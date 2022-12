છત્તીસગઢ: 11મી ડિસેમ્બરે યોજાયેલા આ લગ્ન સમારોહની ખાસ વાત એ હતી કે તે ઝીરોવેસ્ટ થીમ પર આધારિત (Chhattisgarh first zero waste marriage in Bastar) હતો. ક્યાંય પ્લાસ્ટિકની વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો (Zero Waste Wedding)નથી. બેનરોથી લઈને ખાદ્યપદાર્થો સુધી ક્યાંય સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો. અને સમારંભમાં ભાગ લેનાર લોકો આ નિયમનું પાલન કરે તેની પણ કાળજી લેવામાં આવી હતી. જગદલપુર શહેરના સ્વચ્છતા અભિયાન સાથે લાંબા સમયથી જોડાયેલા આરોગ્ય કાર્યકર ડી.કે. પરાશર કહે છે કે તે પોતે સ્વચ્છતાને મહત્વપૂર્ણ માને છે અને આનાથી તેમને તેમના પુત્રના લગ્ન ઝીરો વેસ્ટ વેડિંગ તરીકે કરવાની પ્રેરણા મળી છે. તેમનો પુત્ર અક્ષય પરાશર શહેરમાં જ જાણીતા આંખના નિષ્ણાત છે.

ઝીરો વેસ્ટ વેડિંગના ફાયદા: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જગદલપુરે પણ આ સમારોહના આયોજનમાં સહકાર આપ્યો અને પ્રશંસા કરી હતી. આ પહેલા ઈન્દોરમાં દેશના પ્રથમ ઝીરો વેસ્ટ વેડિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ડેકોરેશનની ચીજવસ્તુઓ, ખાદ્યપદાર્થો અને જમ્યા બાદ બાકી રહેલી વસ્તુઓની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આ જ થીમ પર જગદલપુરમાં પણ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, સ્વચ્છ ભારત મિશનમાં ઝીરો વેસ્ટ વેડિંગ માટે 40 નંબર આપવામાં આવ્યા છે.તેથી કોર્પોરેશને પણ આ ઈવેન્ટને શહેર માટે મહત્વની ગણાવી છે.

વરને તેના પિતા પાસેથી પ્રેરણા મળીઃ લગ્નના વરરાજા અક્ષય પરાસરે જણાવ્યું કે તેને આ પ્રેરણા તેના પિતા પાસેથી મળી છે. તેમના પિતા જગદલપુર શહેરમાં સ્વચ્છતાના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છે અને તેઓ સતત સ્વચ્છતા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. તે સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કર્યા વિના સ્વચ્છતા સાથે તેના ક્લિનિક, ઘર તેમજ રિસેપ્શનની ઉજવણી કરવા માંગે છે. જેના કારણે જગદલપુર શહેરની સાથે બસ્તરના લોકોને આમાંથી પ્રેરણા મળે છે. વિવિધ લગ્ન સમારોહમાં સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના કારણે પાર્ટી સ્થળ સંપૂર્ણપણે ગંદકીથી ઢંકાયેલું છે. આ જ કારણ છે કે તેણે આ નિર્ણય લઈને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ ન કર્યો હતો.

સ્વચ્છતાનો સંદેશ આપવાનું મિશનઃ વરરાજાના પિતા ડી.કે. પરાસરે જણાવ્યું કે "તે એક સામાજિક કાર્યકર છે, અને છેલ્લા 2 વર્ષથી સ્વચ્છતા અભિયાન સાથે જોડાયેલા છે. જગદલપુર શહેરને સ્વચ્છ બનાવવા તેમજ સ્વચ્છતાના નામે દેશમાં પ્રથમ સ્થાન મેળવવા માટે તેમણે આ નિર્ણય લીધો અને તેના પરિવાર સાથે ચર્ચા કરી. જેમાં તેમણે આ લગ્ન સમારોહમાં કોઈપણ પ્રકારના સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કર્યો નથી. અન્ય લગ્ન સમારોહમાં સ્ટેજ પર પ્લાસ્ટિકના કૃત્રિમ ફૂલો મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ તેમના લગ્નમાં અસલી ફૂલો મૂકવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે કાગળના ચશ્માનો ઉપયોગ થતો હતો. આ સિવાય બે પ્રકારના ડસ્ટબીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. જેથી ભીનો કચરો અને સૂકો કચરો અલગ કરી શકાય.

છત્તીસગઢમાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો લગ્નઃ આ જ કારણ છે કે જગદલપુરમાં આયોજિત ઝીરો વેસ્ટ લગ્ન સમારોહ ચર્ચાનો વિષય બની રહ્યો છે અને આગામી દિવસોમાં આ લગ્ન સમારોહની તર્જ પર અન્ય લગ્નોમાં પણ સિંગલ યુઝ પર પ્રતિબંધ લાગશે તેવું લાગી રહ્યું છે.