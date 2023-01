નવી દિલ્હી: સંસદનું બજેટ સત્ર આજથી શરૂ થઈ ગયું છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકમાં પોતાનું પ્રથમ સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે આપણે આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવું છે. આ નવા યુગનું નવું ભારત છે. આપણે દસમા નંબરથી પાંચમા નંબરની અર્થવ્યવસ્થા બની ગયા છીએ. તેમણે કહ્યું કે અમૃતકલનો આ 25 વર્ષનો સમયગાળો આઝાદીની સુવર્ણ સદી અને વિકસિત ભારતના નિર્માણનો સમયગાળો છે. આ 25 વર્ષ આપણા બધા માટે અને દેશના દરેક નાગરિક માટે આપણી ફરજોની પરાકાષ્ઠા બતાવવાના છે.

One Earth, One Family, One Future: તેમણે કહ્યું કે મારી સરકાર દેશના વિકાસ માટે જે ઝડપ અને સ્કેલ પર કામ કરી રહી છે તે અભૂતપૂર્વ છે, અતુલનીય છે. 2014 પહેલા જ્યાં દેશમાં કુલ 725 યુનિવર્સિટીઓ હતી. માત્ર છેલ્લા આઠ વર્ષમાં 300 થી વધુ નવી યુનિવર્સિટીઓ બનાવવામાં આવી છે. One Earth, One Family, One Future ના મંત્ર સાથે ભારત G-20 સભ્ય દેશો સાથે મળીને વર્તમાન વૈશ્વિક પડકારોનો સામૂહિક ઉકેલ શોધવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. ભારતનું જ્ઞાન-વિજ્ઞાન અને આધ્યાત્મિકતા સદીઓથી વિશ્વને માર્ગદર્શન આપી રહી છે અને આવનારી સદીઓમાં પણ વિશ્વને માર્ગ બતાવશે.

મેટ્રો નેટવર્કમાં વધારો: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે દેશનું ઉડ્ડયન ક્ષેત્ર ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. ભારત વિશ્વનું ત્રીજું સૌથી મોટું ઉડ્ડયન બજાર બની ગયું છે. આમાં ફ્લાઇટ પ્લાનિંગની મોટી ભૂમિકા છે. ભારતીય રેલ્વે તેના આધુનિક અવતારમાં બહાર આવી રહી છે અને દેશના રેલ્વે નકશામાં ઘણા દુર્ગમ વિસ્તારો પણ ઉમેરવામાં આવી રહ્યા છે. ભારતે તે વિચાર પણ બદલી નાખ્યો છે જે પ્રગતિ અને પ્રકૃતિને વિપરીત માનતી હતી. મારી સરકાર હરિયાળી વૃદ્ધિ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે અને સમગ્ર વિશ્વને મિશન લાઇફ સાથે જોડવા પર ભાર આપી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા આઠ વર્ષમાં દેશમાં મેટ્રો નેટવર્ક ત્રણ ગણાથી વધુ વધ્યું છે.

આઝાદીનો સુવર્ણ યુગ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે આઝાદીના સુવર્ણ યુગમાં દેશ પાંચ આત્માઓની પ્રેરણાથી આગળ વધી રહ્યો છે. મારી સરકાર ગુલામીના દરેક નિશાન, દરેક માનસિકતામાંથી મુક્ત થવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહી છે. જે એક સમયે રાજપથ હતો તે હવે ફરજી માર્ગ બની ગયો છે. મેડ ઈન ઈન્ડિયા અભિયાન અને આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની સફળતાનો લાભ દેશને મળવા લાગ્યો છે. આજે ભારતની પોતાની ઉત્પાદન ક્ષમતા પણ વધી રહી છે અને વિશ્વભરમાંથી મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપનીઓ ભારતમાં આવી રહી છે.

