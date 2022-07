કુલ્લુ: હિમાચલ પ્રદેશના કુલ્લુમાં એક મોટો રોડ અકસ્માત થયો છે. કુલ્લુની સાંઈજ (Bus accident in Sainj valley of Kullu) ખીણની ગ્રિલમાં સોમવારે સવારે એક ખાનગી બસ ખાઈમાં પડી હતી (કુલુની સાંઈજ ખીણમાં બસ અકસ્માત). આ દુર્ઘટનામાં અત્યાર સુધીમાં 16 લોકોના મોત થયા છે અને ઘણા ઘાયલ થયા છે. બસના અકસ્માતની જાણકારી મળતા (Bus accident in Kullu) જ સ્થાનિક લોકો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. જ્યારે પ્રશાસનની ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે. આ બસ સાંજ ઘાટીના શેનશરથી સાંજ તરફ આવી રહી હતી. તે જ સમયે આ બસ જંગલા નામની જગ્યાએ સિઝર મોડમાં કાબૂ બહાર નીકળી ગઈ હતી અને રોડની નીચે ખાડામાં પડી હતી.

શાળાના બાળકો સહિત 16 લોકોના મોત: જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે (Bus accident in Kullu) બસમાં 40થી વધુ લોકો સવાર હતા. જેમાં સ્થાનિક લોકો ઉપરાંત શાળાના બાળકો પણ હતા, જેઓ સાંઈજ સ્કૂલ તરફ આવી રહ્યા હતા. આ બસમાં કેટલા લોકો હતા તે અંગે હાલ કોઈ માહિતી મળી નથી. પરંતુ જાનહાનિ થવાની સંભાવના છે. એસપી ગુરદેવ શર્માએ (SP Kullu Gurdev Sharma) જણાવ્યું કે, કુલ્લુમાં એક માર્ગ અકસ્માત થયો છે. અકસ્માતની જાણ થતાં પોલીસ ટીમ ઘટનાસ્થળે રવાના થઈ ગઈ છે.