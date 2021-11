દિલ્હી: મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે (CM Bhupendra Patel) વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022ના (Vibrant Gujarat 2022) પ્રથમ રોડ શોના પ્રારંભે (Start of the first road show) નવી દિલ્હીમાં ઉદ્યોગ સંચાલકો સાથે વન ટુ વન બેઠક (Meeting with industry managers in New Delhi) યોજી છે. જેમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડના MD અને CEO શ કેનીચી આયકાવા સાથે બેઠક કરી હતી. તેમણે મારૂતિ સુઝુકીના ગુજરાત પ્રોજેક્ટ્સ વિશે મુખ્યપ્રધાનને માહિતગાર કર્યા હતા. તો ગાંધીનગરમાં સેન્ટર ઓફ એકસલન્સ અને રાજ્યમાં હાલ મારૂતિ દ્વારા 16 હજાર કરોડના રોકાણની પણ વિગતો આપી હતી.

Vibrant Gujarat 2022: મુખ્યપ્રધાન ભૂપેન્દ્ર પટેલે નવી દિલ્હીમાં ઉદ્યોગ સંચાલકો સાથે બેઠક યોજી