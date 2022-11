તમિલનાડુ: પ્રોફેસર મહેશ્વરન કરુમથમબટ્ટી પાસેના કન્યુર વિસ્તારના વતની છે. તેમની પત્ની સિંધુ મોનિકાના લગ્નને છ વર્ષ થયા છે. અને તેમને વેણબા નામની દોઢ વર્ષની પુત્રી છે. સિંધુ મોનિકા કહે છે કે તેને સોશિયલ મીડિયા પેજ પર બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેશન (Breast milk donation) વિશે ખબર પડી હતી. તેણે બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેટ કરવાનું પણ નક્કી કર્યું હતું. ત્યારબાદ સિંધુ મોનિકાએ તિરુપુર જિલ્લાના અવિનાસી વિસ્તારમાં માતાના દૂધના સંગ્રહ માટે કામ કરતી સંસ્થા અમૃતમ થાઈ પલ દાનમનો સંપર્ક કર્યો હતો.

ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ: સંસ્થા તરફથી રૂપા સિંધુ મોનિકાને માતાના દૂધનો સંગ્રહ કેવી રીતે કરવો અને તેને કેવી રીતે સુરક્ષિત રાખવો તેની સલાહ આપે છે. તે મુજબ સિંધુ મોનિકાએ છેલ્લા 10 મહિનાથી 55 લિટર બ્રેસ્ટ મિલ્ક (Donation of 55 liters of breast milk in ten months)એકઠું કર્યું છે અને તેને કોઈમ્બતુરની સરકારી હોસ્પિટલને દાનમાં આપ્યું છે. તેણીના પ્રયાસને ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ (India Book of Records) માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કિસ્સામાં, તેણીની સિદ્ધિને એશિયા અને ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ્સમાં માન્યતા આપવામાં આવી છે અને પ્રમાણપત્રો અને ચંદ્રકો એનાયત કરવામાં આવ્યા છે.

બાળકનું કલ્યાણ સુંદરતા કરતાં વધુ મહત્વનું: આ વિશે વાત કરતાં સિંધુ મોનિકાએ કહ્યું કે, "બ્રેસ્ટ મિલ્ક દરેક બાળક માટે જરૂરી છે. ઘણા બાળકો બ્રેસ્ટ મિલ્કની અછતથી પીડાય છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ વિશે જાણ્યા પછી, મેં બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેટ કરવાનું નક્કી કર્યું. દરેક માતા જે બાળક ધરાવે છે તેને સ્તનપાન અંગે જાગૃતિની જરૂર છે. દરેક વ્યક્તિએ તેનું દાન કરવા આગળ આવવું જોઈએ. સરકારી દવાખાનામાં માતાના દૂધ વગરના ઘણા બાળકો છે. તેને રોકવા માટે, દરેક વ્યક્તિ જે પાત્ર છે તેણે માતાના દૂધનું દાન કરવા આગળ આવવું જોઈએ. એવું વિચારવું ખોટું છે કે સ્તનપાન તમને ઓછા સુંદર બનાવશે. "બાળકનું કલ્યાણ સુંદરતા કરતાં વધુ મહત્વનું છે."

બ્રેસ્ટ મિલ્ક દાન કરવામાં આવે: આ અંગે સિંધુ મોનિકાના પતિ મહેશ્વરને જણાવ્યું હતું કે, "સામાન્ય રીતે મહિલાઓ આ રીતે બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેટ કરવા માટે આગળ આવતી નથી. દરેક વ્યક્તિએ મારી પત્નીની જેમ બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેટ કરવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. તેના માટે પુરુષોની ભૂમિકા મહત્વની છે. આપણેસ્તન દૂધ દાનને પ્રોત્સાહિત કરવું જોઈએ. અમૃતમ બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેશનના સંયોજક રૂપાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમે બ્રેસ્ટ મિલ્ક ડોનેશન સિસ્ટમ (Breast milk donation system) ચલાવી રહ્યા છીએ. અમે સ્તનપાન કરાવતી માતાઓ પાસેથી સ્તન દૂધ ખરીદીએ છીએ અને તેને બ્રેસ્ટ મિલ્ક બેંકને આપીએ છીએ. ઓછા વજનવાળા અને કુપોષિત બાળકોને બ્રેસ્ટ મિલ્ક દાન કરવામાં આવે છે."

સંસ્થા દ્વારા 1,500 લીટર માતાના દૂધનું દાન કરવામાં આવ્યું: ગયા વર્ષે, 1,143 લિટર માતાના દૂધનું દાન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વર્ષે અત્યાર સુધીમાં તેમની સંસ્થા દ્વારા 1500 લીટર માતાના દૂધનું દાન કરવામાં આવ્યું છે. આ પેઢી અગાઉની પેઢી કરતાં વધુ સારી જાગૃતિ ધરાવે છે. સ્ત્રીઓનો વિચાર હોય છે કે આપણા બાળક માટેનું બાકીનું દૂધ બીજા બાળક માટે વાપરવું જોઈએ.હજુ પણ કેટલાક લોકોમાં પૂરતી જાગૃતિ નથી. માતાના દૂધનું દાન કરવાથી પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળવો જોઈએ. સ્તન દૂધ એક સ્ત્રાવ છે. તેમના બાળકે પીવાનું સમાપ્ત કર્યા પછી બાકીનું દૂધ દાન કરવાથી તેમને અન્ય બાળકોને બચાવવાની તક મળશે. સરકારી હોસ્પિટલમાં દરરોજ 200 બાળકોને માતાના દૂધની જરૂર પડે છે. આ પૌષ્ટિક સ્તન દૂધ દરરોજ આપવું જોઈએ. સમગ્ર તમિલનાડુમાં તેમની સંસ્થામાં 5,000 લોકો છે. તેમાંથી 200 લોકો દર મહિને માતાના દૂધનું દાન કરી રહ્યા છે," તેણીએ કહ્યું.