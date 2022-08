હૈદરાબાદ ભાજપના ધારાસભ્ય રાજા સિંહ વિરુદ્ધ (Case Filed Against BJP MLA T Raja) પયગંબર મુહમ્મદ વિરુદ્ધ કથિત (Controversial remarks against the Prophet) અપમાનજનક ટિપ્પણી કરવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમની સામે કલમ 295 (A), 153 (A) અને અન્ય કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. દક્ષિણ ઝોનની ડીસીપી કચેરીમાં ગઈકાલે રાત્રે કાર્યવાહીની માગ સાથે દેખાવો શરૂ થયા હતા. તેમના પર સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન મુનવ્વર ફારૂકી વિરુદ્ધ જારી નિવેદનમાં પ્રોફેટ વિરુદ્ધ વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરવાનો આરોપ છે.

ટી રાજાએ સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો કર્યો જાહેર શો પહેરતી વખતે રાજા સિંહે કહ્યું હતું કે, જો તેલંગાણા સરકાર અને હૈદરાબાદ પોલીસ મુનવ્વર ફારૂકીના શોને મંજૂરી આપશે તો તે વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરશે. રાજા સિંહનો આરોપ છે કે, મુનવ્વર ફારૂકી તેમના શોમાં હિન્દુ દેવી દેવતાઓ પર કથિત વિવાદાસ્પદ ટિપ્પણી કરે છે. આ જ કારણ છે કે તેણે પેમ્બામ્બર વિરુદ્ધ એક વિવાદાસ્પદ વાત કહી છે. રાજાએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો જાહેર કરીને જાણીતી વાત કહી છે. જેના કારણે ગઈકાલે રાત્રે સમગ્ર હૈદરાબાદ શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં લોકોએ પ્રદર્શન કર્યું હતું.

મુનવ્વર ફારૂકીના શો પર હંગામો હૈદરાબાદના દબીરપુરા ભવાની નગરમાં લોકોએ ભાજપના ધારાસભ્ય ટી રાજાના વિવાદાસ્પદ નિવેદનથી ગુસ્સે થઈને વિરોધ કર્યો હતો. પ્રદર્શન કરનારાઓમાં AIMIMના નેતાઓ પણ સામેલ હતા. તે જ સમયે, હૈદરાબાદના ઘણા વિસ્તારોમાં લોકોએ ટી રાજા વિરુદ્ધ પ્રદર્શન કર્યું. ભાજપના ધારાસભ્ય ટી રાજા સિંહ તેમના વિવાદાસ્પદ નિવેદનો માટે જાણીતા છે. ટી રાજા સિંહ તેલંગાણાની ગોશામહલ વિધાનસભા બેઠક પરથી ધારાસભ્ય છે. વાસ્તવમાં, સ્ટેન્ડઅપ કોમેડિયન મુનવ્વર ફારૂકીએ હૈદરાબાદમાં એક શો કર્યો હતો, પરંતુ ટી રાજાએ શો પહેલા કહ્યું હતું કે તેઓ તેમના શોને હૈદરાબાદમાં મંજૂરી નહીં આપે.