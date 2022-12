છપરા(પટના): બિહારના સારણ જિલ્લામાં દર કલાકે ઝેરી દારૂ (Chhapra Hooch Tragedy case)ના કારણે મૃત્યુનો આંકડો એક પછી એક વધી રહ્યો છે. ઝેરી દારૂ(Chhapra Hooch Tragedy case) પીવાથી અત્યાર સુધીમાં મૃત્યુઆંક 40ને પાર કરી ગયો (death toll from spurious liquor in rises to 40)છે, જ્યારે અનેક લોકોએ આંખોની રોશની ગુમાવી દીધી છે. જિલ્લા પ્રશાસને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને 26 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી(Chhapra Hooch Tragedy case) છે. જ્યારે 10 લોકો છપરા જિલ્લા(Chhapra Hooch Tragedy) હોસ્પિટલ અને પીએમસીએચમાં સારવાર હેઠળ છે. જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટે જણાવ્યું કે આ મૃત્યુ 13-14 ડિસેમ્બરની રાત્રે થયા (Huge uproar in the Assembly) હતા.

જિલ્લા પ્રશાસને 26ના મોતની પુષ્ટિ કરી: સારણના ડીએમ રાજેશ મીણાએ જણાવ્યું કે શંકાસ્પદ પદાર્થ (Chhapra Poisonous Liquor Case)પીવાથી અત્યાર સુધીમાં 26 લોકોના મોત થયા છે. માહિતી બાદ તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરીને 51 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી (death toll from spurious liquor in rises to 40) છે. દરોડામાં 692 લીટર દારૂ ઝડપાયો છે. પોલીસ અધિક્ષક સંતોષ કુમારે જણાવ્યું કે મશરકના એસએચઓ રિતેશ મિશ્રાને સસ્પેન્ડ(ritesh mishra sho suspended) કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે એક ચોકીદારને પણ સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો છે. મરહૌરા ડીએસપી સામે વિભાગીય કાર્યવાહીની પણ ભલામણ કરવામાં આવી(ritesh mishra sho suspended) છે.

નકલી દારૂના કારણે શંકાસ્પદ મૃત્યુનો આંકડો 40ને પાર: જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 16 મૃતદેહોનું પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું છે. ત્રણેય મૃતદેહોના પરિજનોએ જાતે જ અંતિમ સંસ્કાર કર્યા છે. ઘણા ગંભીર રીતે બીમાર લોકોને પટનાની છપરા સદર હોસ્પિટલ અને પીએમસીએચમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે. પરિવારજનોએ દાવો કર્યો છે કે મંગળવારે બપોરે દારૂ પીધા બાદ સાંજે પીડિતાની તબિયત બગડવા લાગી હતી. લોકો એવું પણ કહે છે કે બધાએ દારૂ પીધો હતો. આ પછી, ઉલ્ટી અને ઝાડા થવાની ફરિયાદો શરૂ થઈ. થોડી વાર પછી આંખોમાંથી દ્રષ્ટિ બંધ થઈ (death toll from spurious liquor in rises to 40)ગઈ.

છપરાના દારૂ કાંડનો પડઘો વિધાનસભામાં: છાપરામાં ઝેરી દારૂના (Chhapra Poisonous Liquor Case)કારણે મોતના મામલે નીતિશ સરકાર ઘેરાઈ રહી છે. બિહારમાં વિપક્ષ દારૂબંધી (Prohibition of alcohol in bihar)હોવા છતાં વારંવાર થતા મોતને લઈને સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરી રહ્યા(Chhapra Hooch Tragedy) છે. બુધવારે જ્યારે વિપક્ષના નેતાએ ગૃહમાં આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો ત્યારે નીતિશ કુમારનું (nitish kumar cm bihar) વલણ ખૂબ જ આક્રમક બની ગયું (Huge uproar in the Assembly)હતું. વિપક્ષ સતત આ મુદ્દે સીએમ નીતિશ કુમાર(nitish kumar cm bihar) પાસે જવાબ માંગી રહ્યો છે. આ સાથે વિપક્ષ સીએમના રાજીનામાની માંગ પર અડગ (Prohibition of alcohol in bihar)છે.

