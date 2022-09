શ્રીનગર ગઢવાલ : ઉત્તરાખંડના પુત્રને ફરી એકવાર દેશની સુરક્ષાની કમાન સોંપવામાં આવી છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ (રે) અનિલ ચૌહાણને દેશના CDS તરીકે નિયુક્ત (New CDS Lt Gen Anil Chauhan) કરવામાં આવ્યા છે. અનિલ ચૌહાણની CDS તરીકે નિમણૂક થતાં જ ઉત્તરાખંડના લોકોની છાતી ફરી એકવાર ગર્વથી પહોળી થઈ ગઈ છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણના ગામ ગવાણામાં (Gawana village of CDS Anil Chauhan) લોકો ઢોલ-દમાણોના તાલે નૃત્ય (Celebration in the village of CDS Anil Chauhan) કરી રહ્યા છે. દેવભૂમિના આ લાલની સિદ્ધિથી સૌ કોઈ ઉડીને આંખે વળગે એવું નથી.

CDS અનિલ ચૌહાણના પરિવારજનોએ લાડુ વહેંચીને ખુશી કરી વ્યક્ત : લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણ (New CDS Lt Gen Anil Chauhan) પૌડી જિલ્લાના રામપુર ગ્રામ પંચાયતના CDS અનિલ ચૌહાણના ગવાણા ગામના વતની છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણને દેશના બીજા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ (CDS) બનાવતાની સાથે જ તેમના ગામમાં ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ. CDS અનિલ ચૌહાણના પરિવારજનોએ લાડુ વહેંચીને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

નવા CDS અનિલ ચૌહાણ : 18 મે 1961ના રોજ ગવાના ગામમાં સુરેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણના ઘરે જન્મેલા અનિલ ચૌહાણનો પ્રારંભિક અભ્યાસ કોલકાતા અને દેશના અન્ય રાજ્યોમાં થયો હતો. અનિલ અને તેના પરિવારના મૂળ હંમેશા તેના ગામ સાથે જોડાયેલા છે. ગામમાં રહેતા તેમના પિતરાઈ ભાઈ દર્શન સિંહ ચૌહાણ જણાવે છે કે, તેમના કાકા સુરેન્દ્ર સિંહ ચૌહાણ અને તેમના ભાઈ CDS અનિલ ચૌહાણ ગામમાં બાર તહેવારો માટે ચોક્કસપણે ગામમાં આવે છે. જ્યારે તેમને ખબર પડી કે તેમના ભાઈ અનિલને દેશના બીજા CDS બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે તેમણે કાકા સુરેન્દ્રને ફોન કરીને અભિનંદન આપ્યા હતી. તેણે જણાવ્યું હતું કે, કાકાએ તેને દેહરાદૂન સ્થિત પોતાના ઘરે પણ બોલાવ્યો છે. તેના ભાઈઓ અને બહેનો તેના ઘરે જશે.

હજુ પણ સંયુક્ત પરિવાર છે : સંબંધમાં CDS અનિલ ચૌહાણની વહુ બીના દેવીએ જણાવ્યું હતું કે, તે થોડા મહિના પહેલા જ તેના ઘરે ગઈ હતી. જ્યાં તે એક મહિના માટે રહેવા આવી હતી. ત્યાંના બધા લોકો તેને ખૂબ જ પ્રેમથી રાખતા હતા. તેણે કહ્યું કે, તેમનો પરિવાર હજુ પણ સંયુક્ત પરિવાર છે. જેમાં તમામ ભાઈઓ એકબીજાની સાથે રહે છે. અનિલ અને તેના પરિવારના સભ્યો પણ દરેક સુખ-દુઃખમાં ગ્રામજનોની સાથે ઉભા જોવા મળે છે.

પરિવારની સૌથી નાની દીકરી ખુશી ખુશી કરી વ્યક્ત : આ પરિવારની સૌથી નાની દીકરી ખુશી, જ્યારે તેના કાકા CDS બને છે ત્યારે ખૂબ જ ખુશ છે. તેમણે કહ્યું કે, આ સમગ્ર ઉત્તરાખંડ માટે ગર્વની વાત છે. પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરતાં ખુશી કહે છે કે, નાના ગામ ગવાના એક યુવક દેશની સેનાનો સૌથી મોટો અધિકારી બન્યો છે, તેમાંથી દરેકે પ્રેરણા લેવી જોઈએ. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તે પણ અભ્યાસ પૂરો કર્યા પછી દેશની સેનામાં જોડાવા માંગે છે. ગામના રહેવાસી રામસિંહ ચૌહાણ પણ ખૂબ ખુશ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આજે મોડી સાંજે ગામમાં ભજન કીર્તન કરવામાં આવશે. ગઈકાલ સુધી ગવાણા ગામને કોઈ જાણતું ન હતું, આજે દેશનું દરેક બાળક CDS અનિલ ચૌહાણના ગામને જાણવા લાગ્યું છે. જેના કારણે તેઓ ગર્વ અનુભવે છે.

30 સપ્ટેમ્બરે પદ સંભાળશે : દેશના પહેલા CDS જનરલ બિપિન રાવત પણ પૌડી ગઢવાલના જ હતા. તે 11 ગોરખા રાઈફલ્સનો પણ હતો. લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણ પણ 11 ગોરખા રાઈફલ્સના છે. લેફ્ટનન્ટ જનરલ અનિલ ચૌહાણ (નિવૃત્ત) ભારત સરકારના લશ્કરી બાબતોના વિભાગના સચિવ તરીકે પણ સેવા આપશે. જનરલ અનિલ ચૌહાણ 30 સપ્ટેમ્બરે બીજા ચીફ ઓફ ડિફેન્સ સ્ટાફ તરીકે કાર્યભાર સંભાળશે. સરકારી અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કેસ, ભારતીય સંરક્ષણ દળોના બીજા CDS ગુરુવારે સૈન્ય અધિકારીઓને મળશે.

4 દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ ચૌહાણ : આ પદ પર પ્રથમ વખત નિવૃત્ત અધિકારીની નિમણૂક કરવામાં આવી છે. નિમણૂક માટેના નિયમોમાં ફેરફારની જાહેરાત કરતું ગેઝેટ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. 4 દાયકાથી વધુની કારકિર્દીમાં લેફ્ટનન્ટ જનરલ ચૌહાણે અનેક કમાન્ડ, સ્ટાફ અને આસિસ્ટન્ટ નિમણૂંકો સંભાળી છે. તેમની પાસે જમ્મુ-કાશ્મીર અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં આતંકવાદ વિરોધી કામગીરીનો બહોળો અનુભવ છે. એક સત્તાવાર રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે, તેઓ ચાર્જ સંભાળ્યાની તારીખથી અને આગળના આદેશો સુધી ભારત સરકારના સૈન્ય બાબતોના વિભાગના સચિવ તરીકે પણ કામ કરશે.