જયપુર: યુક્રેનમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીના મોત પર સીએમ (Indian student dies in Ukraine) ગેહલોતે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા આ ઘટના પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ગેહલોતે કહ્યું કે, યુક્રેનના ખાર્કિવમાં ભારતીય વિદ્યાર્થી નવીનના મૃત્યુના સમાચાર દુઃખદ છે. ભારત સરકારે ભારતીય વિદ્યાર્થીઓને (Russia Ukraine War) સુરક્ષિત બહાર કાઢવું ​​જોઈએ. યુક્રેનની પરિસ્થિતિમાં ભારતીયોને તેમના એકલા પર છોડી દેવા જોઈએ નહીં.

આ પણ વાંચો: Russia Ukraine War: રશિયાના બોમ્બ ધડાકા વચ્ચે એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત

ભારત સરકારને ફરી વિનંતી કરવામાં આવી

Russia Ukraine War: CM ગેહલોતે કેન્દ્ર પર સાધ્યું નિશાન, કહ્યું- ભારતીયોને તેમની પોતાની શરતો પર છોડવામાં ન આવે

સીએમ અશોક ગેહલોતે ટ્વીટ કર્યું (CM Gehlot Tweet on Indian student dies in Ukraine) કે યુક્રેનના ખાર્કિવમાં ભારતીય વિદ્યાર્થી (CM Gehlot on Russia vs Ukraine) નવીનના મૃત્યુના સમાચાર દુઃખદ છે. ભારત સરકારને ફરી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે, ઉચ્ચ સ્તરે વાતચીત બાદ તમામ ભારતીયોને યુક્રેનમાંથી સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવે. ગેહલોતે કહ્યું કે, યુક્રેનની પરિસ્થિતિમાં ભારતીયોને તેમના પર છોડી દેવા જોઈએ નહીં.

આ પણ વાંચો: યુક્રેનનો આરોપ - રશિયાએ કર્યો વેક્યૂમ બોમ્બનો ઉપયોગ, જાણો તે કેટલો ખતરનાક છે

એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત

યુક્રેન પર રશિયાના હુમલા દરમિયાન એક ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત થયું છે. દવાનો અભ્યાસ કરી રહેલા વિદ્યાર્થીનું નામ નવીન કુમાર છે અને તે કર્ણાટકનો હતો. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ ટ્વિટ કરીને યુક્રેનના ખાર્કિવમાં સવારના ભયાનક હુમલામાં એક ભારતીય વિદ્યાર્થીના મોતની પુષ્ટિ કરી છે.