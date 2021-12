બિપિન રાવત અને તેમની પત્ની પંચતત્વમાં વિલીન

અંતિમ વિદાય આપવા માટે મહાનુભાવોનો ધસારો

17 તોપોની સલામી પણ આપવામાં આવી

સેનાના 800 જવાનો હાજર

નવી દિલ્હી: તમિલનાડુ હેલિકોપ્ટર દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારા CDS જનરલ બિપિન રાવત અને તેમની પત્ની મધુલિકા રાવતના પાર્થિવ દેહને તેમના નિવાસસ્થાનથી બરાર સ્ક્વેર સ્મશાનગૃહ ખાતેથી સંપૂર્ણ સૈન્ય સન્માન સાથે લઈ જવામાં આવ્યા હતા. અંતિમ સંસ્કાર (CDS Bipin Rawat Funeral) કરવામાં આવ્યા હતા. આ પહેલા તેમને 17 તોપોની સલામી પણ આપવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સેનાના 800 જવાનો હાજર હતા. રહેઠાણ ઉપરાંત, બેરાર સ્ક્વેરનો નજારો ખૂબ જ હ્રદયસ્પર્શી હતો. લોકો તેમના બહાદુર સૈનિકની અંતિમ યાત્રાની દરેક ક્ષણને તેમની આંખો સામે બનતી જોવા માંગતા હતા.

CDS Bipin Rawat Funeral: બિપિન રાવત અને તેમની પત્ની પંચતત્વમાં વિલીન, દીકરીઓએ આપી મુખાગ્નિ

17 તોપોની સલામી

તેમની પુત્રીઓ કૃતિકા અને તારિણીએ પણ CDS જનરલ બિપિન રાવત અને તેમની પત્ની મધુલિકા રાવતને શ્રદ્ધાંજલિ (Tribute to Bipin Rawat and his wife Madhulika Rawat) આપી હતી. અંતિમ સંસ્કાર પહેલા, 17 તોપોની સલામી (Salute of 17 cannons to bipin rawat) સિવાય, ત્રણેય સેનાઓના ટ્રમ્પેટર્સ વગાડવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, લશ્કરી બેન્ડ દ્વારા શોક ગીત વગાડવામાં આવ્યું હતું. અંતિમ દર્શન પર 12 બ્રિગેડિયર સ્તરના અધિકારીઓ તૈનાત હતા. અગાઉ, અંતિમ યાત્રામાં 99 સૈન્ય જવાનોએ એસ્કોર્ટ કર્યું હતું. મૃતદેહને પુષ્પ અર્પણ કરવાની સાથે લોકોએ 'જ્યાં સુધી સૂર્ય ચંદ્ર રહેશે, બિપિનજીનું નામ રહેશે'ના નારા લગાવ્યા હતા.

જનરલ બિપિન રાવતના મૃતદેહને આજે બેઝ હોસ્પિટલમાંથી તેમના સત્તાવાર નિવાસસ્થાને લાવવામાં આવ્યો હતો. અહીં, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર (NSA) અજીત ડોભાલ અને કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જે.પી નડ્ડા, દિલ્હીના મુખ્ય પ્રધાન અરવિંદ કેજરીવાલ સહિત ઘણા દિગ્ગજોએ તેમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. આ સિવાય જનરલ બિપિન રાવતને આર્મી ચીફ એમ.એમ.નરવણે, એરફોર્સ ચીફ વી.આર.ચૌધરી અને નૌકાદળના વડા એડમિરલ આર. હરિ કુમારે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી. આ સાથે ચીફ જસ્ટિસ ઓફ ઈન્ડિયા એનવી રમનાએ પણ અંતિમ સલામી આપી હતી. તેમને અંતિમ વિદાય આપવા માટે મહાનુભાવોનો ધસારો હતો. ભીની આંખો સાથે, જનરલ બિપિન રાવતની બંને પુત્રીઓએ પણ તેમના પિતાને વિદાય આપી.

