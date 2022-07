નવી દિલ્હીઃ મહાન ભારતીય વૈજ્ઞાનિક ડો.હોમી જહાંગીર ભાભા (Father Of Indian Nuclear Program Dr. Homi Bhabha) અને પૂર્વ વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની (Former Prime Minister Of The Country Lal Bahadur Shastri) સીઆઈએ દ્વારા હત્યા કરવામાં આવી હતી. આ દાવો તાજેતરમાં લખાયેલા પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યો છે. તેના લેખક ગ્રેગરી ડગ્લાસ છે. તેણે આ દાવો પોતાના પુસ્તકમાં અમેરિકાના પૂર્વ ગુપ્તચર અધિકારી રોબર્ટ ક્રોલીને ટાંકીને કર્યો છે. આ પુસ્તકના બે પેજ ટ્વિટર પર વાયરલ થયા છે.

CIAએ વિશ્વને પરમાણુ દુર્ઘટનાથી બચાવ્યું : આ મુજબ, આ પુસ્તકમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે કે, CIAએ વિશ્વને પરમાણુ દુર્ઘટનાથી બચાવ્યું. રોબર્ટને એવું કહેતા ટાંકવામાં આવ્યા છે કે જે ભારતીયો ગાયને પ્રેમ કરતા હતા અને તેઓ કેટલા હોંશિયાર હતા તે અંગે હસતા હતા. તે પણ પરમાણુ શક્તિ બનવાના માર્ગે હતો. પુસ્તકમાં રોબર્ટને ટાંકવામાં આવ્યું છે કે, તેઓ ભાભાને 'જોકર' કહીને સંબોધતા હતા. રોબર્ટના કહેવા પ્રમાણે, તે 'ભારતીય' એ નક્કી કર્યું હતું કે ભારતે પરમાણુ બનવાનું છે.

વિમાન 707 બોમ્બ ધડાકાનો શિકાર બન્યું : રોબર્ટે લેખક ડગ્લાસને કહ્યું કે, ભારતીયનું નામ હોમી જહાંગીર ભાભા હતું. તેમના મતે, 'તે માણસ અમેરિકા માટે ખતરનાક હતો, પરંતુ એક દિવસ તે અકસ્માતનો શિકાર બની ગયો. અમારી મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરવા તે વિયેના જઈ રહ્યો હતો. તેમનું વિમાન 707 બોમ્બ ધડાકાનો શિકાર બન્યું હતું. તે આલ્પ્સની ટેકરીઓ સાથે અથડાયું. તે વધુમાં જણાવે છે કે, રોબર્ટે એમ પણ કહ્યું હતું કે, તે વિમાનને વિયેના ઉપરથી ઉડાવી શક્યો હોત, પરંતુ તેણે તેમ ન કર્યું. કારણ કે તે એક ટેકરીની ટોચ પર વિમાનને નષ્ટ કરવા માંગતો હતો.

શાસ્ત્રી ભાભાને મદદ કરતા હતા : એ જ રીતે દેશના બીજા વડાપ્રધાન લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીના મૃત્યુની વાત પણ રોબર્ટને ટાંકીને કરવામાં આવી છે. તેમના વિશે એવું કહેવાય છે કે, શાસ્ત્રી ભાભાને મદદ કરતા હતા. તેથી જ બંનેને બાજુ પર રાખવા જરૂરી હતું. તેણે એમ પણ લખ્યું છે કે, રોબર્ટ ભારતમાંથી ચોખાની ખેતીને પ્રભાવિત કરવા માગતો હતો, જેથી અહીંના લોકો સામે ખોરાકની સમસ્યા આવે.

ડૉ. ભાભા ભારતના પરમાણુ કાર્યક્રમના પિતા છે : ડૉ.હોમી જહાંગીર ભાભા ભારતના પરમાણુ કાર્યક્રમના પિતા છે. ભારતમાં પરમાણુ ઉર્જા કાર્યક્રમને આગળ ધપાવવાનો સંકલ્પ લેનાર તેઓ પ્રથમ હતા. તેમનો જન્મ મુંબઈના પારસી પરિવારમાં થયો હતો. તેમના પિતા વકીલ હતા. તેમણે 1927માં ઈંગ્લેન્ડમાંથી ડિગ્રી મેળવી હતી. તેણે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ કર્યો.