પોલીસ પ્રશાસનની પ્રથમ કાર્યવાહીઃ આ દરમિયાન છપરામાં ઝેરી દારૂ (Chhapra Poisonous Liquor Case)પીવાથી થયેલા મોતના મામલામાં પોલીસ પ્રશાસન દ્વારા મોટી કાર્યવાહી કરતા મરહૌરાના SDPO યોગેન્દ્ર કુમારની બદલી કરવામાં આવી છે. જ્યારે SHO રિતેશ મિશ્રા અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ વિકેશ તિવારીને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. આ કેસમાં પોલીસે અત્યાર સુધીમાં અનેક દારૂના (Chhapra Poisonous Liquor Case) દાણચોરોની ધરપકડ કરી છે. તેમજ પોલીસ તપાસમાં મશરકના જડ્ડુ મોર પાસે નકલી દારૂ ખરીદાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. લોકોને સસ્તા ભાવે દારૂ આપવામાં આવ્યો, જેના કારણે લોકો એક પછી એક મરવા લાગ્યા.

ડીએસપીના નેતૃત્વમાં ટીમની રચનાઃ ઘટના(Chhapra Poisonous Liquor Case) બાદ એસપી સંતોષ કુમારે છપરામાં ગેરકાયદેસર દારૂના (Chhapra Poisonous Liquor Case) વેપારીઓને પકડવા માટે મરહૌરા ડીએસપીના નેતૃત્વમાં એક ટીમની રચના કરી છે. આ ઉપરાંત બે વધુ ટીમો પણ બનાવવામાં આવી છે. મશરક અને ઇસુઆપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર 51 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસના દરોડા બાદ વેપારીઓમાં ફફડાટ ફેલાયો છે. બીજી તરફ, શિસ્તભંગના પગલાં લેતી વખતે, સારણ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ રાજેશ મીનાએ સબ-ડિવિઝનલ પોલીસ ઓફિસર, મધૌરા સામે ખાતાકીય કાર્યવાહી અને ટ્રાન્સફરની ભલામણ કરી છે.

એસપીએ આપ્યો કડક આદેશઃ એસપીએ એસડીઓ અને એસડીપીઓ, સદર છપરા, મધૌરા અને સોનુપરને માંઝી, મશરક, મેકર અને રસુલપુર નજીક આંતર-રાજ્ય આંતર-જિલ્લા ચેકપોસ્ટનું સંયુક્તપણે નિરીક્ષણ કરવા અને રિપોર્ટ સબમિટ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. આ સાથે સરહદી વિસ્તારો અને ઇસુઆપુર, મશરક, મધૌરા અને અમનૌર બ્લોકના અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘરે-ઘરે સર્વે કરો. આ ઉપરાંત પોલીસે દારૂની હેરાફેરી સાથે સંકળાયેલા અનેક લોકો સામે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરી(Chhapra Poisonous Liquor Case) છે.

પોલીસ હેડક્વાર્ટરનું શું કહેવું છે: બીજી તર, બિહાર પોલીસ હેડક્વાર્ટરના એડીજી જિતેન્દ્ર સિંહ ગંગવારના જણાવ્યા અનુસાર સારણ જિલ્લામાં નકલી દારૂના કારણે અત્યાર સુધીમાં 6 લોકોના મોતની પુષ્ટિ થઈ (Chhapra Poisonous Liquor Case) છે. ત્યાં પાંચ લોકો સારવાર હેઠળ છે. જોકે ઝેરી દારૂના કારણે 40થી વધુ લોકોના મોત થયાના સમાચાર છે. દારૂના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બાકીની ધરપકડ કરવા માટે દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા(Chhapra Hooch Tragedy case) છે.

મૃતકોના નામ...

