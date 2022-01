નવી દિલ્હી: લગભગ 20 મહિનાથી ચાલી રહેલા મડાગાંઠ વચ્ચે ચીને લદ્દાખમાં ભારતીય સરહદની સામે વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (Line of Actual Control in Ladakh) પર લગભગ 60 હજાર સૈનિકો તૈનાત કર્યા છે. તેમની આર્મી PLAને મદદ કરવા માટે તેઓ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા (Developing infrastructure on LAC) પર ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવી રહ્યા છે.

ઉનાળાની મોસમમાં LAC પર ચીની સૈનિકોની સંખ્યામાં વધારો

ઉનાળાની મોસમમાં LAC પર ચીની સૈનિકોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો હતો, બાદમાં તેઓ બધા પાછા ફર્યા હતા. પરંતુ એવું માનવામાં આવે છે કે, લદ્દાખની સામે ચીનના વિસ્તારમાં 60 હજારથી વધુ ચીની સૈનિકો હજુ પણ તૈનાત છે.

LAC પર ચીની સૈનિકોનું એકત્ર થવું ખતરનાક

મળતી માહિતી મુજબ LAC પર ચીની સૈનિકોનું એકત્ર થવું ખતરનાક (Dangerous to gather Of Chinese soldiers on LAC) છે કારણ કે, તે તેની આસપાસ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બનાવી રહ્યું છે. ચીની સેના લદ્દાખના દૌલત બેગ ઓલ્ડી વિસ્તારની સામે અને પેંગોંગ તળાવ વિસ્તારની નજીક નવા રસ્તાઓ બનાવી રહી છે. જો કે, કોઈપણ સંભવિત હુમલાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારતીય સેનાએ પણ અસરકારક પગલાં લીધાં છે.

ભારતીય સેનાએ લદ્દાખમાં આતંકવાદ વિરોધી રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ તૈનાત કરી

ભારતીય સેનાએ લદ્દાખમાં આતંકવાદ વિરોધી રાષ્ટ્રીય રાઈફલ્સ (Indian Army deploys National Rifles in Ladakh) તૈનાત કરી છે. ભારત તરફથી ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું બાંધકામ પણ ચાલી રહ્યું છે. કોઈપણ સંઘર્ષનો સામનો કરવા માટે ભારતીય સેના પાસ ખુલ્લા રાખી રહી છે જેથી જરૂર પડ્યે સૈનિકોને ત્યાં લાવી શકાય.

બફર ઝોનને કારણે બંને સેનાઓ અલગ થઈ

ચીની સેનાની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખવા માટે માત્ર એક કે બે સ્થાનો જ યોગ્ય છે. આ પછી બફર ઝોનને કારણે બંને સેનાઓ અલગ થઈ જાય છે. બંને પક્ષો એકબીજાના સૈનિકોની હિલચાલ પર નજર રાખવા માટે બફર ઝોનમાં મોટી સંખ્યામાં સર્વેલન્સ ડ્રોન પણ તૈનાત કરી રહ્યા છે.

બરફીલા વિસ્તારમાં ચીની સૈનિકો બીમાર પડ્યા

અત્યાર સુધી જાણવા મળ્યું છે કે, આ બરફીલા વિસ્તારમાં ચીની સૈનિકો બીમાર પડી રહ્યા છે, જેના કારણે LAC વિસ્તારમાં શિયાળાના કારણે ચીનની સેના સતત પોતાના સૈનિકોને બદલી રહી છે.

ભારતીય સેનાએ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો

ગત એપ્રિલ-મેમાં LAC પરની ભારતીય સેના સાથે અથડામણ થઈ હતી. ભારતીય સેનાએ પણ આ હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપ્યો હતો. આ મુદ્દાના ઉકેલ માટે બંને દેશોની સેનાઓ વિવિધ સ્તરે વાતચીત કરી રહી છે.

PLAની સંખ્યા અનુસાર સેના તૈનાત કરવામાં આવી

જે વિસ્તારોમાં વિવાદ છે ત્યાં PLAની સંખ્યા અનુસાર સેના તૈનાત કરવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય ભારત ઉત્તરીય ક્ષેત્રમાં ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો વિકાસ કરી રહ્યું છે. આ અંતર્ગત રસ્તાઓ, તમામ હવામાન કનેક્ટિવિટી માટે ટનલ, ચાર વ્યૂહાત્મક રેલવે લાઇન, બ્રહ્મપુત્રા પર વધારાના પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે.