સ્વદેશી Aircraft carrier: તેમણે કહ્યું કે સરકારની નવી પહેલના પરિણામે આપણી સંરક્ષણ નિકાસ છ ગણી વધી છે. મને ગર્વ છે કે INS વિક્રાંતના રૂપમાં પ્રથમ સ્વદેશી વિમાનવાહક જહાજ પણ આજે આપણી સેનામાં જોડાયું છે. તેમણે કહ્યું કે મને એ જોઈને ગર્વ થાય છે કે આજની આપણી બહેનો અને દીકરીઓ ઉત્કલ ભારતીના સપનાઓ અનુસાર વિશ્વ સ્તરે પોતાનું નામ રોશન કરી રહી છે. આપણો વારસો આપણને આપણા મૂળ સાથે જોડે છે અને આપણો વિકાસ આપણને આકાશને સ્પર્શવાની હિંમત આપે છે. એટલા માટે મારી સરકારે વિરાસતને મજબૂત કરવાનો અને વિકાસને પ્રાથમિકતા આપવાનો માર્ગ પસંદ કર્યો છે.

નિર્ણાયક સરકાર: તેમણે કહ્યું કે જન ધન-આધાર-મોબાઈલથી લઈને વન નેશન, વન રાશન કાર્ડ સુધીના નકલી લાભાર્થીઓને દૂર કરવા માટે અમે એક વિશાળ કાયમી સુધારા કર્યા છે. વર્ષોથી ડીબીટીના રૂપમાં ડિજિટલ ઈન્ડિયાના રૂપમાં દેશે કાયમી અને પારદર્શક સિસ્ટમ તૈયાર કરી છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે સર્જિકલ સ્ટ્રાઈકથી લઈને આતંકવાદ પર કઠોર હુમલા સુધી, એલઓસીથી લઈને એલએસી સુધી દરેક દુ:સાહસનો જોરદાર જવાબ, કલમ 370 હટાવવાથી લઈને ટ્રિપલ તલાક સુધી, મારી સરકારની ઓળખ નિર્ણાયક સરકારની રહી છે.

આદિવાસી ગૌરવ માટે સરકારે અભૂતપૂર્વ નિર્ણયો લીધા: રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુએ કહ્યું કે સરકારે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગોની આકાંક્ષાઓને જાગૃત કરી છે. આ એ જ વર્ગ છે જે વિકાસના લાભોથી સૌથી વધુ વંચિત હતો. હવે પાયાની સુવિધાઓ આ વર્ગ સુધી પહોંચી રહી છે ત્યારે આ લોકો નવા સપના જોવા સક્ષમ છે. આદિવાસી ગૌરવ માટે સરકારે અભૂતપૂર્વ નિર્ણયો લીધા છે. તેમણે કહ્યું કે માઈનિંગથી લઈને સેના સુધીની તમામ પ્રકારની સેવાઓમાં મહિલાઓની સંખ્યા વધી છે.

'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો': તેમણે કહ્યું કે આજે આપણે 'બેટી બચાવો, બેટી પઢાવો' અભિયાનની સફળતા જોઈ રહ્યા છીએ. દેશમાં પ્રથમ વખત પુરુષોની સરખામણીમાં મહિલાઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે અને મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યમાં પણ પહેલા કરતા વધુ સુધારો થયો છે. મારી સરકારે એ પણ સુનિશ્ચિત કર્યું છે કે કોઈપણ કાર્યમાં, કોઈપણ ક્ષેત્રમાં મહિલાઓ પર કોઈ પ્રતિબંધ નથી. તેમણે પોતાના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે મારી સરકારે સરહદી ગામડાઓને વધુ સારી સુવિધા આપવા માટે Vibrant Villages Programme પર કામ શરૂ કર્યું છે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના દૃષ્ટિકોણથી, સરહદી વિસ્તારોમાં પાછલા વર્ષોમાં અભૂતપૂર્વ infrastructure સુવિધાઓ ઉભી કરવામાં આવી છે.

