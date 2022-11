મહારાષ્ટ્ર: સુશાંત સિંહ રાજપૂતના મૃત્યુના કેસમાં, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (Central Bureau of Investigation) દિશા સાલિયાનના મૃત્યુની તપાસ કરી રહી હતી. તપાસ એજન્સીએ હવે દિશા સાલિયાનનું મૃત્યુ અકસ્માત હોવાનું કહીને તપાસ સમાપ્ત કરી દીધી (CBI concludes Disha Salians death was an accident) છે. દિશા સલિયન, 28, એક સેલિબ્રિટી મેનેજર હતી જેણે સુશાંત સિંહ રાજપૂત સાથે થોડો સમય કામ કર્યું હતું. તેણી 8 અથવા 9 જૂન 2020 ની મધ્યરાત્રિએ મુંબઈના મલાડમાં ગેલેક્સી રીજન્ટ બિલ્ડીંગના 14મા માળેથી પડી હોવાના અહેવાલ છે.

CBIની તપાસમાં ખુલાસો: મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર CBIની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે દિશાનું મોત એક અકસ્માત હતું. રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે દિશા નશામાં હતી અને સંતુલન ગુમાવવાને કારણે તે પડી ગઈ હતી. સીબીઆઈ અધિકારીના હવાલાથી કહેવામાં આવ્યું છે કે, 'તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે દિશાએ તેના જન્મદિવસ પર ઘરે એક નાનું ફંક્શન રાખ્યું હતું. દિશાએ પાર્ટીમાં ડ્રિંક પીધું હતું અને તેના કારણે તેણે પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું હતું અને ફ્લેટ પરથી પડી ગઈ હતી.'તપાસમાં રાણે દ્વારા કરવામાં આવેલા આરોપોમાં કોઈ તથ્ય મળ્યું નથી.

રાજકીય ષડયંત્ર: જાણવા મળ્યું છે કે સાલિયાન પર હુમલો થયો હતો અને તેણે મદદ માટે રાજપૂતનો સંપર્ક કર્યો હતો અને એક મોટું રાજકીય ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું હતું. જણાવી દઈએ કે વર્ષ 2020માં જ્યારે દિશાનું નિધન થયું ત્યારે ઘણી બાબતો સામે આવી હતી. દિશા ઘણા સેલેબ્સની મેનેજર રહી ચુકી છે, જેમાંથી એક સુશાંત સિંહ રાજપૂત હતો. તે જ સમયે, દિશાના મૃત્યુના 1 અઠવાડિયા પહેલા જ સુશાંતનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું. જોકે, દિશાના મૃત્યુ અંગે કોઈ અલગ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી ન હતી. પરંતુ સીબીઆઈ તેની તપાસ કરી રહી હતી કારણ કે તેનું કનેક્શન સુશાંતના મૃત્યુ સાથે કરવામાં આવી રહ્યું હતું.