ગાઝિયાબાદ: શહેરમાં (murdered with shovel in Ghaziabad) એક યુવકે પત્ની અને પુત્રીની (young man killed wife and daughter with shovel) પાવડા વડે નિર્દયતાથી હત્યા કરી નાખી હતી. હકીકતમાં, જ્યારે યુવકના રૂમમાં પાણીનો પુરવઠો બંધ થઈ ગયો, ત્યારે તેણે તેની પત્ની અને પુત્રીને પાવડાથી કાપી નાખ્યા હતા.

પાવડાથી હત્યાઃ આ હૃદયદ્રાવક મામલો ગાઝિયાબાદના નંદગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સિહાની ચુંગી વિસ્તારના સંદીપનગરનો છે. આરોપી પતિને પોલીસે કસ્ટડીમાં લીધો છે. ઘરમાંથી 17 વર્ષનો પુત્ર ગુમ છે, જેની શોધ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 35 વર્ષીય રેખા અને તેની પુત્રીને (Mother and daughter murdered) પાવડાથી હત્યા કરવામાં આવી હતી. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, આરોપી બીજું કોઈ નહીં પણ રેખાના પતિ અને છોકરીના પિતા સંજય પાલ છે.

પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડા: કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, ઘરમાં પતિ પત્ની (Mother and daughter murdered) અને તેમના 2 બાળકો રહેતા હતા. આરોપી પતિને દુકાન ચલવતો હતો અને તે ખૂબ કમાતો હતો, પરંતુ ધીમે ધીમે દુકાન બંધ થઈ ગઈ અને કમાણી બંધ થઈ ગઈ. પતિ પત્ની વચ્ચે ઝઘડા થવા લાગ્યા હતા. ઝઘડાના કારણે પત્ની અને પુત્રી અને પુત્ર 3 માળના મકાનના બીજા માળે રહેતા હતા, જ્યારે પતિ ત્રીજા માળે રહેતો હતો.

ટેરેસ પર ફેંકીઃ પતિ પત્ની વચ્ચે સવારે ઝઘડો થયો હતો. ઝઘડામાં જાણવા મળ્યું કે, પતિ જે વિસ્તારમાં રહેતો હતો ત્યાં અચાનક પાણી પુરવઠો બંધ થઈ ગયો હતો. તે ગુસ્સામાં બીજા માળે આવ્યો હતો અને તેની પત્નીને (young man killed wife and daughter with shovel) પાવડો મારીને તેની હત્યા કરી હતી. બાદમાં પુત્રીની પણ હત્યા કરી ટેરેસ પર ફેંકી દીધી હતી. આરોપીને ઘટનાસ્થળ પરથી પકડી લેવામાં આવ્યો છે અને તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે, તેણે નશો કર્યો હતો કે નહીં. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી સંજય પાલની વધુ પૂછપરછમાં બાકીની બાબતો સ્પષ્ટ થશે. બંને મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી દેવામાં આવ્યા છે.