3.25 કરોડ ઘરોમાં પાણીના જોડાણો: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે આયુષ્માન ભારત યોજનાએ દેશના કરોડો ગરીબ લોકોને ગરીબ બનવાથી બચાવ્યા છે અને તેમને 80,000 કરોડ રૂપિયા ખર્ચતા બચાવ્યા છે. 7 દાયકામાં દેશના લગભગ 3.25 કરોડ ઘરોમાં પાણીના જોડાણો પહોંચી ગયા હતા. જલ જીવન મિશન હેઠળ 3 વર્ષમાં લગભગ 11 કરોડ પરિવારોને પાઈપથી પાણીથી જોડવામાં આવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે વર્તમાન સરકારે કોઈપણ જાતના ભેદભાવ વિના દરેક વર્ગ માટે કામ કર્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં મારી સરકારના પ્રયાસોનું પરિણામ એ છે કે ઘણી મૂળભૂત સુવિધાઓ કાં તો 100 ટકા વસ્તી સુધી પહોંચી છે અથવા તે લક્ષ્યની ખૂબ નજીક છે.

સંવેદનશીલ સરકાર: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ પોતાના ભાષણમાં ખેડૂતોનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું કે મારી સરકારની પ્રાથમિકતામાં દેશના 11 કરોડ નાના ખેડૂતો છે. આ નાના ખેડૂતો દાયકાઓથી સરકારની પ્રાથમિકતાથી વંચિત હતા. હવે તેમને મજબૂત અને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે દરેક પ્રકારના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે સરકારે નવા સંજોગો અનુસાર પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાને આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ એક સંવેદનશીલ અને ગરીબ-મૈત્રીપૂર્ણ સરકારની ઓળખ છે. સદીઓથી વંચિત એવા ગરીબ, દલિત, પછાત, આદિવાસી સમાજની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરીને સરકારે તેમને સ્વપ્ન જોવાની હિંમત આપી છે.

જલ જીવન મિશન: સંસદમાં પોતાના સંબોધનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે જલ જીવન મિશન હેઠળ ત્રણ વર્ષમાં લગભગ 11 કરોડ પરિવારોને પાઈપ દ્વારા પાણી પુરવઠાથી જોડવામાં આવ્યા છે. આનો સૌથી વધુ લાભ ગરીબ પરિવારોને મળી રહ્યો છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સરકારે નવા સંજોગો અનુસાર પીએમ ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાને આગળ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ એક સંવેદનશીલ અને ગરીબ-મૈત્રીપૂર્ણ સરકારની ઓળખ છે. સદીઓથી વંચિત એવા ગરીબ, દલિત, પછાત, આદિવાસી સમાજની ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરીને સરકારે તેમને સ્વપ્ન જોવાની હિંમત આપી છે.

સકારાત્મક ફેરફારો: સંસદમાં પોતાના સંબોધનમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે સરકારના લગભગ નવ વર્ષમાં ભારતની જનતાએ પહેલીવાર ઘણા સકારાત્મક ફેરફારો જોયા છે. સૌથી મોટો બદલાવ એ થયો છે કે આજે દરેક ભારતીયનો આત્મવિશ્વાસ ચરમસીમાએ છે અને વિશ્વનો ભારત પ્રત્યેનો દૃષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે આજે આ સત્ર દ્વારા હું દેશવાસીઓનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે તેઓએ સતત બે ટર્મ માટે સ્થિર સરકારની પસંદગી કરી છે. સરકારે હંમેશા દેશના હિતને સર્વોપરી રાખ્યું છે, નીતિ-રણનીતિને સંપૂર્ણ રીતે બદલવાની ઇચ્છા દર્શાવી છે.

આત્મનિર્ભર ભારત: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે ભારત જે એક સમયે પોતાની સમસ્યાઓના ઉકેલ માટે બીજા પર નિર્ભર રહેતું હતું તે આજે વિશ્વની સમસ્યાઓના ઉકેલનું માધ્યમ બની ગયું છે. જે સુવિધાઓ માટે દેશની મોટી વસ્તીએ દાયકાઓથી રાહ જોઈ હતી તે આ વર્ષોમાં મળી છે.વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે આજની વૈશ્વિક પરિસ્થિતિમાં માત્ર ભારતનું જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ભારતના બજેટ તરફ છે. વિશ્વની આર્થિક પરિસ્થિતિમાં ભારતનું બજેટ ચોક્કસપણે ભારતના લોકોની આશાઓ અને આકાંક્ષાઓને પૂર્ણ કરશે, પરંતુ વિશ્વ જે આશાનું કિરણ વધુ પ્રકાશમાં લાવશે તે આવવું જોઈએ.