકોપ્ટર તૈનાત કરવામાં આવ્યું હતું. વેપારી જહાજ બાની ખાલિદને પણ CG જહાજને મદદ કરવા માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવ્યા હતા."