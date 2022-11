મુંબઈ: J.J.D.M હોસ્પિટલ (Mumbai J.J. Hospital) વિસ્તારમાં, પેટિટ નામની લગભગ 130 વર્ષ જૂની ઇમારતમાં બ્રિટિશ યુગનો સબવે (British era tunnel found in JJ Hospital) છે. બુધવારે હોસ્પિટલ પરિસરની તપાસ કરતી વખતે, નિવાસી તબીબી અધિકારીએ કંઈક શંકાસ્પદ જોયું. પછી તેણે કુતૂહલના ભાગરૂપે ત્યાં પડેલું ઢાંકણું હટાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. કવર હટાવતાની સાથે જ તેઓ સમજી ગયા કે, કંઈક ખાલી છે. આ ભાગ નર્સિંગ કોલેજનો છે. પરંતુ, ત્યાં મળેલી આ ટનલને કારણે અનેક લોકોની ઉત્સુકતા અને ઉત્સુકતા ચરમસીમાએ પહોંચી ગઈ છે.

સબવે લગભગ 200 મીટર લાંબો છે: સિક્યોરિટી ગાર્ડની મદદથી વધુ તપાસ કરવામાં આવી અને ત્યાંથી સુરંગ મળી આવી. જેજે હોસ્પિટલ દ્વારા પુરાતત્વ વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટીતંત્રને સુરંગ અંગે જાણ કરવામાં આવી હતી. આ સબવે અંદાજે 200 મીટર લાંબો (The subway is about 200 meters long) છે અને બિલ્ડિંગના આયુષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને તે 130 વર્ષ જૂનો હોવાનું કહેવાય છે. હોસ્પિટલ વતી માહિતી આપવામાં આવી છે કે આ સબવે ડિલિવરી વોર્ડથી બાળકોના વોર્ડ સુધીનો છે.

177 વર્ષ પહેલાનો ઈતિહાસ: સર JJ હોસ્પિટલની ઇમારત 177 વર્ષ પહેલા બનાવવામાં આવી હતી. આ ઇમારતો સર જમશેદજી જીજીભોય અને સર રોબર્ટ ગ્રાન્ટના સહયોગથી બનાવવામાં આવી છે. 16 માર્ચ 1838ના રોજ જમશેદજી જીજીભોયે આ વાસ્તુના નિર્માણ માટે એક લાખ રૂપિયાનું દાન આપ્યું હતું. ત્યારબાદ 30 માર્ચ, 1843ના રોજ ગ્રાન્ટ મેડિકલ કોલેજનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવ્યો. 15 મે, 1845 ના રોજ, ગ્રાન્ટ મેડિકલ કોલેજ અને સર જમશેદજી જીજીભોય હોસ્પિટલને તબીબી વિદ્યાર્થીઓ અને દર્દીઓ માટે ખોલવામાં આવી હતી.થોડા વર્ષો પહેલા, સેન્ટ જ્યોર્જ વિસ્તારમાં આવી જ એક ટનલ મળી આવી હતી. આ પહેલીવાર નથી કે મુંબઈમાં આવો સબવે જોવા મળ્યો હોય. અગાઉ શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં સબવે અને ટનલ જોવા મળી છે. આ જમીન પચાવી પાડવાની માહિતી મુંબઈના કલેક્ટરને આપવામાં આવી છે અને વધુ માહિતી મેળવવાની કામગીરી ચાલી રહી છે.