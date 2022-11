નવી દિલ્હી: બ્રેકઅપની પીડા (The pain of a breakup) તે જ જાણી શકે છે જેણે તેમાંથી પસાર થયું હોય... લાંબા સમય સુધી ગંભીર સંબંધમાં રહ્યા પછી અચાનક સંબંધ તૂટવો ખૂબ જ પીડાદાયક હોય છે. કેટલાક લોકો બ્રેકઅપ પછી એટલા ડિપ્રેશનમાં જાય છે કે તેમને લાગે છે કે તેમની દુનિયામાં કંઈ જ બાકી નથી. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે (Breakups also have many benefits) બ્રેકઅપના પણ ઘણા ફાયદા છે. હાર્ટબ્રેક પછી આપણે આ બાબતો સમજીએ છીએ.

દરેક ઈચ્છા પૂરી કરવી શક્ય નથી: જો સંબંધની શરૂઆત સારી હોય તો જરૂરી નથી કે, તેનું પરિણામ પણ સારું આવે. જ્યારે તમે કોઈના પ્રેમમાં હોવ છો, ત્યારે તમે હંમેશા તેમની આસપાસ રહેવા માંગો છો. પરંતુ જ્યારે સંબંધોમાં કેટલીક સમસ્યાઓ આવવા (Some problems in relationships) લાગે છે, તો પછી અંતર વધવા લાગે છે. તે જીવનમાં આગળ વધવાનું શરૂ કરે છે, પરંતુ તમે હજી પણ તેની પાસે રહેવાની અપેક્ષા રાખો છો. બ્રેકઅપ પછી પહેલો પાઠ એ છે કે, દિલની દરેક ઈચ્છા પૂરી કરવી શક્ય નથી. તમે સમજવાનું શરૂ કરો છો કે, વસ્તુઓ હંમેશા તમે ઇચ્છો તે રીતે જતી નથી.

સંબંધ સાયકલના બે પૈડા જેવો છે: ભાગીદારો સંબંધમાં બે પૈડા જેવા હોય છે. થોડી પણ ઠોકર ખાય તો સંતુલન બગડે. તેથી જ સંબંધની ગાડી ચલાવવા માટે બંને પૈડાં સારાં હોવા જરૂરી છે. એકની ખલેલ બીજા પર સીધી અસર કરે છે.

આગામી સંબંધ જાળવવામાં મદદ કરશે: તમારો પાર્ટનર ગમે તેટલો સારો હોય તો પણ સારો જીવન સાથી બનવું સરળ નથી. બ્રેકઅપ તમને તે બધી બાબતો શીખવે છે જેના કારણે તમારા સંબંધોમાં ખટાશ આવી ગઈ હતી. હવે જ્યારે તમે ક્યારેય કોઈ બીજા સાથે સંબંધ બાંધવાનું વિચારશો, તો તે પહેલાં તમે એ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખશો જે તમારા અગાઉના સંબંધોમાં ખટાશનું કારણ હતી.