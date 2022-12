કટિહાર: ગંગા પુલનું નિર્માણ કરી રહેલી DBL કંપનીનું કાર્ગો જહાજ ગંગા નદીમાં પલટી ગયું (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) છે. સાહિબગંજ અને મણિહારી વચ્ચે ગંગા પુલનું નિર્માણ કરી રહેલી દિલીપ બિલ્ડકોન કંપની (DBL)ના માલવાહક જહાજએ ગંગાના કિનારે સંતુલન ગુમાવ્યું (Cargo ship capsized in river Ganga in Katihar) હતું. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, માલવાહક જહાજ સિમેન્ટથી ભરેલું (trucks drowned in Katihar Ganga) હતું અને બિહારના મણિહારી જઈ રહ્યું હતું. જહાજ ચાલકની શોધખોળ ચાલુ છે.

કટિહારમાં ગંગામાં કાર્ગો જહાજ પકડાયું: ઘટનાની માહિતી મળતાં જ મણિહારી પોલીસ સ્ટેશન ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયું છે. પરંતુ કોઈ પણ વહીવટી વિભાગ આ અકસ્માત અંગે કોઈ માહિતી આપવાનું ટાળી રહ્યું છે. આ દુર્ઘટના મણિહારી અને ઝારખંડ વચ્ચે ગંગા નદીની વચ્ચે બની (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) છે. વચગાળામાં માલવાહક જહાજ ગંગા નદીમાં બેકાબૂ બની ગયું (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) હતું. અનિયંત્રિત થવાને કારણે જહાજ પર ભરેલી ટ્રકો અટવાઈ ગઈ અને પાણીમાં પડી (DBL company cargo ship overturned in Ganga river) ગઈ. કન્સ્ટ્રક્શન મેનેજર ભાનુએ જણાવ્યું હતું કે ડ્રાઇવરની શોધ ચાલુ છે. ધુમ્મસ વધારે છે, જેના કારણે શોધવામાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. ઘટના સવારે 8 વાગ્યાની કહેવાય છે.

બે લોકો ગુમ: એવું કહેવાય છે કે ટ્રક પર સૂઈ રહેલા બે ટ્રક ડ્રાઈવરો પણ પાણીમાં જીવતા દટાઈ ગયા (Two people drowned in Ganga in Katihar) હતા. જો કે હજુ સુધી તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. વાસ્તવમાં, આ જહાજ સોહનપુર ડાયરામાં DBL કંપનીના લોડિંગ પોઈન્ટથી મણિહારી જવા રવાના થયું હતું. ગંગા નદીની મધ્યમાં અસંતુલન થયું. ઉલ્લેખનીય છે કે, DBL કંપની આ દિવસોમાં કટિહારમાં રોડ નિર્માણનું કામ કરી રહી છે. આ ઘટના ઝારખંડ સરહદી વિસ્તાર સાથે સંબંધિત છે, તેથી સાહેબગંજથી વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગયા (Two people drowned in Ganga in Katihar) છે.

