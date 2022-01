લખનૌ: લખનઉઃ આજે BSP ચીફ માયાવતીનો 66મો જન્મદિવસ(Happy Birthday Mayawati) છે. આ અવસર પર તેમણે પ્રથમ તબક્કામાં ઉત્તરપ્રદેશની 58 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી 53 બેઠકો માટે તેમના ઉમેદવારોની(UP Assembly 53 Seats) જાહેરાત કરી.

માયાવતી ફરી 2007ના ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવા ઈચ્છે

બસપા સુપ્રીમો માયાવતી પણ આ વખતે ફરી 2007ના ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવા ઈચ્છે છે. આવી સ્થિતિમાં, BSP પણ પાયાના સ્તરે મતદારોને આકર્ષવા માટે પાર્ટીના નેતાઓ અને ખાસ કરીને સક્રિય મહિલા કાર્યકરો સાથે જનસંપર્કમાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે પાર્ટી સુપ્રીમો માયાવતીના જન્મદિવસના અવસર પર ઉમેદવારોની યાદી બહાર પાડી છે.

માયાવતીના જન્મદિવસ પર કોઈ કાર્યક્રમ નહીં

યુપી વિધાનસભાની ચૂંટણી(UP Assembly Election 2022) આવી રહી છે. ત્યારે ચૂંટણી પંચ અને કોવિડના નિયંત્રણો વચ્ચે રાજકીય ઘમાસાણ ચરમસીમાએ છે. સાથે જ BSPએ પણ નવી પેટર્ન પર ચૂંટણીની તૈયારી શરૂ કરી દીધી છે. વાસ્તવમાં, 15 જાન્યુઆરી, 1956ના રોજ જન્મેલી બસપા સુપ્રીમો માયાવતી આજે 66 વર્ષની થઈ ગઈ છે. હંમેશા રાજકીય ચર્ચાઓમાં ભાગલા પાડનાર માયાવતીના જન્મદિવસ પર લખનૌમાં આજે કોઈ મોટો કાર્યક્રમ થશે નહીં. પરંતુ આ પ્રસંગે, પાર્ટી સુપ્રીમો માય સ્ટ્રગલ લાઇફની બ્લુ બુક અને બીએસપી મૂવમેન્ટના સફરનામા ભાગ 17 અને અંગ્રેજી સંસ્કરણનું વિમોચન(English Version Released) કરશે.

ચૂંટણીના ઉમેદવારોની યાદી બહાર પાડવામાં આવી શકે છે

એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આજે પાર્ટીના અધિકારીઓ રાજ્યભરના જિલ્લા એકમોમાં જન્મદિવસની ઉજવણી કરશે. આ દરમિયાન વિધાનસભા ચૂંટણીના ઉમેદવારોની સત્તાવાર યાદી(List of Candidates for UP Assembly Elections) પણ બહાર પાડવામાં આવી છે. બસપાના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા ફૈઝાન ખાનના જણાવ્યા અનુસાર, બસપાના ઉમેદવારોની સત્તાવાર જાહેરાત આજે પાર્ટી સુપ્રીમોના જન્મદિવસ(Today is Birthday of BSP Supremo Mayawati) પર થઈ શકે છે.

ઉચ્ચ જાતિના બ્રાહ્મણોને આકર્ષવાના સખત પ્રયાસો

BSP સામાજિક સમીકરણો દ્વારા વર્ષ 2007ના ઈતિહાસનું પુનરાવર્તન કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે. આ માટે 'ભાઈચારાની ફોર્મ્યુલા' દ્વારા દલિતો, ઓબીસી, મુસ્લિમો તેમજ ઉચ્ચ જાતિના બ્રાહ્મણોને આકર્ષવાના સખત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં પાર્ટી વિધાનસભાની 60થી 70 સીટો પર બ્રાહ્મણ ચહેરા પર દાવ લગાવવાના મૂડમાં હોવાનું અનુમાન છે.

300 બેઠકો માટે બસપાના ઉમેદવારો

પક્ષના જિલ્લા પ્રમુખો, વિભાગીય સંયોજકો દ્વારા સંમેલનમાં 300 બેઠકો માટે બસપાના ઉમેદવારો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ વિસ્તારની મુલાકાત લેતા. બસપા પ્રમુખ માયાવતીએ યુપીમાં 403 સીટો માટે એક હજાર બ્રાહ્મણ કાર્યકરોને તૈયાર કરવાનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. બ્રાહ્મણોને જોડવાની જવાબદારી પાર્ટીના મહાસચિવ સતીશ ચંદ્ર મિશ્રાને સોંપવામાં આવી છે.