દોયલાના સંજય કુમાર સિંહ, મશરક તખ્તના હરેન્દ્ર રામ, મશરકના શાસ્ત્રી ટોલાના ભરત સાહ, મશરક તખ્તના મોહમ્મદ નસીર, દોયલાના વિચેન્દ્ર રાય, શાત્રી ટોલા મશરકના રામજી શાહ, મશરક બહેરૌલના અજય ગીરી, દુર્ગૌલી મશરક મનોજ કુમાર, શાસ્ત્રી તોલાના મો. મશરક તખ્તના ભરત રામ, યદુ મોડ મશરકના કુણાલ સિંહ, બેન છપરાના જયદેવ સિંહ, ઈસુઆપુરના અમિત રંજન સિંહા, છખંડા મશરકના ગોવિંદા રાય, બેન છપરાના પુત્ર રમેશ રામ, શેયરભુક્કાના લાલન રામ, ઈસુઆપુરના પ્રેમચંદ, દિનેશ ઠાકુર. ઇસુઆપર, ચંદ્રમા રામ (મશરક), વિકી મહતો (મરહૌરા), સલાઉદ્દીન (અમનૌર), ઉમેશ રાય (અમનૌર), ઉપેન્દ્ર રામ (અમનૌર), શૈલેન્દ્ર રાય (બહરૌલી), દૂધનાથ તિવારી (બહરૌલી), ઇકરામુલ હક (બહેરૌલી), સીતારામ રાય (બહેરૌલી), અનિલ ઠાકુર (બહેરૌલી), જગલાલ સાહ (બહેરૌલી), જગલાલ સાહ (બહેરૌલી), ચંદેશ્વર સાહ (બહેરૌલી), રમેશ મહતો (મરહૌરા), રંગીલા મહતો (મરહૌરા), વિક્રમ રાજ (મરહૌરા), જયપ્રકાશ સિંહ (મરહૌરા) મશરક), દશરથ મહતો (ઈસુપુર), સુરેન્દ્ર મહતો (મરહૌરા).

ગામડાઓમાં માતમ છવાઈ ગયોઃ તમને જણાવી દઈએ કે છાપરામાં છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન ઝેરી દારૂ (Chhapra Poisonous Liquor Case)પીવાથી 40થી વધુ લોકોના મોત થયા છે. તે જ સમયે, ઘણા લોકોની હાલત હજુ પણ ખરાબ છે. હોસ્પિટલમાં ડઝનેક લોકોની સારવાર ચાલી રહી છે. આ ઘટના બાદ જીવ ગુમાવનારા લોકો માટે ગામડાઓમાં શોકમય મૌન છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે અહીં દારૂબંધીની કોઈ અસર દેખાતી નથી. લોકો દરરોજ દારૂના નશામાં ધૂત જોવા મળે છે. દારૂબંધી છતાં લોકો છુપી રીતે દારૂ પી રહ્યા છે.

નશાબંધી પર ઉઠી રહ્યા છે સવાલઃ નોંધનીય છે કે આ પહેલા પણ આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં મધૌરા અને મશરકમાં દારૂ પીવાના (Chhapra Poisonous Liquor Case) કારણે 13 લોકોના મોત થયા હતા. આ મામલામાં પણ પોલીસ બેદરકારી દાખવતી જોવા મળી હતી હવે લોકો આ ઘટનાને લઈને પોલીસની કામગીરી પર પણ સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારના આંકડા મુજબ છેલ્લા એક વર્ષમાં નકલી દારૂના સેવનથી લગભગ 173 લોકોના મોત થયા છે. જાન્યુઆરી 2022 માં બિહારના બક્સર, સારણ અને નાલંદા જિલ્લામાં બેક ટુ બેક ઘટનાઓમાં 36 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ ઘટનાઓ સાબિત કરે છે કે બિહારમાં દારૂબંધી(Prohibition of alcohol in bihar) નિષ્ફળ ગઈ છે પરંતુ સરકાર આ વાસ્તવિકતાને સ્વીકારવા માંગતી (Prohibition of alcohol in bihar)નથી.