ધનબાદઃ ધનબાદ રેલવે ડિવિઝનના પ્રધાનખંટા સ્ટેશન નજીક છતાકુલી ગામ પાસે અંડરપાસ તૂટી પડવાને (Railway Underpass In Dhanbad Collapsed) કારણે કાટમાળ નીચે દબાઈને 4 મજૂરોના મોત (Death Of 4 Laborers In Dhanbad) થયા છે. તે જ સમયે, બે મજૂરો ઈજાગ્રસેત થયા હોવાનું કહેવાય છે. ઘટનાની માહિતી મળતાં જ ડીઆરએમ આશિષ બંસલ, આસિસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ આરપીએફ અને જીઆરપીના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ ટીમ ફોર્સ સાથે ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા છે અને સ્થિતિને સામાન્ય બનાવવામાં વ્યસ્ત છે.