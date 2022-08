પટના બિહારમાં આજે સવારે 11.30 વાગ્યે નીતિશ કેબિનેટનું વિસ્તરણ (Nitish Cabinet Expansion In Bihar Today) કરવામાં આવશે. મહાગઠબંધન સરકારના નવા પ્રધાનો આજે શપથ (New Ministers Of Grand Coalition Government Will Take Oath Today) લેશે. કેબિનેટમાં સામેલ થનારા પ્રધાનોની યાદીને મંજૂરી મળી ગઈ છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર મુખ્યપ્રધાન નીતિશ કુમારે નવા પ્રધાનોની યાદી રાજ્યપાલ ફાગુ ચૌહાણને પણ સોંપી દીધી છે. આ યાદી અનુસાર આરજેડીના 16, જેડીયુના 13 અને કોંગ્રેસના ક્વોટામાંથી 2 પ્રધાનો શપથ લેશે. આ સિવાય શીલા મંડલ, જયંત રાજ, અશોક ચૌધરી, જીતન રામ માંઝીના પુત્ર સંતોષ કુમાર સુમન અને અપક્ષ સુમિત સિંહના નામની પણ ચર્ચા છે.

મહાગઠબંધનની સરકારમાં 31 પ્રધાનો હશે આજે નીતિશના પ્રધાનમંડળનું વિસ્તરણ હવે નિશ્ચિત છે. રાજભવનના સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર પ્રધાનોના શપથની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર શપથ ગ્રહણ સવારે 11.30 વાગ્યે અથવા તેની આસપાસ થઈ શકે છે. અહેવાલ છે કે, નીતિશ કુમારે મોટાભાગના જૂના પ્રધાનોને તક આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. બે-ત્રણ લોકો સિવાય મોટા ભાગના વૃદ્ધ લોકો શપથ લેશે. જ્યારે શીલા મંડલ, જયંત રાજ અને અશોક ચૌધરીને કેબિનેટમાં સામેલ કરવામાં નહીં આવે તેવી શક્યતા છે. જ્યારે સંજય ઝા, વિજય ચૌધરી, શ્રવણ કુમાર અને બિજેન્દ્ર યાદવને પ્રધાન બનાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. જ્યારે અપક્ષ સુમિત સિંહને પણ કેબિનેટમાં સ્થાન મળી શકે છે. જીતન રામ માંઝીના પુત્ર સંતોષ કુમાર સુમનનું નામ પણ ચર્ચામાં છે. મહાગઠબંધનમાંથી કુલ 31 પ્રધાનો બનાવવામાં આવશે. કેબિનેટમાં ભાગીદારીની વાત કરીએ તો RJD મોટા ભાઈની ભૂમિકામાં જોવા મળે છે. તેના 15 પ્રધાનો કેબિનેટમાં હોઈ શકે છે.

પુરૂષે કેબિનેટથી અંતર બનાવ્યુંતેજસ્વી યાદવે લાલુ પ્રસાદ યાદવ સાથે મુલાકાત કરી છે. આ સાથે તેઓ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને પણ મળ્યા છે. સીપીઆઈ અને સીપીએમના નેતાઓને પણ મળ્યા છે. પુરૂષ પહેલાથી જ કેબિનેટમાં સામેલ નહીં થવાની જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે. જેડીયુમાં મોટાભાગના જૂના પ્રધાનોને ફરી તક મળશે. મહાગઠબંધનમાં નાના-મોટા મળીને કુલ સાત પક્ષ સામેલ છે. તે જ સમયે, નીતિશ કુમારે, સાત પક્ષોના 164 ધારાસભ્યોના સમર્થન સાથે, ગયા અઠવાડિયે રાજ્યપાલને એક પત્ર સુપરત કર્યો, જ્યારે તેમણે એનડીએ ગઠબંધન સાથેના સંબંધો તોડીને કહ્યું કે ભાજપ બિહારમાં જેડીયુને તોડવા માંગે છે. નીતિશ કુમાર અને તેજસ્વી યાદવ પહેલા જ સીએમ અને ડેપ્યુટી સીએમના શપથ લઈ ચૂક્યા છે. નીતિશ કુમાર આઠમી વખત બિહારના મુખ્યપ્રધાન બન્યા અને તેજસ્વી યાદવ બીજી વખત રાજ્યના ડેપ્યુટી સીએમ બન્યા. નીતિશ કુમારે 24 ઓગસ્ટે વિધાનસભામાં બહુમત સાબિત કરવાનો છે.