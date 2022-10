ઝારખંડ: રાંચીમાં હુમલાની ઘટનાનો એક વીડિયો પણ વાયરલ થયો છે, જેમાં બંને પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર લડાઈ થઈ (Clashes between two groups in Ranchi) રહી છે. આમાં જે કોઈ દરમિયાનગીરી કરશે તેને પણ માર મારવામાં આવ્યો છે. વીડિયોમાં એવું પણ જોવા મળે છે કે, લાલ સૂટ પહેરેલી એક મહિલાને પણ ખૂબ મારવામાં આવી હતી. સૌથી આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, તેને માર મારતો યુવક અચાનક તેની કમરમાંથી ખંજર કાઢી લે છે અને તેમાંથી ગોળીઓ છોડવા લાગે છે. ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ગોળીબાર કરનાર યુવક અને તેના સાગરિતો ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયા હતા.

મહિલાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં આપી અરજીઃ વીડિયો ફૂટેજમાં મહિલાને ખૂબ માર મારવામાં આવ્યો હોવાનું સ્પષ્ટપણે (many injured in firing in Ranchi) જોઈ શકાય છે. તે મહિલાનું નામ લવલી કુમારી છે. લવલી કુમારીએ રાંચી સદર પોલીસ સ્ટેશનમાં જીવલેણ હુમલા અંગે લેખિત ફરિયાદ આપી છે. પોતાની અરજીમાં લવલી કુમારીએ લખ્યું છે કે તે ચુના ભટ્ટામાં તેના પરિવાર સાથે રહે છે, રાત્રે તે તેના નિર્માણાધીન મકાનમાં હતી ત્યારે ઓમ પ્રકાશ રામ અને તેનો પુત્ર કૃતિ પ્રકાશ આવ્યા અને તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા લાગ્યા.

પતિને નિશાન બનાવીને ગોળીબાર કર્યો: તેના પતિએ થોડા દિવસ પહેલા જ ઓમપ્રકાશ રામ સાથે તુ-તુ મેં-મૈં કરી હતી. આ જ બાબતને લઈને ફરી એકવાર તેઓ બધા પોતાના કેટલાક લોકો સાથે તેમના ઘરે પહોંચ્યા અને તેમની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા લાગ્યા. વિરોધ કરવા પર તેઓએ તેના પરિવારના તમામ સભ્યોને માર મારવાનું શરૂ કર્યું. ઓમપ્રકાશ રામના પુત્ર કૃતિ પ્રકાશે પણ તેના પતિને નિશાન બનાવીને ગોળીબાર કર્યો હતો, પરંતુ તે બચી ગયો હતો. ગોળીઓનો (Firing in Ranchi) અવાજ સાંભળીને આસપાસના લોકો ભેગા થવા લાગ્યા, ત્યારે તમામ આરોપીઓ સ્થળ પરથી નાસી છૂટ્યા હતા.

તપાસ ચાલુ છે, કાર્યવાહી થશે: મારપીટ અને ફાયરિંગનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ, પોલીસ આ જ વીડિયોના આધારે આરોપીઓને (Clashes between two groups in Ranchi) શોધી રહી છે. સદર પોલીસ સ્ટેશનના પ્રભારી શ્યામ કિશોર મહતોએ જણાવ્યું કે, CCTV ફૂટેજ અને વાયરલ વીડિયો ફૂટેજના આધારે તમામ આરોપીઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. હાલ તમામ પોતાના ઘરેથી ફરાર છે. તેની ધરપકડના પ્રયાસો ચાલુ છે.