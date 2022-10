ન્યૂઝ ડેસ્ક: બાળકોને થતી ઉધરસ (Cough in children) માટે ઘરગથ્થુ ઉપચાર-હવે હવામાન બદલાવાની સાથે વરસાદ અને હળવી ઠંડીનો અનુભવ કરી રહ્યા છીએ. આ સિઝનમાં બીમારીઓ ખૂબ ફેલાય છે. મોટાભાગના લોકો ખાંસી અને શરદીથી પરેશાન છે. ઉધરસ એ એક ખૂબ જ અવ્યવસ્થિત સ્થિતિ છે જેમાં વ્યક્તિ ખૂબ જ નાખુશ થઈ જાય છે અને તે એકવાર થઈ જાય તો તે આસાનીથી ઠીક થતી નથી. ખાસ કરીને જ્યારે બાળકને ઉધરસ આવે છે, ત્યારે તેના માતાપિતા વધુ ચિંતિત હોય છે. આ સ્થિતિમાં, બાળકનું ગળું પણ ઉધરસથી દુઃખવા લાગે છે. ખાંસી જેવી સ્થિતિને કેટલાક ઘરેલું ઉપચારની મદદથી એકદમ સરળતાથી મટાડી શકાય છે. આવો જાણીએ (Some Home Remedies to Cure Cough) કફ મટાડવા માટેના કેટલાક ઘરેલું ઉપાયો વિશે.

ગરમ પ્રવાહી આપો: આ ઋતુમાં બાળકોની આ જ આદતને કારણે બાળકો અચાનક ઠંડી વસ્તુઓ ખાય છે કે પી લે છે, જેના કારણે તેમને ખૂબ જ તકલીફ પડે છે. આ સમયે તેમને ચા, ગરમ પાણી, ઉકાળો વગેરે જેવા ગરમ પીણા આપવામાં આવ્યા હતા.

મધનો ઉપયોગ કરો: જો તમારું બાળક એક વર્ષથી ઉપરનું છે, તો તેના માટે થોડું મધ ગરમ ​​કરો અને તેને મધ આપો. આમ કરવાથી ઉધરસમાં (Home Remedies for Cough) ઘણી રાહત મળે છે.

ગરમ પાણીનો અહેસાસ કરાવો: બાળકને નવડાવતી વખતે અથવા તેને પાણી આપતી વખતે, તમે ગરમ પાણીની ચુસ્કી આપી શકો છો. આમ કરવાથી તેમની છાતી ખુલે છે અને લાળ સાફ કરવામાં મદદ મળે છે, જેના કારણે ઉધરસમાં ઘણી મદદ મળી શકે છે.

હ્યુમિડિફાયરનો ઉપયોગ કરો: જો રૂમની હવામાં ભેજની ઉણપ હશે અને સૂકી હવા હશે, તો તે ઉધરસને વધુ વધારી શકે છે, તેથી હ્યુમિડિફાયરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે જેથી રૂમમાં ભેજનું નિર્માણ થઈ શકે.