હૈદરાબાદ: જો તમે પણ રાશન કાર્ડના લાભાર્થી છો અને સરકારની મફત રાશન યોજનાનો (National Food Security Act) લાભ લઈ રહ્યા છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. તમને જણાવી દઈએ કે, સરકારના (New rule of ration implemented across the country) આ નિયમ બાદ કોટેદાર કોઈપણ સંજોગોમાં ઓછું રાશન આપી શકશે નહીં. ખરેખર, સરકારે કોટદાર માટે નવો નિયમ લાગુ કર્યો છે.

વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના: એક તરફ સરકારે લોકોના લાભ માટે મફત રાશનની મુદત ડિસેમ્બર સુધી લંબાવી છે. બીજી તરફ, મોદી સરકારની મહત્વાકાંક્ષી 'વન નેશન વન રાશન કાર્ડ યોજના' પણ (One Nation One Ration Card Yojna) સમગ્ર દેશમાં લાગુ કરવામાં આવી છે, ત્યારબાદ તમામ દુકાનો પર ઓનલાઈન ઈલેક્ટ્રોનિક પોઈન્ટ ઓફ સેલ (POS) ઉપકરણો ફરજિયાત કરવામાં આવ્યા છે. સરકારના આ નિર્ણયથી હવે કોઈ લાભાર્થીને ઓછું રાશન નહીં મળે.

નિયમ શું છે?: સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, આ સુધારો NFSA હેઠળ લક્ષિત જાહેર વિતરણ પ્રણાલી (TPDS) ની કામગીરીની પારદર્શિતામાં સુધારો કરીને કાયદાની કલમ 12 હેઠળ અનાજના વજનમાં સુધારાની પ્રક્રિયાને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ છે. વાસ્તવમાં, એવી ફરિયાદો સતત આવતી હતી કે ઘણી જગ્યાએ કોટેદારો ઓછા રાશનનું વજન કરે છે. રાષ્ટ્રીય ખાદ્ય સુરક્ષા અધિનિયમ (NFSA) હેઠળ, સરકાર દેશના લગભગ 80 કરોડ લોકોને દર મહિને વ્યક્તિ દીઠ પાંચ કિલો ઘઉં અને ચોખા (અન્ન) અનુક્રમે 2-3 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના સબસિડીવાળા દરે પ્રદાન કરે છે.

નવો નિયમ: સરકારે માહિતી આપી હતી કે ફૂડ સિક્યોરિટી (રાજ્ય સરકારોને સહાયતાના નિયમો) નિયમો, 2015 ના પેટા-નિયમો રાજ્યોને યોગ્ય રીતે ઇપીઓએસ સાધનો ચલાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને રૂ. 17.00 પ્રતિ ક્વિન્ટલના વધારાના નફામાંથી બચતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે (2) નિયમ 7માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ હેઠળ, પોઈન્ટ ઓફ સેલ ડિવાઈસની ખરીદી, સંચાલન અને જાળવણીના ખર્ચ માટે પૂરા પાડવામાં આવેલ વધારાનું માર્જિન, જો કોઈ હોય તો, કોઈપણ રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દ્વારા સાચવવામાં આવે છે, તે જ ઈલેક્ટ્રોનિક વજનના ત્રાજવાની ખરીદી, સંચાલન અને જાળવણી સાથે વહેંચી શકાય છે. બંને માટે. એકીકરણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એટલે કે સરકાર હવે લાભાર્થીઓને સંપૂર્ણ રાશન પહોંચાડવા કડક બની છે.