નવી દિલ્હી: ચૂંટણી પંચે પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે રાજકીય પક્ષોને એક વખતના રોકડ દાનની મહત્તમ મર્યાદા 20,000 રૂપિયાથી ઘટાડીને 2,000 રૂપિયા અને કુલ દાનના 20 ટકા અથવા 20 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મર્યાદા મર્યાદિત કરવી જોઈએ. કે ચૂંટણી દાનથી કાળા નાણામાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. સરકાર સાથે સંકળાયેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું કે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર રાજીવ કુમારે કેન્દ્રીય કાયદા પ્રધાન કિરેન રિજિજુને પત્ર લખીને જનપ્રતિનિધિત્વ કાયદામાં કેટલાક સુધારાની ભલામણ કરી છે.(election commission of india)

રાજકીય એકમોના પરિસરમાં દરોડા: તેમણે કહ્યું કે, પંચની ભલામણોનો હેતુ રાજકીય પક્ષોને દાન આપવાની પ્રણાલીમાં સુધારો અને પારદર્શિતા લાવવાનો છે. કમિશને આ પગલું ત્યારે ઉઠાવ્યું છે જ્યારે તેણે તાજેતરમાં જ રજિસ્ટર્ડ લિસ્ટમાંથી 284 એવી પાર્ટીઓને કાઢી નાખી છે જેઓ નિયમોનું પાલન કરી રહ્યાં નથી. આવકવેરા વિભાગે તાજેતરમાં કરચોરીના આરોપસર આવા અનેક રાજકીય એકમોના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા હતા.(role and function of election commission of india )

કાયદા મંત્રાલયની મંજૂરી : સૂત્રોનું કહેવું છે કે ચૂંટણી પંચે રાજકીય પક્ષોને એક વખતના રોકડ દાનની મહત્તમ મર્યાદા 20 હજાર રૂપિયાથી ઘટાડીને 2 હજાર રૂપિયા કરવાની હિમાયત કરી છે. હાલના નિયમો અનુસાર, રાજકીય પક્ષોએ 20,000 રૂપિયાથી વધુનું તમામ દાન જાહેર કરવું પડશે. આ અંગેનો અહેવાલ પંચ સમક્ષ રજૂ કરવાનો રહેશે. સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, જો આયોગના આ પ્રસ્તાવને કાયદા મંત્રાલયની મંજૂરી મળી જાય છે, તો 2000 રૂપિયાથી વધુના તમામ દાનની જાણ રાજકીય પક્ષોને કરવી પડશે, જેનાથી પારદર્શિતા વધશે.

અલગ બેંક ખાતું: કમિશને એવી પણ ભલામણ કરી છે કે કોઈપણ રાજકીય પક્ષને મળેલા કુલ દાનના મહત્તમ 20 ટકા રોકડ અથવા 20 કરોડ રૂપિયા હોવા જોઈએ. ચૂંટણી પંચ એવું પણ ઈચ્છે છે કે, ચૂંટણી દરમિયાન ઉમેદવારોએ ચૂંટણી માટે એક અલગ બેંક ખાતું ખોલાવવું જોઈએ, અને આ ખાતામાંથી તમામ વ્યવહારો કરવા જોઈએ અને આ માહિતી ચૂંટણી ખર્ચની વિગતોમાં પણ આપવી જોઈએ.