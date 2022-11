જોધપુર: દક્ષિણ ભારતના કન્યાકુમારી પહોંચેલા સિનેરિયસ પ્રજાતિના ગીધને ગુરુવારે ગીધને બચાવ માટે પાછા જોધપુર (vultures airlift from chennai to Jodhpur) લાવવામાં આવ્યું હતું. સવારે ચેન્નાઈથી એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટ દ્વારા બપોરે ગીધને અહીં લાવવામાં આવ્યું હતું. તેની સાથે કન્યાકુમારીના વન્યજીવ અધિકારી પણ જોધપુર આવ્યા છે. ગીધને માચીયા બાયોલોજિકલ પાર્કમાં રાખવામાં આવ્યું છે, જ્યાં તેને થોડા દિવસોની ક્વોરન્ટાઈનમાં (Cinereous Vulture kept in Machia Biological Park) રાખ્યા પછી નજીકમાં આવતા ગીધના જૂથ સાથે છોડવાની યોજના છે.

ચેન્નાઈથી જોધપુર એરલિફ્ટ કરવામાં

ઓક્ટોબરમાં પાછા આવે છે: ગીધ સાથે (vultures airlift from chennai to Jodhpur) આવેલા વન્યજીવ અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, લગભગ 6 મહિના પહેલા તે કન્યાકુમારી નજીક ઉદયગીરી ખાતે ઘાયલ હાલતમાં મળી આવ્યું હતું, જેની સારવાર કરવામાં આવી હતી. એવું માનવામાં આવે છે કે, (Vulture Rescue in jodhpur) છેલ્લી વાર પરત ફરતી વખતે તે તેના જૂથથી અલગ થઈ ગયો હોવો જોઈએ. આ પ્રજાતિના ગીધ મૂળ પોર્ટુગલ, ફ્રાન્સથી ઉઝબેકિસ્તાન, મોંગોલિયા થઈને ઓક્ટોબર મહિનામાં ભારતમાં આવે છે. હવે અધિકારીને આશા છે કે આવનારા સમયમાં જ્યારે સિનેરીયસ ગીધના જૂથો જોધપુર આવશે, ત્યારે તેને તેમની સાથે જોડવાના પ્રયાસો કરવામાં આવશે.

પાંખોનો વિસ્તાર 3 મીટર હોય છે: સ્પેન, પોર્ટુગલ ઉપરાંત દક્ષિણ ફ્રાન્સમાં જોવા મળે છે. તેને ગીધમાં સૌથી ઉંચી ઉડાન ભરે તેને ગીધ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે, આ જાતિમાં માદા ગીધનું વજન 7 થી 14 કિલો સુધીનું હોય છે. જ્યારે આમાં maleનું મહત્તમ વજન 11.5 કિલો છે. લંબાઈ 98 થી 120 સેન્ટિમીટર છે. તેમની પાંખોનો વિસ્તાર મહત્તમ 3 મીટર સુધી પહોંચે છે. જેના કારણે લાંબી ઉડાન ભરે છે.

સિનેરિયસ ગીધ સૌથી વધુ ઊંચાઈએ ઉડી શકે છે: તે પર્વતીય વિસ્તારમાં 2600 થી 12500 ફૂટની ઉંચાઈ સુધી, મેદાનમાં મહત્તમ 14800 ફૂટ અને માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર 22 હજાર 870 ફૂટ સુધી જોવામાં આવ્યું છે. તેમની મહત્તમ (airlift of vulture in India) ઉંમર 35 વર્ષ છે. જ્યારે તે યુરોપમાં શિયાળો હોય છે, ત્યારે તે સામાન્ય રીતે તેનો પ્રજનન સમય મંચુરિયા, મંગોલિયા અને કોરિયામાં વિતાવે છે. તેમના નિવાસસ્થાનમાં જંગલ વિસ્તારો સાથે ડુંગરાળ અને પર્વતીય વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.