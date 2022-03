હૈદરાબાદ: યુક્રેન પર રશિયાના યુદ્ધ (Russia-Ukraine War) વચ્ચે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપે સીધો લશ્કરી સંઘર્ષ ટાળ્યો છે, પરંતુ રશિયાને પાછળ ધકેલી દેવા માટે રશિયા પર નાણાકીય પ્રતિબંધો (financial sanctions on Russia) લાદી રહ્યા છે. તેનો સીધો અર્થ છે કે દેશની અર્થવ્યવસ્થાને આંચકો આપવો અને નાણાકીય સંસાધનોની તેની પહોંચને અવરોધિત કરવી. અમેરિકા અને યુરોપની આ પહેલને ઝટકો લાગતો હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. ચીને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, તે રશિયા પરના નાણાકીય પ્રતિબંધોની વિરુદ્ધ (China against financial sanctions on Russia) છે.

બેઇજિંગ પ્રતિબંધોનો વિરોધ કરે છે

ચીનના બેંક રેગ્યુલેટરે બુધવારે કહ્યું કે, તે રશિયા પર નાણાકીય પ્રતિબંધો લાદવાના યુએસ અને યુરોપિયન સરકારોના નિર્ણયમાં ભાગ લેશે નહીં. ચીન રશિયન તેલ અને ગેસનું મુખ્ય ખરીદદાર છે. ચીન એવો મોટો દેશ છે જેણે યુક્રેન પર મોસ્કોના હુમલાની ટીકા કરવાનું ટાળ્યું છે. ચાઇના બેંકિંગ અને ઇન્સ્યોરન્સ રેગ્યુલેટરી કમિશનના અધ્યક્ષ ગુઓ શુકિંગે કહ્યું કે, બેઇજિંગ પ્રતિબંધોનો વિરોધ કરે છે. "અમે આવા પ્રતિબંધોમાં સામેલ થઈશું નહીં," ગુઓએ એક ન્યૂઝ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું હતું કે, અમે તમામ સંબંધિતો સાથે સામાન્ય આર્થિક, વેપાર અને નાણાકીય વિનિમય જાળવીશું.

સુરક્ષા અને માનવ માગને અસરકારક

ચાંગ ચુને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના સંબંધિત પક્ષો દ્વારા કોઈપણ પગલાં તણાવ ઘટાડવા, રાજદ્વારી ઉકેલોને પ્રોત્સાહન આપવા, પ્રાદેશિક શાંતિ અને સ્થિરતા અને તમામ પક્ષોની સામાન્ય સુરક્ષાને પ્રાધાન્ય આપવા માટે મદદરૂપ હોવા જોઈએ. ચીન કોઈપણ કવાયતને નકારી કાઢે છે જે સંઘર્ષને વધારે છે. ચીન યુક્રેનમાં માનવતાવાદી સહાય કાર્ય ચાલુ રાખવા માટે સંબંધિત યુએન એજન્સીઓને સમર્થન આપે છે. ચીન માને છે કે, સામાન્ય લોકોના જીવન અને સંપત્તિની સુરક્ષા અને માનવ માગને અસરકારક રીતે સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ.

રશિયાની સેન્ટ્રલ બેંકે વ્યાજ દર બમણા કર્યા

રશિયાએ પણ તૈયારી કરી લીધી છે. તે તેની અર્થવ્યવસ્થા અને નાણાને આગળ વધારવાના પ્રયાસોને ટાળવા માટે પગલાં લઈ રહી છે. ડૉલર સામે રૂબલમાં ઘટાડો થયા બાદ ત્યાંની સેન્ટ્રલ બેંકે તેના વ્યાજ દરમાં બમણો વધારો કર્યો છે. 2014માં ક્રિમીયા પરના આક્રમણથી પ્રતિબંધોનો સામનો કરી રહેલા દેશ પાસે $600 બિલિયનથી વધુની વિદેશી અનામત છે. જો કે, ન્યૂયોર્ક ટાઈમ્સના અહેવાલ મુજબ, તે નાણાંનો મોટો હિસ્સો વાસ્તવમાં રશિયામાં નથી, પરંતુ વિશ્વભરની બેંકોમાં આવશ્યકપણે કાગળ પર છે.