શ્રીનગર: કાશ્મીરમાં પ્રથમ મલ્ટિપ્લેક્સનું (First multiplex in Kashmir) નિર્માણ કાર્ય લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. શ્રીનગરના હાઈ સિક્યોરિટી ઝોન સોનાવર વિસ્તારમાં બનેલા સિનેમા હોલનું ઉદ્ઘાટન 20 સપ્ટેમ્બરે કરવામાં આવશે. જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હા મંગળવારે સવારે 11 વાગ્યે તેનું ઉદ્ઘાટન કરશે. એકંદરે કાશ્મીર ફરી બોલિવૂડ ફિલ્મોથી ઝળહળી (Bollywood movies will be seen again in Srinagar) ઉઠશે.

કેવો છે સિનેમા હોલ: આ આધુનિક મલ્ટિપ્લેક્સમાં ત્રણ મોટા ઓડિટોરિયમ છે, જેમાં એક સાથે 500 થી વધુ લોકો ફિલ્મ જોઈ શકે છે. જેમાં ડોલ્બી ડિજિટલ સાઉન્ડ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવી છે. સિનેમા હોલને વધુ આકર્ષક બનાવવા માટે અહીં કાશ્મીરી હસ્તકલાના ઉદાહરણો પણ જોવા મળે છે, જ્યારે ઓડિટોરિયમની બહાર ફૂડ કોર્ટ પણ બનાવવામાં આવી છે. એક સમયે બ્રોડવે સિનેમાના માલિક રહી ચૂકેલા વિજય ધરનું કહેવું છે કે, કાશ્મીરમાં સિનેમાનું પુનઃસ્થાપનએ સમયની જરૂરિયાત છે અહીંના લોકોને ખાસ કરીને યુવાનોને મનોરંજનની તકો ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે. કાશ્મીર એક સમયે બોલિવૂડ ફિલ્મોના શૂટિંગનું કેન્દ્ર (Center of shooting of Bollywood films) હતું. 90ના દાયકામાં આતંકવાદનો વિકાસ થયો તે પહેલા બોલીવુડની ભાગ્યે જ એવી કોઈ ફિલ્મ બની હતી જેમાં કાશ્મીરના સુંદર દ્રશ્યો ન દર્શાવાયા હોય.

લાલ સિંહ ચઢ્ઢાની સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગનું આયોજન: કાશ્મીરમાં રીગલ, નીલમ, પેલેડિયમ, ખય્યામ, નાઝ, ફિરદૌસ સિનેમા અને બ્રોડવે જેવા થિયેટરોમાં હિન્દી ફિલ્મો રિલીઝ થતી હતી અને અહીંના લોકો ખૂબ જ ઉત્સાહથી ફિલ્મો જોતા હતા, પરંતુ કાશ્મીરમાં આતંકવાદ શરૂ થતાં જ આ ટ્રેન્ડ બંધ થઈ ગયો હતો. હવે ધર પરિવાર નવી શૈલી સાથે ફિલ્મોનો યુગ પાછો લાવી રહ્યો છે. તે માત્ર બોલિવૂડ અને કાશ્મીરને મલ્ટિપ્લેક્સ સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો નથી, પરંતુ અહીં સિનેમાને પણ પાછો લાવી રહ્યો છે. મલ્ટીપ્લેક્સના માલિક વિજય ધરે જણાવ્યું કે, આ ઘણા સમય પહેલા થઈ જવું જોઈતું હતું. વિજય ધર શ્રીનગરમાં દિલ્હી પબ્લિક સ્કૂલ પણ ચલાવે છે. જે શહેરની નામાંકિત શાળા છે. તેમના પુત્રો વિકાસ અને વિશાલે ઘાટીમાં આ પ્રકારના પ્રથમ પ્રોજેક્ટ પર ખંતપૂર્વક કામ કર્યું છે. વિજય ધરે મલ્ટિપ્લેક્સના ઉદઘાટન સમયે આમિર ખાનની લાલ સિંહ ચઢ્ઢાની સ્પેશિયલ સ્ક્રીનિંગનું પણ આયોજન (Screening of Lal Singh Chadha at srinagar) કર્યું છે.

ચિલ્ડ્રન્સ ગેમિંગ ઝોન: કાશ્મીરમાં ત્રણ દાયકાથી વધુ સમય બાદ (After three decades cinema returns to Kashmir) આ પહેલું મલ્ટિપ્લેક્સ છે. તે પુખ્ત વયના લોકો માટે મનોરંજનનું કેન્દ્ર બનશે એટલું જ નહીં, બાળકોના મનોરંજન માટે પણ અહીં વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. સિનેમા હોલની ટોચ પર બાળકો માટે હાઇટેક ગેમિંગ ઝોન બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. કાશ્મીર ખીણના ફિલ્મ નિર્માતાઓ અને કલાકારોએ INOX સિનેમાના પ્રારંભિક ઉદઘાટન પર ખુશી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, તે એક સારી પહેલ છે. આ 90ના દાયકા પહેલાનો યુગ પાછો લાવી શકે છે. 60ના દાયકામાં, જ્યારે હિન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગે રંગીન ફિલ્મોનું નિર્માણ કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે ગુલમર્ગના બર્ફીલા ઢોળાવ પર શમ્મી કપૂરનું ગીત 'ચાહે કોઈ મુઝે જંગલી કહે'ને અહીંના થિયેટરોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય હતું. આવી સ્થિતિમાં આ સિનેમા હોલની સ્થાપનાથી અહીં 60 જેટલા યુવાનોને રોજગારી મળી છે અને આવનારા સમયમાં વધુ લોકોને રોજગારી મળવાની આશા છે.