નાલંદા(બિહાર): માર્ચ મહિનો લગભગ પૂરો થઈ (Change in Weather Of Bihar) ગયો છે. તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર કરી ગયો છે. લોકો ઉનાળાની ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે (Bihar Weather Update), ત્યારે ઉનાળામાં બિહારના નાલંદા જિલ્લામાં ગાઢ ધુમ્મસ જોવા મળી રહ્યું છે. સવારે જ્યારે વિસ્તારના લોકો જાગ્યા ત્યારે તેઓ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. ધુમ્મસના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં કશું દેખાતું ન હતું. સાથે જ ધુમ્મસના કારણે જિલ્લાના તાપમાનમાં (Weather Update Of Nalanda) કોઈ ફેરફાર થયો નથી. જિલ્લાનું તાપમાન હજુ પણ 40 ડિગ્રીની ઉપર છે.

નાલંદામાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે છાંયડો ધુમ્મસઃ નાલંદામાં હવામાનનો વિચિત્ર મિજાજ જોવા મળ્યો હતો. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ધુમ્મસ છવાતા લોકોમાં ભારે આશ્ચર્ય ફેલાયું હતું. રાજ્યમાં તાપમાનનો પારો 40 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ગયો હતો. પરંતુ નાલંદા જિલ્લાના ઘણા વિસ્તારોમાં ધુમ્મસ છે. જો કે, આ ગરમીને અસર કરશે નહીં. રાજ્યમાં ગરમીની અસર 4 દિવસ સુધી સ્થિર રહેશે. ત્યારે હવામાનમાં આવેલા પલટાને કારણે આ સિઝનમાં શાકભાજીને ભારે નુકશાન થવાની સંભાવના હોવાથી ખેડૂતો નિરાશ થયા હતા.

હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર: નાલંદામાં હવામાનમાં અચાનક ફેરફાર અને ગાઢ ધુમ્મસના કારણે કારેલા અને પરવલના શાકભાજી બગડવાની સંભાવના છે. તેનાથી આપણને ઘણું નુકસાન થઈ શકે છે.