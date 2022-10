હૈદરાબાદ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે (Hyderabad City Police)દિલ્હી અને મુંબઈમાંથી હવાલા કૌભાંડ ચલાવતા 10 આરોપીઓની ધરપકડ કરી હતી. એટલે કે, સાહિલ બજાજ, સન્ની પંકજ ,વીરેન્દ્ર સિંહ, સંજય યાદવ, નવનીત કૌશિક, મોહમ્મદ પરવેઝ, સૈયદ સુલન, મિર્ઝા નદીમ બેગ, ચાઈનીઝ નાગરિક લેસી છેતરપિંડીમાં પર્દાફાશ થયો છે.

છેતરપિંડી કરાઇ તરનાકાના રહેવાસી ફરિયાદીએ નોંધાવેલી ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઈમ (Cyber Crime Police) પોલીસે સી.આર. નંબર 352/2022. ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે LOXAM નામની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એપમાં 1.6 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યા બાદ તેની સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ફરિયાદીના પૈસા ઇન્ડસ ઇન્ડ બેંકના બેંક ખાતામાં Xindai Technologies Pvt Ltd ના નામે જમા કરવામાં આવ્યા હતા.

બેંક એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ આ બેંક ખાતું વીરેન્દ્ર સિંહે Xindai Technologies Pvt Ltd ના નામે ખોલ્યું હતું. જ્યારે વીરેન્દ્ર સિંહની પુણેમાં ધરપકડ કરવામાં આવી અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે તેણે ખુલાસો કર્યો કે તેણે એક જેકના આદેશ પર Xindai Technologies Pvt Ltdના નામે બેંક ખાતું ખોલાવ્યું હતું. ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ યુઝર નેમ અને બેંક એકાઉન્ટનો પાસવર્ડ જેકને આપ્યો.

ધરપકડ કરાઇ તપાસ દરમિયાન (Cyber Crime Police) સામે આવ્યું કે બેટેન્ચ નેટવર્ક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ઝિંદાઈ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના બેંક એકાઉન્ટ એક જ ફોન નંબર શેર કરે છે. દિલ્હીના એક સંજય કુમારે Lec@ Li Zhounjauની સૂચના પર બેટેન્ચનું ખાતું ખોલ્યું અને ચીનમાં પેઈ અને હુઆન ઝુઆનને આપ્યું. એ જ રીતે, તેણે અન્ય 15 બેંક ખાતા ખોલ્યા અને તે તાઈવાનના એક ચુ ચુન-યુને મોકલ્યા જે અસ્થાયી રૂપે મુંબઈમાં રહે છે. ગઈકાલે મુંબઈમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ચુ ચુન-યુ ખાતાની વિગતો, યુઝર આઈડી, પાસવર્ડ અને સિમ કાર્ડ અન્ય દેશોને મોકલે છે. સંજય યાદવ અને વીરેન્દ્ર રાઠોડને ખાતા દીઠ રૂ. 1.2 લાખ કમિશન મળ્યું હતું જેની વ્યવસ્થા Lec@ Li Zhounjau દ્વારા કરવામાં આવી હતી.

નાણાં ટ્રાન્સફર Xindai Technologies Pvt Ltd ના ખાતામાંથી અન્ય 38 બેંક ખાતામાં નાણાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. તે હૈદરાબાદ સ્થિત સૈયદ સુલતાન અને મિર્ઝા નદીમ બેગના બેંક ખાતામાં પણ ગયો હતો. મિર્ઝા નદીમ બેગ અને સૈયદ સુલતાને પરવેઝની સૂચના મુજબ કમિશન ખાતર બેંક કરંટ એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું. બદલામાં પરવેઝે તે બેંક ખાતા દુબઈમાં રહેતા ઈમરાનને આપ્યા હતા. ઇમરાને અન્ય લોકો સાથે મળીને આ બે બેંક એકાઉન્ટનો ઉપયોગ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડ માટે કર્યો હતો.

ફોરેક્સ એક્સચેન્જ Xindai Technologies Pvt Ltd ના 38 ખાતાઓમાંથી મોટી રકમ રંજન મની કોર્પોરેશન અને KDS ફોરેક્સટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડમાં ગઈ હતી. નવનીત કૌશિક ઈન્ટરનેશનલ ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સના નામે ચાલતા ફોરેક્સ એક્સચેન્જમાં બેંક ખાતામાં મળેલી રકમ મોકલે છે. તે રૂપિયામાં મળેલા પૈસાને US S$ રોકડમાં કન્વર્ટ કરે છે અને સાહિલ અને સનીને US ડૉલરમાં આપે છે. મની ચેન્જર્સ અને ફોરેક્સ એક્સચેન્જો આરબીઆઈ દ્વારા લાઇસન્સ ધરાવે છે. જો કે, તેઓએ નાણાં બદલવાની પ્રવૃત્તિઓ અંગે RBI દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકાનો વારંવાર ભંગ કર્યો છે. સાહિલ અને સન્ની પંકજે અન્ય છેતરપિંડી કરનારાઓ સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા. હવાલા દ્વારા ઉપરોક્ત નાણાં વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.

રૂપિયાની છેતરપિંડી રંજન મની કોર્પ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ખાતામાં 7 મહિનાના સમયગાળામાં 441 કરોડ રૂપિયાના વ્યવહારો થયા છે. KDS ફોરેક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ખાતામાં 462 કરોડ રૂપિયાના અન્ય વ્યવહારો થયા હતા. હવાલા દ્વારા 903 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે. આ કેસમાં વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં 1.91 કરોડ રૂપિયા ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે.