ઉતરપ્રદેશ: અહરુલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગૌરી કા પુરા ગામ પાસે રોડ કિનારે આવેલા કૂવામાંથી છ દિવસ પહેલા મળી આવેલા માથું કાપી નાખેલ અને ખંડિત શરીરના મામલામાં પોલીસે સનસનીખેજ ખુલાસો કર્યો(case of girl head cut body in azamgarh) છે. પોલીસે દાવો કર્યો છે કે આરોપી પ્રિન્સ યાદવ મૃતક આરાધનાના અન્ય વ્યક્તિ સાથે લગ્ન કરવા પર ગુસ્સે હતો. તેથી જ તેણે આરાધનાને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન બનાવ્યો (lover of the girl turned out to be the murderer)હતો. તેના માતા-પિતા, બહેન, મામાનો પુત્ર અને તેની પત્ની પણ આ યોજનામાં સામેલ છે. સમગ્ર ઘટના દરમિયાન પ્રિન્સના મામાનો પુત્ર સર્વેશ તેની સાથે રહ્યો હતો. પોલીસે ગૌરી કા પુરા ગામથી થોડે દૂર સ્થિત પોખરીમાંથી મૃતક આરાધનાની મૃતદેહ પણ મળી આવ્યો હતો. તે જ સમયે પોલીસે એન્કાઉન્ટર બાદ આરોપી રાજકુમાર યાદવની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ 5 ફરાર મહિલા સહિત 8 આરોપીઓને શોધી રહી (azamgarh police combing four in custody) છે.

માથા વગરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો: અહરૌલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી માથા વગરનો મૃતદેહ મળી આવતા એવી પણ ચર્ચા છે કે પોલીસે કપતનગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જાજૌપુરમાંથી મૃતદેહનું માથું કબજે કર્યું છે. પરંતુ, પોલીસ હાલમાં માથું મેળવવા અને તેની ઓળખ કરવાનો ઇન્કાર કરી રહી છે. તે જ સમયે, પોલીસે મૃતદેહના માથાની શોધમાં શનિવારે કોમ્બિંગ કર્યું હતું. અહરૌલાના ઈશકપુર ગામના રહેવાસી કેદાર પ્રજાપતિએ શારીરિક દેખાવના આધારે કૂવામાંથી મળેલી માથા વગરની મૃતદેહ અને તેની પુત્રીની ઓળખ કરી હતી. શુક્રવારે મોડી સાંજે પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહના અંતિમ સંસ્કાર પણ રાજઘાટ પર કરવામાં આવ્યા હતા. કેદાર પ્રજાપતિએ પણ અગ્નિ સંસ્કાર કર્યા હતા. આ દરમિયાન કેદારનો પુત્ર સુનીલ પ્રજાપતિ સાથે ગામના અન્ય કેટલાક લોકો પણ હાજર હતા. તે જ સમયે, પોલીસ હાલમાં ઓળખી શકતી ન હોવાની વાત કરી રહી છે.

ત્રણ કલાક સુધી કોમ્બિંગ કર્યું: શનિવારના રોજ કપતગંજ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના જાજૌપુર ગામમાં સ્થિત હરિજન બસ્તી પાસે કેટલાક પોલીસ સ્ટેશનના દળોએ માથાના શિરચ્છેદ કરાયેલા મૃતદેહની શોધમાં ત્રણ કલાક સુધી કોમ્બિંગ કર્યું હતું. આ અંગે એસપી ગ્રામ્ય રાહુલ રૂસીયા સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમણે હાલ માથું રિકવર કરવાનો ઈન્કાર કર્યો હતો. શુક્રવારે, એસપી ગ્રામિને પણ કોઈને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હોવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. તે જ સમયે, શનિવારે, એસપી અનુરાગ આર્યએ સ્વીકાર્યું કે ચાર લોકોને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા અને પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ મામલાના તળિયે પહોંચી ગઈ છે. ટૂંક સમયમાં પોલીસ આનો ખુલાસો કરી શકે છે.

પોલીસ વિભાગ દરેક સ્તરે તપાસ કરી: જેથી કરીને આ હત્યાકાંડમાં સામેલ કોઈપણ વ્યક્તિ બચી ન શકે. તેમ છતાં પોલીસ વિભાગ હજુ સુધી તેની ઓળખ થઈ શકી નથી. તેમ કહીને આ મામલે શાંતી સેવી રહ્યું છે. પરંતુ, ઈશારા પરથી લાગે છે કે એસપી અનુરાગ આર્ય હત્યા કેસના તળિયે પહોંચી ગયા છે અને ટૂંક સમયમાં હત્યાનો મામલો બહાર આવી શકે છે. કોઈપણ રીતે, શનિવારે જાહેર કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં, એસપીએ સ્વીકાર્યું છે કે ચાર લોકોને પૂછપરછ માટે કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે અને પુષ્ટિ કરી છે કે પોલીસ હત્યા કેસના તળિયે પહોંચી ગઈ છે. સૂત્રો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શનિવારે ફોરેન્સિક ટીમ પણ અહરૌલા પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજર હતી. જે ચાર વાગ્યાની આસપાસ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર આવ્યો હતો. જો હજુ સુધી માથું રિકવર થયું નથી તો ફોરેન્સિક ટીમ આહરૌલા પોલીસ સ્ટેશન કેમ પહોંચી? પોલીસ સ્ટેશનમાં ફોરેન્સિક ટીમની હાજરી પણ સૂચવે છે કે માથું મળી આવ્યું છે.